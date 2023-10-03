【圖表】台北哪裡的房屋面臨雙重風險？北市屋齡與土地液化地圖一次看
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內政部數據顯示，全台有超過半數民眾居住於屋齡30年以上的房子，若住家又位在土壤液化高潛勢區，每當地震來襲，就有可能面臨居住風險。你知道哪個縣市的房子最老？人口最稠密的台北市又有哪些地方面臨危老建築、土壤液化的雙重風險？透過屋齡地圖與土壤液化潛勢圖，讓我們一起來了解。
多年來因應不同天災，建築法規與時俱進，超過30年以上的老屋耐震規格可能已不符合當代環境變化與規範，若位於土壤液化高潛勢區，住宅老化加上土壤液化現象，倒塌風險更高，使得危老建築重建成為當務之急。
究竟全台有多少區域被列為土壤液化高潛勢區？哪些地方又面臨老屋及土壤液化的雙重風險？透過經濟部中央地質調查所（以下簡稱中央地質所）數據及內政部不動產資訊，讓我們一起來了解台灣居住安全問題。
什麼是土壤液化？
台灣長年以來地震頻繁，土壤液化便是常見的災害之一，究竟什麼是土壤液化呢？根據中央地質所資料解釋，土壤液化現象主要發生在近代沖積平原地區深度20公尺範圍內，地質鬆軟且飽和含水。一旦遭遇強烈地震時，原本呈現穩定狀態的砂粒與地下水因震動而改變，造成地下水壓上升，破壞原先穩固的結構，地層支撐力不足，就會造成顯著土壤液化現象，例如房屋下陷、噴砂、地下水管破裂等。
中央地質所長期調查台灣土壤液化現象，作為都市防災預先規劃的參考，自2016年起公布各縣市的土壤液化潛勢資訊，民眾皆可以透過土壤液化潛勢查詢系統查詢住家地質情形。其中紅色區塊代表高潛勢區，地表可能出現明顯液化表徵，如噴砂或顯著沉陷等。
台灣哪些地方位於高潛勢區？
從中央地質所公佈的圖資來看，可以發現高潛勢地區多位於沿海平原、古砂丘及河道分布範圍，而人口及工商活動較為密集的都會區，通常也位在沖積平原或盆地，所以地質特性也較為軟弱。若以縣市層級來看，嘉義縣約有5成以上的土地皆為高潛勢地區，彰化、宜蘭也有超過4成的區域風險較高。而人口較為密集的台北、新北市則有約2成至2成5的土地位在高潛勢區域。
全台平均屋齡33年，台北市擁有最多的危老建築
雖然位在土壤液化高潛勢區不見得會出現液化現象，但若居住在不符合當代耐震標準的老舊房屋裡，遭遇強震時仍存在倒塌風險。
根據內政部不動產資訊平台資料顯示，全台平均屋齡為33年，有超過53%的房屋皆是30年以上的房屋，符合《都市危險及老舊建築物加速重建條例》中定義的老舊建築物，代表有超過半數的民眾可能因房屋耐震能力不足而面對高居住風險。
從2023年第2季各縣市數據來看，可以發現房屋稅籍住宅中，澎湖縣平均屋齡達43.2年最高，也是全台縣市唯一平均屋齡超過40年的縣市，但若看30年房屋佔整體住宅建築佔比，則由台北市拿下第一名，全市有超過7成的住宅皆是30年以上的建築。
台北市屋齡地圖：哪些地區面臨雙重風險
作為全台整體屋齡最老的縣市，面對土壤液化風險，台北市有哪些地區的房屋更需要注意呢？我們整理台北市歷年建照資料，製作台北市屋齡地圖，並與中央地質所的雙北高潛勢圖資疊合。從圖表中可以發現，屋齡超過30年的住宅多集中在台北人口最稠密、且工商活動最多的市中心，大安區、士林區、松山區及信義區老屋比例高達89%以上。
以大安區為例，根據內政部不動產平台資料顯示，2023年第二季房屋稅籍為住宅類的建築有89.7%皆是30年以上的房子，是台北市行政區中整體房屋最老舊的區域。不過土壤液化高潛勢區佔比並不高，僅有捷運東門站一帶往近中正紀念堂範圍的地質屬高潛勢區，若遭遇強震，出現土壤液化現象可能性較高。
中山、大同區雖然老屋比例沒有那麼高，卻是北市土壤液化高潛勢區域覆蓋範圍佔比最高的地區，因此也須提防居住安全與風險。
屋齡30年以下的房子則多聚集在台北市外圍區域，因區域建設與開發時間較晚，因此平均屋齡均較市中心低。
以內湖區、南港區為例，平均屋齡不到34年，屬台北市屋齡相對較年輕的區域。而這兩區土壤液化屬於中、低潛勢，因此發生土壤液化現象的機會比較低。
根據《中央社》報導，地調所表示土壤液化主要會發生在地層深度20公尺以內的區域，如果地下室開挖超過3層，加上大樓重量壓密土質，比較不會有土壤液化問題；但若是大樓在5層樓以下、沒有地下室的老舊公寓，蓋在土壤液化潛勢區上，地震來襲時發生土壤液化的機率則可能較高。
台北市屋齡互動地圖，動手查詢你家附近的屋齡
根據台北市建築管理工程處建築執照存根資料，我們製作了台北市屋齡互動地圖，你可以透過地圖縮放，及右上角切換不同圖層，查看住家周圍的建築年齡與土地高潛勢地區。
高潛勢地區就不能蓋房子嗎？
中央地質所提醒，高、中、低潛勢僅是代表可能發生液化現象的嚴重程度的高低，不表示地震時一定會發生土壤液化現象。原則上可以透過地盤改良或適當的基礎設計來確保建築物結構的安全，像是可透過灌漿解決土質較鬆軟的問題，或者採用樁基礎、基礎底面加深等方式，就可以大幅提高建築物抵抗土壤意化所造成危害的能力，增加安全性。
因此都市更新與危老建築重建便是應對土壤液化風險的作法之一，但民眾往往因為都更後居住的面積可能大打折扣，都更意願不高。自2017年「都市危險及老舊建築物加速重建條例」（簡稱危老條例）推出後，統計至今（2023）年8月31日為止，全台僅有受理3950件，核准有3180件，相較全台有483萬戶住宅屋齡超過30年，數量微乎其微，顯見都更推動之困難。
為提升民眾都耕意願，並預防潛在災害，新北市2016年2月開始推動「防災型都更」，放寬高潛勢土壤液化地區的門檻，讓土壤液化機會偏高的地區，都更申請更容易。據《聯合報》報導，台北市今（2023）年10月也宣布「都更5+2箭」新政，針對「防災型都市更新專案」及「整建住宅專案計畫」，只要整宅、海砂屋、或耐震力不足等危險建築物，北市府將給予2倍的容積獎勵，以提高民眾的都更意願，預計將有5000多戶海砂屋及1萬多戶的整建住宅可立即受惠。
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
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2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。