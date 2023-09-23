香港民主黨參選2023區議會選舉，劉兆佳：向成為愛國者「邁出一步」
我們想讓你知道的是
有泛民人士認為，新的區議會選舉制度令民主大倒退，泛民應該拒絕參選。再者，泛民人士一旦參選，就與建制派的「愛國者」立場無異，泛民最終只會淪為「忠誠的反對派」。
（中央社）在各方的注視下，香港民主黨終於決定派人參選年底的區議會選舉，也是首個決定參選的泛民主派陣營黨派。
民主黨日前（20日）召開中委會後，決定推薦8人參選，而新一屆區議會預定於12月10日舉行，選舉提名將於下月中開始。
民主黨暫未公布8人的名字，黨主席羅健熙向媒體說，參選名單包括現任及前任區議員，由於獲推薦的人有可能改變意向，實際參選人數或有出入。
《明報》報導，獲推薦參選者包括羅健熙、民主黨副主席伍凱欣，以及中委成員、油尖旺區議會副主席朱子洛。
對於民主黨能否「入閘」參選，羅健熙表示，民主黨一直沒有背離「一國兩制」原則，符合效忠特區及擁護基本法的條件，但難以估計能否通過資格審查及獲得足夠提名。
對於民主黨是否符合「愛國者」要求，（明報》引述中國全國人大前常委范徐麗泰說，這要視乎參選者的個人因素，不能一概而論，「一個政黨內有很多人，黨領導的立場未必能夠代表所有黨員立場，不要一竹篙打一船人」。
中國全國港澳研究會顧問劉兆佳說，如果民主黨願意派人參選，「是朝向成為愛國者邁出一步」，今後北京中央仍會觀察其言行。
他認為，民主黨願意過渡成為「愛國者」是最好結果，但即使該黨最終無人符合「愛國者」條件而無法「入閘」參選，對大局也沒有影響。
區議會屬地方性質，專責商議改善地方民生，比如交通和環境清潔等，資源全由政府撥款。
在2019年底的上屆區議會選舉中，泛民挾著「反送中」運動的氣勢大獲全面，建制派大敗；在這次選舉中，泛民在452席民選議席中拿下388席，比例達85.9%，而建制僅拿下59席，僅佔13%。
選舉結束後，泛民力量主導各區議會，藉著這個平台繼續發出「反送中」訴求，包括要求行政長官和立法會全體議員進行普選，並不時在議會高呼「光復香港，時代革命」，甚至有個別議員提出類似「港獨」口號。
在「反送中」結束後，港府通過立法要求區議員宣誓效忠特區政府，部分泛民議員因此被剝奪議席或自行辭去席位。接著，港府修改區議會選舉條例，大幅改變議員的組成和產生辦法。
經改革後的區議會，全部議席由479席減至470席，當中直選議席更由450席銳減至88席，由44個選區選出，每區兩席。
此外，新一屆區議會將會重設179個委任議席，另外176席由地區滅罪、防火和分區委員會間接選出，餘下27席是留給新界鄉議委員會的當然（保障）議席。
按照新選舉制度，參加地區直選的人，要獲得「三會」各3名委員提名，另要獲得最少50名參選選區的選民提名。
除了提名外，參選者也要通過參選資格審查。為了落實「愛國者治港」原則，當局成立了區議資格審查委員會，由政務司司長擔任主席，委員會負責審查參選者過去的言行是否符合擁護基本法和效忠特區的要求。
第7屆區議會選舉將於12月10日舉行，這也是港府改變區議員產生模式後首次舉行選舉。在「愛國者治港」原則之下，預料本屆參選者都只能是「愛國者」。
自從當局要求區議員宣誓效忠特區及擁護基本法後，外界就十分關注泛民陣營會否參加下屆選舉，尤其是在新的選舉制度下參選。
就泛民陣營而言，香港實施國安法後，不少組織及黨派已自行解散，力量大不如前，但餘下力量若不參選，也沒有任何政治發展空間，存在變得毫無意義。
不過，也有泛民人士認為，新的區議會選舉制度令民主大倒退，泛民應該拒絕參選。再者，泛民人士一旦參選，就與建制派的「愛國者」立場無異，泛民最終只會淪為「忠誠的反對派」。
對於港府和北京而言，區議會缺少反對派參選，將會削弱選民的投票意願，同時令選舉失去民主多元化，既不利香港的形象，也會遭到西方抨擊。
目前香港尚存的泛民力量已不多，當中以民主黨歷史最久，人數也較多，因此，它的參選勢必為已經丕變的香港政治局勢帶來一定意義和影響。
新聞來源：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
Tags：
Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心