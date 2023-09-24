為何他們在大馬高喊「親愛精誠」？首位來台灣的馬來西亞僑生，其實是政大校友

「親愛精誠，政好有你」，這八個字是在馬來西亞雲頂半山的一場宴會中的重要標語，而這一場宴會，正是雲集了來自全球各地的國立政治大學校友的「第十二屆政大世界校友嘉年華會」。

2023年9月19日，馬來西亞政大校友會舉辦了「第十二屆政大世界校友嘉年華會」，除了政大校長李蔡彥、國民黨立委王鴻薇（政大新聞系校友）從台北過來之外，遠道而來的，還有各國政大校友會代表。

這場嘉年華會，除了晚宴活動之外，在白天的行程中還有校友「與校長有約」座談會，以及「政大世界校友論壇」，而該論壇的目的，是為了決定下一屆的政大世界校友嘉年華會在哪裡舉行。根據最終的結果，下一屆嘉年華會四年後將在台北舉行，而2027年正是政大創校100週年，明年則是政大在台復校70週年。

為什麼會有政大世界校友嘉年華會？又為什麼會在馬來西亞舉行？本文將介紹，這70年來，馬來西亞僑生與政大（甚至與全台）的關係。

僑教與美援

2023年是相當特別的一年，往回看半世紀前的1973年，馬來西亞旅台同學會在這一年成立，同年，從台灣畢業學成歸國的政大校友，在馬來西亞成立了政大校友會；再往回20年，第一位馬來西亞華人在1953年來台求學。也就是說，2023年是馬來西亞華人來台求學的第70年，而且首位馬來西亞僑生就是政大校友。

時間回到1949年，國民黨政府戰敗來台後，儘管當時財政資源拮据，但仍維持原來在大陸時期所推行的僑教政策，如1951年推出「華僑學生申請保送來台升學辦法」，該辦法七年後被「僑生回國就學及輔導辦法」取代。然而，僑教之所以能奠定基礎並延續至今，關鍵在於1954年獲得了美援的支持。

1953年，時任美國副總統尼克森（Richard Milhous Nixon，1913-1994）在結束東南亞訪問的行程後到訪台灣。尼克森在東海大學的動土典禮演講時指出，他發現許多東南亞華僑受到共產主義的薰染而到中國求學，他建議國民黨當局應招收更多僑生來台，以免東南亞被赤化。最終尼克森返回美國後，也成功爭取到給僑教的美援經費。

1954年起，在美援的挹注下，國民黨政府獲得美援蓋校舍、提供獎助學金津貼供僑生來台等方式發展僑教。起初台灣各大學基於資源有限而不積極招收僑生，後來為爭取更多美援以獲得發展校務的預算，才開始廣納僑生，如1953年全台僑生人數約427人，隔年僑生人數躍升至1058人，此後一直到美援完全停止的1965年，每年赴台升學的僑生人數都穩定地維持在一兩千人左右。

當時美援被運用於僑教的方式是，每招收一名僑生，就補助大學新台幣1萬元，意即大學的僑生人數收越多，爭取到的經費就更多，如最熱門的台大就收了相當多的僑生，因此蓋了僑生宿舍、體育館（舊）、僑光堂（現名為鹿鳴堂）等建築物，還有國立政治大學、國立成功大學、國立中興大學也是受惠方，如政大的四維堂、體育館（舊）就是美援的產物。

儘管如今馬來西亞的校友會代表經常強調感謝中華民國僑教政策的栽培，但實際上美國的援助也是功不可沒，若無美援的基礎，就無今日眾多的僑生校友，國立大學也無今日的規模了。

第一位馬來西亞僑生

今年在馬來西亞雲頂高原舉行的政大世界校友嘉年華會晚宴中，馬來西亞政大校友會會長楊裕源致辭時說，70年前第一位來台的馬來西亞僑生，就是畢業於政大新聞系的楊來添。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 圖為9月19日在馬來西亞雲頂舉行的第十二屆政大世界校友嘉年華會，政大校長李蔡彥（左三）、馬來西亞政大校友會會長黃裕源與台灣駐馬代表葉非比等人出席。

根據馬來西亞留台校友會聯合總會（簡稱留台聯總）於2020年出版的口述歷史集《篳路藍縷：留臺人口述歷史回憶錄（1950-1985）》，楊來添是來自英屬殖民地北婆羅洲沙巴亞庇的華人。根據《篳路藍縷》，楊來添先是在家鄉唸國中，1953來隻身搭飛機到香港，再搭船來台就讀台北建國中學，三年後以第一志願考進政大新聞系。

1960年政大新聞系畢業後，楊來添赴美國夏威夷大學念政治學碩士。1965年楊來添與數名留台校友成立沙巴留台同學會，是馬來西亞最早成立的留台校友會之一（砂拉越州留台同學會1964年成立）。自從台大、成大、政大、師大等校際性的留台校友會在70年代陸續成立後，全國性的馬來西亞留台聯總才在1974年成立。根據馬來西亞政大校友會提供的資訊，第一位來台求學的馬來西亞僑生楊來添學長仍健在，由於年事已高，且仍居住在家鄉沙巴，因此不便來這場在西馬舉行的盛宴。

編按：馬來半島的馬來亞在1957年8月31日脫離英國殖民獨立，1963年9月16如與新加坡、婆羅洲的沙巴、砂拉越組成馬來西亞聯邦。新加坡在1965年8月9日退出馬來西亞。

至於至今已舉辦12屆的政大世界校友嘉年華會，這活動的首創者，就是馬來西亞政大校友會前會長黃松青，為了讓各國校友齊聚一堂而在1998年所舉辦。

成立於1973年的馬來西亞政大校友會是具有相當規模與歷史的校友會之一。現任楊裕源會長在19日的晚宴致辭時提到，目前當地加入政大校友會的人數有900多人，而70年來畢業的馬來西亞政大校友大約有5000名，意味著還有四千多名校友未成為會員，他希望有更多校友能成為會員，持續壯大校友會以發揮更大的力量。

知名的馬來西亞政大校友

受邀出席政大世界校友嘉年華會的駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表葉非比提到，2022年在台灣的馬來西亞留學生人數達1萬2000餘人，而歷年來畢業的馬來西亞留台校友已超過10萬人，並在各領域發光發熱。