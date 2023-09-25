詹順貴：2018年惡鬥吳音寧的操作手法，現在同一批人複製貼上對付陳吉仲

文：詹順貴

9月17日這個週日，台灣政治天空很不平靜，劇情轉折比8點檔狗血劇還厲害。這一個多月來，一直飽受在野黨攻擊進口雞蛋政策的農業部長陳吉仲，早上先有媒體獨家報導已請辭，下午大部分媒體跟進報導已請辭獲准。

陳吉仲還是請辭下台了

傍晚時分，蘇貞昌前院長卻直指「陳吉仲還沒提出辭職書，總統蔡英文也沒要陳吉仲辭職，就有人急著放話、操作，非常惡劣。」並為陳吉仲加油。沉默一段時間的行政院，隨即透過發言人表示沒有請辭獲准這件事，院長已指示部長於週四的行政院會進行專案說明，而且隔天（9／22）也要負責向立法院做專案報告。但人事問題的暗潮仍持續洶湧，最終仍只多拖延2天，陳吉仲還是辭職了。

歸納進口雞蛋政策與所衍生相關議題，癥結在於今年初缺蛋的社會氛圍是怎麼形成的？當時的進口雞蛋決策有無錯誤？實際執行過程有無缺失？如有缺失，是否該由政策決定的首長負法律責任？陳吉仲部長應否承擔政治責任？

其次要問，在野黨政客的質疑是否合理？有無偷換概念惡意扭曲？所質疑問題有無前後矛盾？或這群人為何不惜犧牲官商民間的互信，也要刻意製造台灣社會紊亂？

Photo Credit: 中央社

從鼓吹進口、暗中囤蛋到各種嫌棄，比雞蛋裡挑骨頭還惡質

今年2至4月間，台灣由於季節因素、禽流感疫情，出現雞蛋供應不足與蛋價上漲現象。其實，當時放眼全世界主要雞蛋產國，也都因為類似因素以及俄侵烏戰爭後的糧食短缺、農產品跨國運輸價格飆漲等而出現蛋荒。

但部分媒體見獵心喜，刻意大肆炒作台灣缺蛋嚴重，製造社會恐慌與囤蛋潮，於是部分立委、在野黨政客紛紛要求政府應立即進口雞蛋以解決民生需求。其實蛋的主要營養成分是蛋白質，替代補充的食物來源很多，而且當時缺蛋情況其實並沒有像外界誇大的那麼嚴重。真正惡化的原因來自被鼓動出來、包括一般家庭與中、大盤商在內的囤蛋效應。

農業部迫於無奈，只能開始積極尋找進口雞蛋來源。找到之後，為了快速紓緩社會恐慌氣氛，先頭幾批採購的雞蛋採空運，運費當然貴，卻被包括柯文哲這類政客抹黑成一顆蛋補助高達32元，其他政客紛紛跟進嫌空運貴。後續絕大部分進口雞蛋走海運，幾乎是同一批人、相同的媒體又轉嫌運期太長，蛋會不新鮮、過期。

幾個月後，雞蛋的供應平穩下來，現在也幾乎是同一批人換一個腦袋開始指責雞蛋進口太多，放到過期銷毀，浪費公帑。但以當時社會恐慌氛圍以及難以估計的囤蛋情況，只能從寬預估進口需求量，以求同時達成紓緩蛋荒與平抑蛋價的政策目的。更何況如前所述，當時正面臨全球蛋荒，一旦找到蛋源，談妥包括檢疫、產地證明等各項跨過貿易條件後，當然先搶先訂購再說。

Photo Credit: 中央社

刻意偏離情境，惡意批評農業部

事後諸葛挑剔別人很容易，但我們要持平設想農業部做進口雞蛋與運輸方式決策時的台灣社會氛圍是如何？與將近半年後的現在差別在哪裡？在野黨當然應該監督，但要批評政策是否不當或執行過程有無疏失或無法，是否應該放到決策與執行當時的情境來檢視，才符合事理之平？

還是同一批人與媒體，察覺上述質疑很快被破解，社會輿情反應也普普，於是又抓住農業部承認有「過期雞蛋在倉庫等待銷毀」的資訊，轉而惡意造謠成「市面上販售的雞蛋都是過期蛋」（其實過去一直有產品標示不實問題，那是地方政府食安衛生單位的權責）。並透過中國在台灣布建的組織、地方社團開始鼓動民眾拿本土雞蛋向超市要求退貨。

這就是典型認知戰，憑恃民眾資訊吸收上的落差，一再在民生議題上炒作恐懼，以便影響明年初總統大選。尤其接下來缺蛋的高峰正好是今年底、明年初，也就是大選前後，在野黨當然全力惡質操作。

其實那些一再轉換議題或偷換概念的刻意炒作，只要冷靜細心梳理，就可以發現破綻百出，除前述缺蛋喊進口，進口後有剩餘喊浪費；蛋價上漲，喊消費者權益，蛋價平抑下來後，喊扼殺蛋農；空運、海運都有話說外等之外，又如有媒體朋友看不過去這波進口蛋的惡意政治操作，便寫道他問農業部陳駿季次長市面上還有沒有巴西蛋進口蛋？

在這位媒體朋友的認知裡，次長回答沒有就是指市面上沒有洗選的巴西進口蛋的意思，結果那一批人改吵加工蛋的流向，然後再把那天陳次長答「沒有」認定是說謊。

雞蛋塗蠟與否問題也是，陳次長早已說明不同批進口雞蛋，都附有各自的一張保存期限。生產端是根據自己的生產、集貨、運輸條件，訂出90、110、120天等不同的保存期限，不能一概而論。但惡意者還是在吵有些雞蛋沒塗蠟，保存日期不該那麼長。

Photo Credit: 中央社

惡意批評者只想形塑一個「農業部就是爛」的結論

最後這位媒體朋友下結論說，批評方每天都用這種片面或似是而非的方式質疑，再次詮釋所聽到的內容，無非就是要形塑一個「農業部就是爛」的結論；所有監督的力道，就是要把自己討厭的人趕下台，完全與民眾福祉無關。

至於畜產會將進口雞蛋批售給國內盤商後，如國內盤商趁洗選之便，擅自更改有效期限，加工業者混合不同來源的雞蛋使用、又標示不清，都會違反《食品安全衛生管理法》第22條規定，罰責在第52條第1項第3款。

而《食安法》的權責主管機關是衛福部與直轄市、縣市政府。就台北市來說，只有台北市政府才有權去洗選場與通路稽查是否確有此種情況發生？農業部根本沒有權責可以管理、監督。

但現在藍營執政縣市、在野黨政客與部分媒體，反正一口咬定千錯萬錯都是農業部的錯。以台北市政府為例，蔣萬安於9月18日派北市府衛生局人員與消保官去畜產會索取巴西進口蛋流向，資訊回到北市府後，立刻迫不及待拿來政治操作，砲轟陳吉仲，殊不知卻反自曝其短。

蔣萬安帶頭追索巴西進口蛋流向，根本是自曝其短