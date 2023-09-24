「獨立」意味的其實是「不依靠」——台灣有趣的獨立漫畫有哪些？

文：吳平稑

在推薦2022年台灣有趣的獨立漫畫之前，或許可以先釐清「獨立漫畫」的範圍。往年我們在談及這個類別的時候，常常會將之鎖定在無書號、自出版的、非同人的作品，但「獨立」所意味的「不依靠」，事實上可以納入更多種自主的產出方式，只要它沒有因為市場性、利潤導向而有所「妥協」，就能算是獨立。

因此，書號的有無不是判斷的重點，是否為創作者自出版也非篩選的標準，而同人作品多出於自身的喜愛而出刊的，更可以納入範疇。

也就是說，我們或許可以在獨立漫畫中，因為不同型態的生產再畫分出不同的分支。從最單純的隨創作欲發想自主發行、不拘泥行政流程的作品，到由共同興趣而生的同人誌，再到為試行出版理念的商業登記作品，這些在整個漫畫發展史裡頭，都是「獨立」的。

在釐清了類型的分野後，為了更聚焦，本文的推薦會把重點放在偏抒發創作欲的作品上，暫時會以無書號的出版品為主。而台灣目前此分類作品較密集出現的時段，應該就屬四月份的「滿滿漫畫節」、十月份的「台創祭」與十一月份的「草率季」等活動。只是雖有分類，有時界定仍偏主觀，也有模糊之處，還請讀者見諒。

那就讓我們進入本文的主題——推薦漫畫吧！

第一本正好呼應本文做再探究的工程。山姆Sam的《勞作》於今（2022）年七月隨著個展出品，講述著無名創作者因家中出現一奇怪物體，欲加工而延伸出一系列看似哲思卻徒勞的舉動。

整部作品在身體抽象式的變形下，突出詭譎的氣氛，好像謎團重重卻又結合著日常，買材料、金錢用盡、親子關係、房屋租賃，角色們說著人們日常生活的瑣碎話語，又搭配標楷字體恣意地壓縮，與蒸氣波視覺風格中的懷舊相扣，更加深了勞作的手工感。最後，這本74頁的小書還是向創作活動提出了大哉問，為何創作、為何勞作，或許讀者能從中找到作者給出的答案。

而關於作者山姆Saｍ，不確定實際開始創作漫畫的時間點為何，但從其Instagram來看，約莫從2018年底開始，風格從原先帶有美式無意義漫畫的瘋癲型，轉為軀體抽象式變形的方向，或許如他所言，因為對人物畫的不自信而有此走向。

在敘事方面常以幽默無厘頭包裝生活的焦慮，或描述在異空間出現各種變形生物的奇妙舉動；線條帶有直覺性，以迷因的語言作為對常規的反抗，既趣味又帶有淡淡的憂愁，可說是在揉雜著世界各地藝術漫畫創作者的影響下，所誕生的新生世代焦躁群像。

Photo Credit: 《勞作》

Photo Credit: 《勞作》

在山姆Sam之後，想為大家介紹藥島的《器官預告》，作為一個畫風兩極的對照。藥島的風格是典型的寫實派，而且偏向歐美路線，以代針筆做畫面刻畫，排線有墨必斯之感。短短44頁的漫畫為左翻書，收錄了三篇短篇，三個驚惶的幻想場面。

第一篇〈幻肢〉以車禍事故者失去了左腳為開端，闡述他對於遺落的腳所見的夢，是有些失落卻不絕望的想像；第二篇〈宇宙的幽靈〉有些幽默，女孩為了遠離地球上的靈魂而成為太空人，卻在外太空看見更多的幽魂，最後受不了而轉職成清潔工，劇情以女孩的自剖帶出母女議題，敘事節奏相當純熟，有些許伊藤潤二的味道；第三篇的無字漫畫〈紅元寶〉頁數僅4頁卻氣勢恢宏，不知是否還能夠發展成長篇，期待後續創作。

1994年出生的藥島曾在兩年前辦過「人群之夢」個展，展覽自述提到了作者與人的關係，在聚集了自己生命中的所有人後，彼此相覷做夢，幾乎是為《器官預告》前兩個短篇揭示了創作者的世界觀，在夢與靈體匯聚之間，個體在接近他者的同時，有沒有獲得能量解放自我？抑或是為他者反噬成為沒有靈魂的存在？

從過去的作品《某處起火了》來看，在影視產業製作分鏡的藥島，目前都是以短篇規格在發想，但發展長篇製作的潛力十足，或許能在未來看到他更多精彩作品。

Photo Credit: 《器官預告》

Photo Credit: 《器官預告》

前文的《器官預告》提及一點母女關係，而王偉帆第一本漫畫創作《HEY DAD》，則濃濃地表現了父子間的隔閡。在這26頁的極短篇中，故事從石膏像的男性生殖器官開始，森林中散佈的人像極富詩意，也暗示著兒子的情懷妄想，都落在男性的軀體上。

播映著父親影像的電視擺設與倒數計時，讀者在一開始還未能清楚明白作者的用意，但直到我們隨者電視接線找到真實的父親，在兒子準備坦承性傾向、秒數歸零的同時，我們忽地明白，這是一個在心中上演無數次的表白，卻未能實現。眼前的美景依舊，什麼都沒真的說出口的懸念，隨著大海與海鷗淹沒在「這樣也好」的安慰下，重複等待又一個二十年。

這篇以乾淨清爽的鉛筆感繪製，但在情感表現上卻濃烈異常，畫面的節奏也大膽地利用頁面的空白、跨頁的電視雜訊圖，來表現無數次演練卻又無能為力的情緒，敘事張力瞬間拉到最高點，又在最後的白淨畫面帶給讀者無限惆悵。

而耐人尋味的是，實體書在兒子揭露喜好的那刻，被作者用筆再次劃掉半個「男」字，不知是誤筆還是刻意為之，若是後者，便加強了人物不可說的禁忌感，更讓讀者感到哀傷。

作者畢業於北藝大動畫系，畢業作品《12:15》曾入圍2020年台中國際動畫影展學生短片競賽。

Photo Credit: 《HEY DAD》

Photo Credit: 《HEY DAD》

以無職漫畫店與王偉帆一起出攤的王葳，去年自費出版第一本漫畫《碎碎》後，在今年十月為讀者帶來31頁的《言炎言炎》。本書的角色同前作以類玩偶的造型出場，人物可愛卻總有失落；故事章節從一倒數到負一，以倒敘的方式製造懸念，也讓讀者以為事情會隨時間前進。