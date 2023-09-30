台灣漫畫的品牌形象已趨於完整，讓我們透過4大類型看見趨勢
我們想讓你知道的是
台漫作為一個品牌形象，不只是源於消費者認知的佔比或銷售數字的上升，也逐漸構成各色各樣與社會的連結方式，換言之，內容消費的產品，其社會影響力不只在於銷售數字，更在於能夠開展多少跟消費者互動的方式。因此，在現代社會中要觀察漫畫，不能只看銷量或藝術表現。
文：劉定綱
儘管2022年世界各國疫情逐漸走向正常化，人類逐步摸索出與疫情共存的方式，卻是台灣疫情大爆發的一年。與之相對的，在出版市場急速冷凍的這一年裡，卻可以觀察到台灣漫畫逐漸形塑了品牌形象，在內容品質與討論度上均有著驚人的表現。
台漫作為一個品牌形象，不只是源於消費者認知的佔比或銷售數字的上升，也逐漸構成各色各樣與社會的連結方式，換言之，內容消費的產品，其社會影響力不只在於銷售數字，更在於能夠開展多少跟消費者互動的方式。
因此，在現代社會中要觀察漫畫，不能只看銷量或藝術表現。銷量僅依據商品價值來衡量意義，藝術表現則限定美學意義，但台漫不只是從商品價值或藝術表現上獲得意義，更從內容載體的現代功能中找到可能的定位。
當我們談論台漫在這一年品牌形象的發展趨於完整，同時就意味著台漫打開了多元的路徑。作品的多元路徑不僅限於題材，也擴及影響社會的方式。
我們可以大致將台漫粗分為四種類型，以介紹台漫跟現代人可能的互動關係，而2022年的這些作品又能看到什麼最新的發展。以下的介紹掛一漏萬，雖難以窺見2022年台灣漫畫的全貌，但能讓我們看見部分趨勢。
台漫作為一種社會行動的可能
第一種台漫，象徵一種社會行動的可能性。除了商品銷售和流量、能見度外，也追求對於現實社會的改變效應。我們可以從一些作品看到這樣的趨向：比如非虛構漫畫中的報導漫畫類型，就有「報導者」團隊跟香港漫畫家柳廣成合作的作品《報導者事件簿001：留學黑工》，透過漫畫的魔幻空間呈現報導專題，讓讀者產生共感，進而理解完整的報導議題。
多元性別相關作品，也在這一年有所斬獲。2019年台灣同婚獲得法律保障後，性別運動走入新的階段，開始訴求公眾更認識多元性別的實際存在狀況與面對的焦慮難題，因此從法律層面進入認識、同理的層面。
這一年有兩個不同風格的作品，一個是在CCC平台上連載的穀子《無能戀愛諮商中心》，以大學生的情感問題、各種互動可能性為主題，戀愛有千百種樣貌，並非只有霸道男跟嬌嬌女這種配對。
「沒人愛就只能自愛，不然缺點愛就去做愛啊！」多元性別、約炮……這部呈現了多元的關係實踐，不追求解答或道德評價，而是肯認每種狀況都值得溫柔對待。
另一本則是改編自簡莉穎的劇本，由廢廢子繪製的《直到夜色溫柔》。原著劇本出色，有厲害的畫面感、台詞，但漫畫化讓氛圍建構、場景人物、分鏡等有了進一步變化。同時它也是一個溫柔的作品，揭示LGBTQ群體的各種「性」的狀態。讓性少數的孤獨與寂寞，透過漫畫的形式被更多人看見。
而目宿媒體作為台漫的新勢力，也發展了兩種不同系列：一種是文學改編；另一種是兒童與青少年議題的漫畫化，有呈現家暴議題的柯宥希《指縫中的太陽》和探討校園性平的YAYA《餵貓的女孩》，兩部作品的成書過程中，漫畫家、責任編輯、社工師和諮商心理師進行了密集的合作，融合大量諮商輔導個案經驗，提煉出兩種對於「暗夜裡受傷心靈照亮一絲微光」的可能性。
已經成熟的文史台漫
第二種類型，則是我們熟知的文史資料轉譯。近年，很多人對於台漫的刻板印象多半有「台灣元素為主」的認知，例如要有台灣文史、要與日治時代掛勾……不過，這也意味著台漫這些年在文史資料的轉譯上，已經建立了明確的形象，以至於有這種印象的產生。在2022年，我們依然能看到這個領域有長足的進展。
第一個是在合作單位上，除了過往常見的文學館、史博館，也開始有不同單位選擇漫畫作為知識普及的媒介。像是台師大百年校慶與左萱和阿獰合作，左萱繪製《芭蕉的芽》，阿獰出版《蕉兵戰時記》，記述台北高校時期的師大故事，前者著重是台北高校非戰爭時期的文藝生活，後者則著眼戰爭時期年輕蕉兵們的處境與日常。
在台灣自然環境的呈現上，也有令人振奮的全新題材：由全台植物標本館藏最豐富的台北植物園腊葉館和文化部合作，盤點近百年文獻舉辦「植物分類學家的時代」常設展，同時和英張合作推出《採集人的野帳》，這是台灣首部植物採集漫畫，既描述植物採集的艱辛過程，也有植物分類學的自然科學知識，在文史資料轉化上，大大豐富了我們的視野。
另外，李隆杰繼《1661國姓來襲》後，推出《1624男人與島》並獲得金漫獎，這本處理大航海時代如何讓台灣登上世界舞台的作品，不同於《1661國姓來襲》以鄭成功攻台的事蹟切入，以更宏觀的呈現大航海時代複雜的國際關係與多方勢力的角力。
而從原著小說改編而來，跟電影同時上市的同名漫畫《流麻溝十五號》，與電影的中心敘事相異，這本漫畫分別處理了七位女性思想犯在綠島生活的群像劇。漫畫後方均附文獻資料，對於認識白色恐怖時期的女性政治犯，是一部非常好入門的普及之作。
內容IP時代，最強勢的台漫類型
接下來兩種，算是更貼近主流漫畫市場的類型。第一種是故事套路。現代人接觸漫畫，透過紙媒閱讀的比例已經不到兩成，超過八成的人都是以網路平台或電子書進行漫畫的閱讀，在觸及人數上，平台建構對於台漫品牌化有著關鍵影響。
CCC在2021年重組後，文策院副院長兼漫畫產業小組召集人盧俊偉提出CCC平台必須題材多元化的主張，而2022年我們能確實看到題材多元化有了初步成果，這也讓CCC除了大家本來熟悉的台灣文史主題，在校園、愛情、奇幻、冒險、幽默、科幻、推理、恐怖懸疑、奇幻鬼怪、BL……等類別上都有相當受矚目的作品。
Tags：
圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。