詹順貴：2018年惡鬥吳音寧的操作手法，現在同一批人複製貼上對付陳吉仲
我們想讓你知道的是
回頭想想2018年吳音寧所受到鋪天蓋地的抹黑與攻擊，對照現在幾乎同一批人與相同的媒體用以對付陳吉中的模式與操作手法是否十分相似？而且兩次也都適逢選舉，懷疑背後有中國影舞操盤，應非無的放矢。
文：詹順貴
9月17日這個週日，台灣政治天空很不平靜，劇情轉折比8點檔狗血劇還厲害。這一個多月來，一直飽受在野黨攻擊進口雞蛋政策的農業部長陳吉仲，早上先有媒體獨家報導已請辭，下午大部分媒體跟進報導已請辭獲准。
陳吉仲還是請辭下台了
傍晚時分，蘇貞昌前院長卻直指「陳吉仲還沒提出辭職書，總統蔡英文也沒要陳吉仲辭職，就有人急著放話、操作，非常惡劣。」並為陳吉仲加油。沉默一段時間的行政院，隨即透過發言人表示沒有請辭獲准這件事，院長已指示部長於週四的行政院會進行專案說明，而且隔天（9／22）也要負責向立法院做專案報告。但人事問題的暗潮仍持續洶湧，最終仍只多拖延2天，陳吉仲還是辭職了。
歸納進口雞蛋政策與所衍生相關議題，癥結在於今年初缺蛋的社會氛圍是怎麼形成的？當時的進口雞蛋決策有無錯誤？實際執行過程有無缺失？如有缺失，是否該由政策決定的首長負法律責任？陳吉仲部長應否承擔政治責任？
其次要問，在野黨政客的質疑是否合理？有無偷換概念惡意扭曲？所質疑問題有無前後矛盾？或這群人為何不惜犧牲官商民間的互信，也要刻意製造台灣社會紊亂？
從鼓吹進口、暗中囤蛋到各種嫌棄，比雞蛋裡挑骨頭還惡質
今年2至4月間，台灣由於季節因素、禽流感疫情，出現雞蛋供應不足與蛋價上漲現象。其實，當時放眼全世界主要雞蛋產國，也都因為類似因素以及俄侵烏戰爭後的糧食短缺、農產品跨國運輸價格飆漲等而出現蛋荒。
但部分媒體見獵心喜，刻意大肆炒作台灣缺蛋嚴重，製造社會恐慌與囤蛋潮，於是部分立委、在野黨政客紛紛要求政府應立即進口雞蛋以解決民生需求。其實蛋的主要營養成分是蛋白質，替代補充的食物來源很多，而且當時缺蛋情況其實並沒有像外界誇大的那麼嚴重。真正惡化的原因來自被鼓動出來、包括一般家庭與中、大盤商在內的囤蛋效應。
農業部迫於無奈，只能開始積極尋找進口雞蛋來源。找到之後，為了快速紓緩社會恐慌氣氛，先頭幾批採購的雞蛋採空運，運費當然貴，卻被包括柯文哲這類政客抹黑成一顆蛋補助高達32元，其他政客紛紛跟進嫌空運貴。後續絕大部分進口雞蛋走海運，幾乎是同一批人、相同的媒體又轉嫌運期太長，蛋會不新鮮、過期。
幾個月後，雞蛋的供應平穩下來，現在也幾乎是同一批人換一個腦袋開始指責雞蛋進口太多，放到過期銷毀，浪費公帑。但以當時社會恐慌氛圍以及難以估計的囤蛋情況，只能從寬預估進口需求量，以求同時達成紓緩蛋荒與平抑蛋價的政策目的。更何況如前所述，當時正面臨全球蛋荒，一旦找到蛋源，談妥包括檢疫、產地證明等各項跨過貿易條件後，當然先搶先訂購再說。
刻意偏離情境，惡意批評農業部
事後諸葛挑剔別人很容易，但我們要持平設想農業部做進口雞蛋與運輸方式決策時的台灣社會氛圍是如何？與將近半年後的現在差別在哪裡？在野黨當然應該監督，但要批評政策是否不當或執行過程有無疏失或無法，是否應該放到決策與執行當時的情境來檢視，才符合事理之平？
還是同一批人與媒體，察覺上述質疑很快被破解，社會輿情反應也普普，於是又抓住農業部承認有「過期雞蛋在倉庫等待銷毀」的資訊，轉而惡意造謠成「市面上販售的雞蛋都是過期蛋」（其實過去一直有產品標示不實問題，那是地方政府食安衛生單位的權責）。並透過中國在台灣布建的組織、地方社團開始鼓動民眾拿本土雞蛋向超市要求退貨。
這就是典型認知戰，憑恃民眾資訊吸收上的落差，一再在民生議題上炒作恐懼，以便影響明年初總統大選。尤其接下來缺蛋的高峰正好是今年底、明年初，也就是大選前後，在野黨當然全力惡質操作。
其實那些一再轉換議題或偷換概念的刻意炒作，只要冷靜細心梳理，就可以發現破綻百出，除前述缺蛋喊進口，進口後有剩餘喊浪費；蛋價上漲，喊消費者權益，蛋價平抑下來後，喊扼殺蛋農；空運、海運都有話說外等之外，又如有媒體朋友看不過去這波進口蛋的惡意政治操作，便寫道他問農業部陳駿季次長市面上還有沒有巴西蛋進口蛋？
在這位媒體朋友的認知裡，次長回答沒有就是指市面上沒有洗選的巴西進口蛋的意思，結果那一批人改吵加工蛋的流向，然後再把那天陳次長答「沒有」認定是說謊。
雞蛋塗蠟與否問題也是，陳次長早已說明不同批進口雞蛋，都附有各自的一張保存期限。生產端是根據自己的生產、集貨、運輸條件，訂出90、110、120天等不同的保存期限，不能一概而論。但惡意者還是在吵有些雞蛋沒塗蠟，保存日期不該那麼長。
惡意批評者只想形塑一個「農業部就是爛」的結論
最後這位媒體朋友下結論說，批評方每天都用這種片面或似是而非的方式質疑，再次詮釋所聽到的內容，無非就是要形塑一個「農業部就是爛」的結論；所有監督的力道，就是要把自己討厭的人趕下台，完全與民眾福祉無關。
至於畜產會將進口雞蛋批售給國內盤商後，如國內盤商趁洗選之便，擅自更改有效期限，加工業者混合不同來源的雞蛋使用、又標示不清，都會違反《食品安全衛生管理法》第22條規定，罰責在第52條第1項第3款。
而《食安法》的權責主管機關是衛福部與直轄市、縣市政府。就台北市來說，只有台北市政府才有權去洗選場與通路稽查是否確有此種情況發生？農業部根本沒有權責可以管理、監督。
但現在藍營執政縣市、在野黨政客與部分媒體，反正一口咬定千錯萬錯都是農業部的錯。以台北市政府為例，蔣萬安於9月18日派北市府衛生局人員與消保官去畜產會索取巴西進口蛋流向，資訊回到北市府後，立刻迫不及待拿來政治操作，砲轟陳吉仲，殊不知卻反自曝其短。
蔣萬安帶頭追索巴西進口蛋流向，根本是自曝其短
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
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運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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