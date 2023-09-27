憲法法庭判決「誹謗罪」合憲，可能造成MeToo受害者的多重困境？
我們想讓你知道的是
憲法法庭於6月9日宣判《刑法》「誹謗罪」合憲， 陳為祥律師對此感到相當憂心，認這是對me too運動的一大打擊。不當的性騷擾、性侵害，許多時候發生在有權勢關係的情境下，被害人若要發聲將面臨層層疊疊的多重困境。
文：陳為祥（台灣公民人權聯盟常務理事）
台灣公共策益、台灣智庫、台灣公民人權聯盟、台灣青年基金會、台灣教授協會、台灣勵志協會、亞洲政經與和平交流協會及US Taiwan Watch美國台灣觀測站等單位共同舉辦Y’s Day「週三青年日」，於6月28日晚間以「不騷擾很難嗎？法體系如何接住性平受害者」舉辦司法改革系列第一場活動。
今年五月以來，台灣社會自政壇、社運、文藝界至娛樂圈等各界接連傳出性騷擾案例，許多受害當事人、見證者陸續出面揭露自身經歷，涵蓋各領域、各界知名人士且型態繁複的性騷擾與性侵案件震驚社會，也引發國際關注。
同時間，五月最熱門的台劇《人選之人—造浪者》一句強而有力的台詞也成為本次MeToo運動當中響亮的口號：「我們不要就這樣算了。」時間來到六月，當媒體關注逐漸消散，討論度聲浪漸漸退去，社會制度面是否能真正迎來系統性改變？
台灣公共策益召集人，同時也是台灣智庫副執行長董思齊提到，本次活動的籌辦目的，即希望集結法律、政治的實務工作者與專家針對司法改革的推動進行討論，讓青年認識公共議題，同時透過理性的思辨凝聚共識。
本篇主要紀錄擔任台灣公民人權聯盟常務理事、野火法律事務所主持律師的來賓陳為祥律師對於司法體系改革的檢討，以及誹謗罪合憲是否會對MeToo運動造成傷害的探究。
司法改革的起點——檢察體系：為什麼我們對於包青天般的檢察官習以為常？
陳為祥律師自司法改革的進程談起，並以歷史脈絡的演進說明為什麼台灣發展出了檢察官權力如此龐大的司法體系。一起案件可以分為三階段：警方辦案、檢方偵查、法官判決，然而檢察官所負責的偵查過程，就是司法改革第一階段重點檢視的司法體系問題源頭。
回溯司法體系的形成過程，自日據時代、國民政府來台後所設立的司法系統奠基於威權政府的統治，其功能並非為人民設立公正的判決模式，而是掌權當局的執法工具。
也因此，訴訟的品質與效率顯非考量重點，尤其依據「偵查不公開」原則，偵查過程具備隱密性，一般大眾並不知道在偵查庭當中，檢察官的地位與權力相當龐大。陳為祥律師以包青天為比喻，說明這樣的權力位階放眼世界皆相當罕見，指出為何這樣的設計會帶來不良的司法結果。
檢察官是代表國家提起公訴、偵查犯罪的人。一般而言，民眾所認識的檢察官有兩種型態：偵查庭當中的檢察官，以及蒞庭檢察官，也就是公訴檢察官。
前者在偵查庭當中若以座位安排來檢視其權力位階，可以明顯看見檢察官坐於高位，下方則是被告、證人、告訴人等。與此同時，檢察官具有許多權力能夠過度影響偵查的可靠度。舉例而言，檢察官能夠傳喚證人，若傳喚不到甚至能為拘提，等於同時擁有控訴方的身分以及強制處分權。
交互詰問的必要之處在於，人的記憶和陳述可信度相當低，經過不斷的交互詰問才有可能逼近真實。在檢察官主導的偵查程序中，被告與證人不須要對質進行交互詰問，檢察官可能依據自身立場而偏頗地進行提問，但這樣沒有經過交互詰問的筆錄與口供卻會成為法庭上的證據。
陳為祥律師補充道，這也是為何台灣公民人權聯盟作為司法改革的倡議平台，初期將聚焦審視檢察系統的原因。唯有讓讓檢察官更加符合現代法治社會底下檢察官應該有的角色，整體司法改革才能從根本開始進行修正。
為何誹謗罪合憲的判決可能傷害MeToo運動？訴訟當中受害者的多重困境
台灣MeToo運動延燒的同時，憲法法庭於6月9日宣判《刑法》「誹謗罪」合憲， 憲法法庭審判長許宗力宣布「誹謗罪處罰規定，整體而言與憲法第11條保障言論自由之意旨尚屬無違」。但是判決宣布以後，未來是否會影響對性騷擾被害人公開舉發產生影響？這是各界相當關注的議題。
判決一出，陳為祥律師對此感到相當憂心，認這是對MeToo運動的一大打擊。不當的性騷擾、性侵害，許多時候發生在有權勢關係的情境下，被害人若要發聲將面臨層層疊疊的多重困境。
首先，台灣無論何種追溯請求權，時間都相當短。如民事請求權僅有兩年，而性騷擾防治法的告訴期間有6個月，但從近期的案例以及相當多的研究都能看見，多數被害人需要幾年、甚至幾十年的時間才有辦法將自己的受害經驗說出口。
陳為祥律師以美國為例，提到川普30年前犯下性侵罪行，為什麼最近還被判罰500萬美金？原因是針對性侵害犯罪特別立法，除了延長時效之外，還針對「加害人被揭發後，指控被害者說謊」的狀況提出解釋，讓案件的時效得以重新計算。由此可見，時效是MeToo運動的第一個難關。
第二個困難點，在於舉證困難，被害人可以怎麼證明？性侵害發生的場域多半隱密，不過實際上法律所接受的證據不限於直接的鐵證，間接的證據也可能被採納，包括被害者的與他人的通訊紀錄或口頭陳述、事件之後受害者有無對外求助或者表現異常等都可以當成證據。然而當案件除了被害人的指控以外沒有其他證據時，該如何證明陳述的可信度就成為難題。
第三，社會成本與文化上的系統性問題。受害者一旦出面指控，很可能面臨組織霸凌、排擠，而法律上加害者也可能反擊。陳為祥律師以黑人與大牙的案件為例說明誹謗罪合憲帶來的傷害。藝人大牙周宜霈於今年7月初發文指控11年前遭「黑人」陳建州性騷擾，而陳建州對大牙提民事訴訟求償1000萬元，後撤回民事控告，改提告大牙刑事加重誹謗毀。
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
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現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
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