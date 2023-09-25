台灣發展綠色經濟和應對氣候變遷的成功經驗，確保能在APEC獲得一席之地

譯：Sherry Chen

自1989年成立以來，亞太經濟合作組織（APEC）一直是促進成員經濟體之間的合作和貿易自由化的基石。2023年的APEC運輸部長會議於5月17日在底特律舉行，旨在強化貿易自由化、促進商業便利化、加強經濟技術合作，同時也賦予青年和婦女更多力量。

淨零經濟中創造就業機會。台灣作為參與者之一在國際間發揮重要影響力，通過成為APEC成員國間的典範，展示其在發展綠色經濟和應對氣候變遷方面的成果。

亞太經濟合作會議在實現「淨零經濟」中的角色

APEC本次會議的主要焦點圍繞在全球綠色經濟的形成。綠色經濟以低碳足跡、高資源效益和社會包容性為特點，與國際間在氣候危機中實現可持續性的願景相符。APEC通過鼓勵其成員國減少碳排放、促進綠色能源產業、提高國內資源效益和保護生物多樣性，應對氣候危機。這些措施是APEC成員國在2050年實現淨零經濟遠大目標的一部分。

擁有21個經濟體成員佔世界貿易近50％的APEC，能自證是促進經濟增長和國際合作的催化劑。通過共同努力增加國際貿易，APEC成員國的實際GDP在1989年至2018年間，從19萬億美元增長至令人矚目的46.9萬億美元。

APEC成功的關鍵除了降低貿易障礙，還需調和規範，從1989年的17％平均關稅降至2018年的5.3％。這一成就極大地提升了APEC成員經濟體內的就業率。

APEC的成功也不只在貿易領域，《信息技術協定》消除信息技術產品的關稅，是APEC促進自由貿易協定能力的明證；亞太經濟合作商務旅行卡和APEC教育中心計劃通過增加成員國之間的商務出行、幫助取得教育資源，進一步促進成員國之間聯繫和教育合作。

以上成就，突顯APEC具有超越預期的能力，能影響其成員國經濟體以外的政策。

雖然APEC在促進綠色經濟方面取得顯著進展，但仍有挑戰存在：APEC需增加對綠色科技的投資。APEC成員國之間的合作至關重要，需要協調的環境規範以及共同實踐。此外，APEC必須應對「綠色計畫」可能帶來的問題，如傳統領域失去就業機會。實施能夠減輕這些影響的包容性政策對確保經濟整體受益至關重要。

台灣作為應對氣候變遷典範和永續發展先驅

在國際論壇上被稱為「中華台北」的台灣，通過分享自身在建立國內綠色經濟方面的經驗，為APEC會議做出貢獻。透過參與APEC，台灣確保在處理嚴峻挑戰時能在APEC獲得一席之地。

此外，APEC為台灣提供一個獨特平台，使其能展示良好治理能力，擴展國際視野，並激發其他國家對參與國際組織或會議的支持。台灣在科技和經濟方面的專業知識使其能夠在APEC會議中獲得肯定，與該組織宗旨一致。

會議期間，台灣交通部部長王國材強調該國在新冠疫情期間增強供應鏈韌性方面的成就。台灣在應對複雜局面時仍保持航空和海運運輸的努力，突顯其維持經濟穩定的能力。此外，台灣積極推動「綠色就業發展策略」，展現其對推動環境永續成長方面的承諾，並使其在綠色經濟政策會議中佔據領導地位。

APEC最近在底特律舉行的會議，展示其願意通過全球合作建立綠色經濟，而台灣的參與不但進一步增加討論度，更展現了專業知識和國際存在感。

APEC的成就，展現出各國合作在推動經濟增長和克服挑戰時的力量，儘管各國都面對著各自的挑戰，但APEC已成功協調國際社會以降低經濟衝擊與矛盾，有了台灣在APEC的積極參與和對創建綠色經濟的貢獻，問題將更容易化解。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航