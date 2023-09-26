問題不在巴西蛋，而是國內黑心蛋商，陳吉仲很傻地承擔這一切

文：姚量議（基育生物科技股份有限公司策略長）

該不該進口雞蛋？各方說法不一。贊成的人認為進口雞蛋可以讓國人買到低價的雞蛋，同時達到抑制暗盤價格混亂攀升的現象。不贊成的人認為，政府不應該干涉市場價格，應該讓市場機制發揮作用，價格上揚後讓消費者自動選擇要不要買雞蛋；而消費者願付價格變高，蛋農增產的意願就會增加，一段時間後供給提升需求下降自然產生平衡，價格也就回到合理的狀態。

進口蛋穩定了蛋商市場

2023年初市場上發生的細節是暗盤價格一路飆升到最高一籃雞蛋1600 元（相當於一斤80元），而一籃1200元（一斤60元）則是常態價格，這造成小型蛋商龐大的資金壓力，畢竟當時市場上現金搶蛋成為主流。那時候業者們都紛紛相傳，這一波缺蛋將造成蛋商重新洗牌。財務結構脆弱或財務能力較差的蛋商肯定面臨倒閉或併購。

但是，進口雞蛋抵台後馬上改變了市場上的交易行為，許多雞蛋商馬上轉向中央畜產會購買低價進口雞蛋。低價進口雞蛋讓很多中小型的雞蛋商得以繼續存活，市場上沒有發生大量的重新洗牌，間接穩定了疫情之後慢慢復甦的台灣經濟。

然而，影響產蛋的因素眾多。以供應鏈來說，首先是一，進口種母雞生蛋小雞；二，在中雞場育成；三，到蛋雞場生蛋滿18個月後被強迫換羽成為二春雞，甚至三春雞後不定期淘汰。所有過程裡禽流感是大威脅除造成產蛋下降外，雞隻死亡更是常態。

另一個風險是雞隻疫苗接種失效，2018年曾發生大量蛋小雞馬立克疫苗失效事件，這間接導致2019年初蛋量供給短缺。

還有更大的風險是過產的可能，當一切風調雨順、四季平安時，產蛋率極高但消費持平，甚至如2021年5月疫情封城之際（雖然屬於極端狀況，不過蛋農還是很怕），蛋價暴跌賣不出去時，眾多蛋農與蛋商看著優質蛋品只能任其報廢，不僅血本無歸更是心在淌血。種種因素從環境、雞隻健康與市場價格波動都影響雞蛋的穩定生產，台灣現行雞蛋產銷現況對整體社會風險極高。

Photo Credit: 中央社

雞蛋數量與價格影響民生至鉅

雞蛋的影響力不單純只有蛋價本身，蛋價直接牽動外食與食品的價格也是政府監控的消費者物價指數（CPI）中重要監控項目，蛋價會大大影響每個人在食物方面的支出。雞蛋已經是最廣泛的食品原料之一，無論西式、台式、和式的外食幾乎所有飲食都會用到雞蛋，加工食品類餅乾蛋糕烘焙也很常用雞蛋，其中風味、口感都需要雞蛋來促成。

年初走訪屏東快炒店時老闆表示，蛋價飆升期間，許多跟蛋相關的菜色都停止販售，這個影響他們的收益很大。特別在解封後民生經濟即將復甦之際，高價的國產雞蛋的確造成市井小民很大的壓力。

蛋價連動著食物的通貨膨脹，而通貨膨脹正是2023年第一季全球最關注的施政焦點。

根據農委會的統計資料，2015年國人年食蛋量是300顆， 2020年成長到350顆，五年內增加了近17%每人增加50顆。這個比愛吃蛋出名的日本吃的還要多，日本農林水產省2019年的資料顯示日本人一年吃蛋約292顆，相差一年的台灣資料遠遠高出日本近60顆蛋相當於20%。

但日本政府面對禽流感造成產蛋減少，採取大量撲殺感染禽流感的雞隻、尊重市場機制讓雞蛋大幅漲價，而後再大量進口雞蛋，其中巴西就是日本進口雞蛋的主要國家，著名品牌的美乃滋沙拉醬就用了大量的巴西雞蛋。

Photo Credit: 中央社

問題不在巴西蛋，而是國內黑心蛋商

巴西雞蛋本來就不是問題，有問題的是蛋商對於產品標示的僥倖心態。

國內各大蛋商與洗選蛋業者大多數向政府購買了進口雞蛋，其中少數業者抱持著僥倖的心理標錯產品保存日期引發政治風波，紛紛將責任指向農業部，這實質不公平。巴西雞蛋的品質經過農藥、抗生素的檢驗都沒有問題。

其中保存條件才是最大關鍵，進口過程到港後中央畜產會全程冷藏，但交給國內蛋商業者後，部分業者卻將蛋品放在常溫狀態下，溫差變化攸關蛋品品質將增加蛋品變質的風險。中央畜產會將進口雞蛋交給國內廠商時皆告知保存期限，但黑心蛋商僥倖標錯日期以圖謀利益。黑心蛋商才是這次不良蛋品上架的主要原因。黑心政客則是這起事件無限上綱的最大兇手。

長期以來台灣的雞蛋產銷制度非常扭曲，母雞住在非常狹小且髒亂的空間裡生蛋，大部分的雞舍沒有適當的設施維持生活環境，母雞必須忍受風吹日曬且在艱困的環境中努力的生蛋。雞蛋流通到市面上後，政策沒有完善規定必須洗選與噴印，消費者在菜市場買的散裝籃蛋往往不清楚品蛋品正確從哪裡來，這也導致部分不肖蛋商把進口雞蛋混合國產蛋轉往菜市場販售的漏洞。

面對全球氣候變遷、全球禽流感盛行、全球性通貨膨脹、數十年來國內雞蛋產銷的缺陷、部分黑心蛋商的僥倖與黑心政客的打擊，陳吉仲部長很傻地承擔了一切。

進口雞蛋的政策沒有錯，做正確事的人沒有錯。這安定了我們每個人的生活，也穩定了疫情之後經濟復甦中的台灣。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

原標題：雞蛋問題，陳吉仲很傻地承擔一切

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航