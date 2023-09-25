終於能訓練貓咪自己清貓砂了嗎？人工智慧解析動物語言，打造生物通用版「Google翻譯」
我們想讓你知道的是
借助人工智慧和微型接收器，科學家正嘗試用「形狀」解析動物語言，而在打造出一套動物翻譯器之後，我們也就可以告訴蜜蜂哪裡有花、分辨土撥鼠的警報聲。不過在人類推倒溝通高牆的那一天，我們為自然界帶來的究竟會是生機還是危機？
文：陳蔚銘（創新拿鐵）
好萊塢電影《怪醫杜立德》（1988）描述一位小時候能和動物溝通的男孩，被爸爸認為是魔鬼附身之後「封印」了自己的天賦。長大後成為醫生的他在因緣際會下又開始聽懂小狗說話，漸漸成為各種大小動物解決疑難雜症的救星。
現實世界中，也有許多相關研究試圖聽懂動物「說話」，其中一間非營利組織更試圖為地球上的所有生物打造通用版的「Google翻譯」，他們做得到嗎？
創新點：用「形狀」解析動物「語言」，究竟能解決生態危機？還是製造生存危機？
借助人工智慧和微型接收器，用「形狀」解析動物語言
「地球物種計畫（Earth Species Project，ESP）」是加州的非營利組織，由Mozilla Labs（Mozilla基金會旗下子公司，專門探索、開發各種新技術，如Firefox瀏覽器的各種擴充功能） 聯合創辦人Aza Raskin 和Twitter創始團隊成員Britt Selvitelle創立，目標是使用人工智慧解碼自然界各式物種間如何傳遞訊息。
隨著微型攝影機、麥克風和迷你信號發射器的技術成熟，價格降低，科學家能輕易在大自然的各個角落布建設備收集大量動物活動的影像和牠們發出的聲音。不過這些影音數據太過龐大，無法以人工方式整理，更別說從中找到聲音與特定行為模式之間的關聯。
因此，ESP採用了分析人類語言的「自然語言處理模型」，試著借助人工智慧的力量，從看似無關的大量數據中整理出有意義的脈絡資訊，解讀動物們是用什麼「語言」和彼此溝通。
ESP採用的自然語言處理模型，會將語言中的「語意（semantic）」關係加以拆解，形成由各種向量組成的「幾何（geometric）」關係。以下圖為例，在英文中「Dog」這個字常常會和「Man」、「Howl」等字彙在上下文中出現，因此可以從大量文本中，依據每個字出現的頻率畫出幾何圖形：
接著，也把「狗」在西班牙文和日文中的幾何圖形畫出來，可以發現：在這三種語言中，「狗」的圖形有極高的相似度：
ESP的計畫是：如果把自然語言處理模型的概念套用在動物語言，利用人工智慧解析動物叫聲並畫成幾何形狀，接著在人類的語言庫裡找出類似的形狀，是否就能漸漸打造出一套動物的翻譯器了呢？
告訴蜜蜂哪裡有花、分辨土撥鼠的警報聲
開發這樣的動物語言翻譯器有什麼好處呢？有了翻譯器，許多在人工智慧技術普及前的相關研究就能獲得更進一步的支持。
Tim Landgraf是柏林自由大學（Freie Universität Berlin）的教授，長期研究蜜蜂個體之間的溝通，他的研究使用電腦視覺追蹤蜂巢裡頭每一隻蜜蜂，紀錄牠們振動身體和翅膀發出聲音時，蜂巢中的其他蜜蜂會有什麼行為改變。
透過人工智慧和自然語言模型的分析，研究團隊發現了幾種特定信號：叫大家安靜的「噓」、停下所有動作的「停」還有發出警示的「危險」。
有了初步成果，他們把解析出的動作和聲音輸入到機器蜜蜂，讓機器蜜蜂可以發出各式「蜂語」，成功控制整個蜂群「安靜」、「停下」。
接下來，研究團隊也成功操控機器蜜蜂做出「蜂舞（waggle dance）」，告訴真蜜蜂哪裡有沒灑農藥的安全花叢可以採蜜，有機會解決目前全球日益嚴重的蜜蜂危機。
Con Slobodchikoff是一位亞利桑那州的生物學家，研究草原土撥鼠的交流方式已經超過30年；他的研究顯示草原土撥鼠在警戒狀態時，看到不同的威脅接近時發出的叫聲也不同。大家可以聽聽看，能不能聽出差別？
還有其他五花八門的研究，像是大象會發出極低頻的聲音，透過地面遠距傳話給其他象群，告訴他們「有人類接近」、「這裡有水喝」；海豚媽媽會用特定的音調為小孩取名，以便彼此溝通時「呼叫」對方的名字等等，都有可能讓人類更加理解大自然的生物。
也許不久之後，國家地理頻道的字幕不再需要人類旁白「代言」，動物們可以拿回自己的「話語權」。
推倒溝通高牆之後，為自然界帶來的是生機還是危機？
2018年，世界自然基金會（World Wide Fund for Nature, WWF）發布的年度《地球生物報告》中，首度指出過去50年間，野生動物數量平均減少了69%，凡有人類存在的地方，數以千計的物種正在不知不覺中消失。
ESP的理想是：一旦成功打造出動物翻譯系統，就能使人類更加理解各種生物的生存需求，進而提供協助。比方說，非洲草原上的動物管理員可以聽懂大象求助，哪裡有非法偷獵者出現；巡山員可以聽到老鷹通風報信，哪裡又有山老鼠在偷砍木材；獸醫也能聽懂你家的寵物哪裡不舒服，發現小毛病及早治療。
然而，任何新科技的發展必定伴隨著道德辯論和濫用疑慮。例如，動物保育員已經發現非法盜獵者會用事先錄好的鳥類求偶聲來吸引黃紅雀落入陷阱。了解動物如何交流雖然能幫助好人保護自然，卻也有可能幫助壞人利用自然。
對這樣的顧慮，ESP的創辦團隊承諾：「我們必須考慮它的使用並努力減輕不良後果」。時間不等人，當物種消失的速度越來越快，只要有助於挽回人類對世界各地生態系統造成的一些問題，權衡利弊之下，依然樂觀看待ESP能早日實現他們的理想。
如果有一天你能和動物溝通，你最想說些什麼呢？
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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