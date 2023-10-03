【圖表】台北哪裡的房屋面臨雙重風險？北市屋齡與土地液化地圖一次看

多年來因應不同天災，建築法規與時俱進，超過30年以上的老屋耐震規格可能已不符合當代環境變化與規範，若位於土壤液化高潛勢區，住宅老化加上土壤液化現象，倒塌風險更高，使得危老建築重建成為當務之急。

究竟全台有多少區域被列為土壤液化高潛勢區？哪些地方又面臨老屋及土壤液化的雙重風險？透過經濟部中央地質調查所（以下簡稱中央地質所）數據及內政部不動產資訊，讓我們一起來了解台灣居住安全問題。

什麼是土壤液化？

台灣長年以來地震頻繁，土壤液化便是常見的災害之一，究竟什麼是土壤液化呢？根據中央地質所資料解釋，土壤液化現象主要發生在近代沖積平原地區深度20公尺範圍內，地質鬆軟且飽和含水。一旦遭遇強烈地震時，原本呈現穩定狀態的砂粒與地下水因震動而改變，造成地下水壓上升，破壞原先穩固的結構，地層支撐力不足，就會造成顯著土壤液化現象，例如房屋下陷、噴砂、地下水管破裂等。

中央地質所長期調查台灣土壤液化現象，作為都市防災預先規劃的參考，自2016年起公布各縣市的土壤液化潛勢資訊，民眾皆可以透過土壤液化潛勢查詢系統查詢住家地質情形。其中紅色區塊代表高潛勢區，地表可能出現明顯液化表徵，如噴砂或顯著沉陷等。

台灣哪些地方位於高潛勢區？

從中央地質所公佈的圖資來看，可以發現高潛勢地區多位於沿海平原、古砂丘及河道分布範圍，而人口及工商活動較為密集的都會區，通常也位在沖積平原或盆地，所以地質特性也較為軟弱。若以縣市層級來看，嘉義縣約有5成以上的土地皆為高潛勢地區，彰化、宜蘭也有超過4成的區域風險較高。而人口較為密集的台北、新北市則有約2成至2成5的土地位在高潛勢區域。

全台平均屋齡33年，台北市擁有最多的危老建築

雖然位在土壤液化高潛勢區不見得會出現液化現象，但若居住在不符合當代耐震標準的老舊房屋裡，遭遇強震時仍存在倒塌風險。

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，全台平均屋齡為33年，有超過53%的房屋皆是30年以上的房屋，符合《都市危險及老舊建築物加速重建條例》中定義的老舊建築物，代表有超過半數的民眾可能因房屋耐震能力不足而面對高居住風險。

從2023年第2季各縣市數據來看，可以發現房屋稅籍住宅中，澎湖縣平均屋齡達43.2年最高，也是全台縣市唯一平均屋齡超過40年的縣市，但若看30年房屋佔整體住宅建築佔比，則由台北市拿下第一名，全市有超過7成的住宅皆是30年以上的建築。

台北市屋齡地圖：哪些地區面臨雙重風險

作為全台整體屋齡最老的縣市，面對土壤液化風險，台北市有哪些地區的房屋更需要注意呢？我們整理台北市歷年建照資料，製作台北市屋齡地圖，並與中央地質所的雙北高潛勢圖資疊合。從圖表中可以發現，屋齡超過30年的住宅多集中在台北人口最稠密、且工商活動最多的市中心，大安區、士林區、松山區及信義區老屋比例高達89%以上。

以大安區為例，根據內政部不動產平台資料顯示，2023年第二季房屋稅籍為住宅類的建築有89.7%皆是30年以上的房子，是台北市行政區中整體房屋最老舊的區域。不過土壤液化高潛勢區佔比並不高，僅有捷運東門站一帶往近中正紀念堂範圍的地質屬高潛勢區，若遭遇強震，出現土壤液化現象可能性較高。

中山、大同區雖然老屋比例沒有那麼高，卻是北市土壤液化高潛勢區域覆蓋範圍佔比最高的地區，因此也須提防居住安全與風險。

屋齡30年以下的房子則多聚集在台北市外圍區域，因區域建設與開發時間較晚，因此平均屋齡均較市中心低。

以內湖區、南港區為例，平均屋齡不到34年，屬台北市屋齡相對較年輕的區域。而這兩區土壤液化屬於中、低潛勢，因此發生土壤液化現象的機會比較低。

根據《中央社》報導，地調所表示土壤液化主要會發生在地層深度20公尺以內的區域，如果地下室開挖超過3層，加上大樓重量壓密土質，比較不會有土壤液化問題；但若是大樓在5層樓以下、沒有地下室的老舊公寓，蓋在土壤液化潛勢區上，地震來襲時發生土壤液化的機率則可能較高。

台北市屋齡互動地圖，動手查詢你家附近的屋齡

根據台北市建築管理工程處建築執照存根資料，我們製作了台北市屋齡互動地圖，你可以透過地圖縮放，及右上角切換不同圖層，查看住家周圍的建築年齡與土地高潛勢地區。

高潛勢地區就不能蓋房子嗎？

中央地質所提醒，高、中、低潛勢僅是代表可能發生液化現象的嚴重程度的高低，不表示地震時一定會發生土壤液化現象。原則上可以透過地盤改良或適當的基礎設計來確保建築物結構的安全，像是可透過灌漿解決土質較鬆軟的問題，或者採用樁基礎、基礎底面加深等方式，就可以大幅提高建築物抵抗土壤意化所造成危害的能力，增加安全性。

因此都市更新與危老建築重建便是應對土壤液化風險的作法之一，但民眾往往因為都更後居住的面積可能大打折扣，都更意願不高。自2017年「都市危險及老舊建築物加速重建條例」（簡稱危老條例）推出後，統計至今（2023）年8月31日為止，全台僅有受理3950件，核准有3180件，相較全台有483萬戶住宅屋齡超過30年，數量微乎其微，顯見都更推動之困難。

為提升民眾都耕意願，並預防潛在災害，新北市2016年2月開始推動「防災型都更」，放寬高潛勢土壤液化地區的門檻，讓土壤液化機會偏高的地區，都更申請更容易。據《聯合報》報導，台北市今（2023）年10月也宣布「都更5+2箭」新政，針對「防災型都市更新專案」及「整建住宅專案計畫」，只要整宅、海砂屋、或耐震力不足等危險建築物，北市府將給予2倍的容積獎勵，以提高民眾的都更意願，預計將有5000多戶海砂屋及1萬多戶的整建住宅可立即受惠。