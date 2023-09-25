台灣發展綠色經濟和應對氣候變遷的成功經驗，確保能在APEC獲得一席之地
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APEC今年5月在底特律舉行的會議中，展示其願意通過全球合作建立綠色經濟的願景，而台灣的參與不但進一步帶起了相關議題討論度，更展現了台灣發展綠色經濟和應對氣候變化的專業知識和國際存在感。
譯：Sherry Chen
自1989年成立以來，亞太經濟合作組織（APEC）一直是促進成員經濟體之間的合作和貿易自由化的基石。2023年的APEC運輸部長會議於5月17日在底特律舉行，旨在強化貿易自由化、促進商業便利化、加強經濟技術合作，同時也賦予青年和婦女更多力量。
淨零經濟中創造就業機會。台灣作為參與者之一在國際間發揮重要影響力，通過成為APEC成員國間的典範，展示其在發展綠色經濟和應對氣候變遷方面的成果。
亞太經濟合作會議在實現「淨零經濟」中的角色
APEC本次會議的主要焦點圍繞在全球綠色經濟的形成。綠色經濟以低碳足跡、高資源效益和社會包容性為特點，與國際間在氣候危機中實現可持續性的願景相符。APEC通過鼓勵其成員國減少碳排放、促進綠色能源產業、提高國內資源效益和保護生物多樣性，應對氣候危機。這些措施是APEC成員國在2050年實現淨零經濟遠大目標的一部分。
擁有21個經濟體成員佔世界貿易近50％的APEC，能自證是促進經濟增長和國際合作的催化劑。通過共同努力增加國際貿易，APEC成員國的實際GDP在1989年至2018年間，從19萬億美元增長至令人矚目的46.9萬億美元。
APEC成功的關鍵除了降低貿易障礙，還需調和規範，從1989年的17％平均關稅降至2018年的5.3％。這一成就極大地提升了APEC成員經濟體內的就業率。
APEC的成功也不只在貿易領域，《信息技術協定》消除信息技術產品的關稅，是APEC促進自由貿易協定能力的明證；亞太經濟合作商務旅行卡和APEC教育中心計劃通過增加成員國之間的商務出行、幫助取得教育資源，進一步促進成員國之間聯繫和教育合作。
以上成就，突顯APEC具有超越預期的能力，能影響其成員國經濟體以外的政策。
雖然APEC在促進綠色經濟方面取得顯著進展，但仍有挑戰存在：APEC需增加對綠色科技的投資。APEC成員國之間的合作至關重要，需要協調的環境規範以及共同實踐。此外，APEC必須應對「綠色計畫」可能帶來的問題，如傳統領域失去就業機會。實施能夠減輕這些影響的包容性政策對確保經濟整體受益至關重要。
台灣作為應對氣候變遷典範和永續發展先驅
在國際論壇上被稱為「中華台北」的台灣，通過分享自身在建立國內綠色經濟方面的經驗，為APEC會議做出貢獻。透過參與APEC，台灣確保在處理嚴峻挑戰時能在APEC獲得一席之地。
此外，APEC為台灣提供一個獨特平台，使其能展示良好治理能力，擴展國際視野，並激發其他國家對參與國際組織或會議的支持。台灣在科技和經濟方面的專業知識使其能夠在APEC會議中獲得肯定，與該組織宗旨一致。
會議期間，台灣交通部部長王國材強調該國在新冠疫情期間增強供應鏈韌性方面的成就。台灣在應對複雜局面時仍保持航空和海運運輸的努力，突顯其維持經濟穩定的能力。此外，台灣積極推動「綠色就業發展策略」，展現其對推動環境永續成長方面的承諾，並使其在綠色經濟政策會議中佔據領導地位。
APEC最近在底特律舉行的會議，展示其願意通過全球合作建立綠色經濟，而台灣的參與不但進一步增加討論度，更展現了專業知識和國際存在感。
APEC的成就，展現出各國合作在推動經濟增長和克服挑戰時的力量，儘管各國都面對著各自的挑戰，但APEC已成功協調國際社會以降低經濟衝擊與矛盾，有了台灣在APEC的積極參與和對創建綠色經濟的貢獻，問題將更容易化解。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心