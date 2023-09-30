台灣漫畫的品牌形象已趨於完整，讓我們透過4大類型看見趨勢

文：劉定綱

儘管2022年世界各國疫情逐漸走向正常化，人類逐步摸索出與疫情共存的方式，卻是台灣疫情大爆發的一年。與之相對的，在出版市場急速冷凍的這一年裡，卻可以觀察到台灣漫畫逐漸形塑了品牌形象，在內容品質與討論度上均有著驚人的表現。

台漫作為一個品牌形象，不只是源於消費者認知的佔比或銷售數字的上升，也逐漸構成各色各樣與社會的連結方式，換言之，內容消費的產品，其社會影響力不只在於銷售數字，更在於能夠開展多少跟消費者互動的方式。

因此，在現代社會中要觀察漫畫，不能只看銷量或藝術表現。銷量僅依據商品價值來衡量意義，藝術表現則限定美學意義，但台漫不只是從商品價值或藝術表現上獲得意義，更從內容載體的現代功能中找到可能的定位。

當我們談論台漫在這一年品牌形象的發展趨於完整，同時就意味著台漫打開了多元的路徑。作品的多元路徑不僅限於題材，也擴及影響社會的方式。

我們可以大致將台漫粗分為四種類型，以介紹台漫跟現代人可能的互動關係，而2022年的這些作品又能看到什麼最新的發展。以下的介紹掛一漏萬，雖難以窺見2022年台灣漫畫的全貌，但能讓我們看見部分趨勢。

台漫作為一種社會行動的可能

第一種台漫，象徵一種社會行動的可能性。除了商品銷售和流量、能見度外，也追求對於現實社會的改變效應。我們可以從一些作品看到這樣的趨向：比如非虛構漫畫中的報導漫畫類型，就有「報導者」團隊跟香港漫畫家柳廣成合作的作品《報導者事件簿001：留學黑工》，透過漫畫的魔幻空間呈現報導專題，讓讀者產生共感，進而理解完整的報導議題。

多元性別相關作品，也在這一年有所斬獲。2019年台灣同婚獲得法律保障後，性別運動走入新的階段，開始訴求公眾更認識多元性別的實際存在狀況與面對的焦慮難題，因此從法律層面進入認識、同理的層面。

這一年有兩個不同風格的作品，一個是在CCC平台上連載的穀子《無能戀愛諮商中心》，以大學生的情感問題、各種互動可能性為主題，戀愛有千百種樣貌，並非只有霸道男跟嬌嬌女這種配對。

「沒人愛就只能自愛，不然缺點愛就去做愛啊！」多元性別、約炮……這部呈現了多元的關係實踐，不追求解答或道德評價，而是肯認每種狀況都值得溫柔對待。

另一本則是改編自簡莉穎的劇本，由廢廢子繪製的《直到夜色溫柔》。原著劇本出色，有厲害的畫面感、台詞，但漫畫化讓氛圍建構、場景人物、分鏡等有了進一步變化。同時它也是一個溫柔的作品，揭示LGBTQ群體的各種「性」的狀態。讓性少數的孤獨與寂寞，透過漫畫的形式被更多人看見。

而目宿媒體作為台漫的新勢力，也發展了兩種不同系列：一種是文學改編；另一種是兒童與青少年議題的漫畫化，有呈現家暴議題的柯宥希《指縫中的太陽》和探討校園性平的YAYA《餵貓的女孩》，兩部作品的成書過程中，漫畫家、責任編輯、社工師和諮商心理師進行了密集的合作，融合大量諮商輔導個案經驗，提煉出兩種對於「暗夜裡受傷心靈照亮一絲微光」的可能性。

Photo Credit: 臉譜出版 《直到夜色溫柔》，簡莉穎、廢廢子

Photo Credit: 目宿媒體 《指縫中的太陽》，柯宥希

Photo Credit: 目宿媒體 《餵貓的女孩》，YAYA

已經成熟的文史台漫

第二種類型，則是我們熟知的文史資料轉譯。近年，很多人對於台漫的刻板印象多半有「台灣元素為主」的認知，例如要有台灣文史、要與日治時代掛勾……不過，這也意味著台漫這些年在文史資料的轉譯上，已經建立了明確的形象，以至於有這種印象的產生。在2022年，我們依然能看到這個領域有長足的進展。

第一個是在合作單位上，除了過往常見的文學館、史博館，也開始有不同單位選擇漫畫作為知識普及的媒介。像是台師大百年校慶與左萱和阿獰合作，左萱繪製《芭蕉的芽》，阿獰出版《蕉兵戰時記》，記述台北高校時期的師大故事，前者著重是台北高校非戰爭時期的文藝生活，後者則著眼戰爭時期年輕蕉兵們的處境與日常。

在台灣自然環境的呈現上，也有令人振奮的全新題材：由全台植物標本館藏最豐富的台北植物園腊葉館和文化部合作，盤點近百年文獻舉辦「植物分類學家的時代」常設展，同時和英張合作推出《採集人的野帳》，這是台灣首部植物採集漫畫，既描述植物採集的艱辛過程，也有植物分類學的自然科學知識，在文史資料轉化上，大大豐富了我們的視野。

另外，李隆杰繼《1661國姓來襲》後，推出《1624男人與島》並獲得金漫獎，這本處理大航海時代如何讓台灣登上世界舞台的作品，不同於《1661國姓來襲》以鄭成功攻台的事蹟切入，以更宏觀的呈現大航海時代複雜的國際關係與多方勢力的角力。

而從原著小說改編而來，跟電影同時上市的同名漫畫《流麻溝十五號》，與電影的中心敘事相異，這本漫畫分別處理了七位女性思想犯在綠島生活的群像劇。漫畫後方均附文獻資料，對於認識白色恐怖時期的女性政治犯，是一部非常好入門的普及之作。

Photo Credit: 蓋亞 《芭蕉的芽1》左萱

Photo Credit: 蓋亞 《蕉兵戰時記》阿獰

內容IP時代，最強勢的台漫類型

接下來兩種，算是更貼近主流漫畫市場的類型。第一種是故事套路。現代人接觸漫畫，透過紙媒閱讀的比例已經不到兩成，超過八成的人都是以網路平台或電子書進行漫畫的閱讀，在觸及人數上，平台建構對於台漫品牌化有著關鍵影響。

CCC在2021年重組後，文策院副院長兼漫畫產業小組召集人盧俊偉提出CCC平台必須題材多元化的主張，而2022年我們能確實看到題材多元化有了初步成果，這也讓CCC除了大家本來熟悉的台灣文史主題，在校園、愛情、奇幻、冒險、幽默、科幻、推理、恐怖懸疑、奇幻鬼怪、BL……等類別上都有相當受矚目的作品。