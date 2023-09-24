「獨立」意味的其實是「不依靠」——台灣有趣的獨立漫畫有哪些？
我們想讓你知道的是
我們或許可以在獨立漫畫中，因為不同型態的生產再畫分出不同的分支。從最單純的隨創作欲發想自主發行、不拘泥行政流程的作品，到由共同興趣而生的同人誌，再到為試行出版理念的商業登記作品，這些在整個漫畫發展史裡頭，都是「獨立」的。
文：吳平稑
在推薦2022年台灣有趣的獨立漫畫之前，或許可以先釐清「獨立漫畫」的範圍。往年我們在談及這個類別的時候，常常會將之鎖定在無書號、自出版的、非同人的作品，但「獨立」所意味的「不依靠」，事實上可以納入更多種自主的產出方式，只要它沒有因為市場性、利潤導向而有所「妥協」，就能算是獨立。
因此，書號的有無不是判斷的重點，是否為創作者自出版也非篩選的標準，而同人作品多出於自身的喜愛而出刊的，更可以納入範疇。
也就是說，我們或許可以在獨立漫畫中，因為不同型態的生產再畫分出不同的分支。從最單純的隨創作欲發想自主發行、不拘泥行政流程的作品，到由共同興趣而生的同人誌，再到為試行出版理念的商業登記作品，這些在整個漫畫發展史裡頭，都是「獨立」的。
在釐清了類型的分野後，為了更聚焦，本文的推薦會把重點放在偏抒發創作欲的作品上，暫時會以無書號的出版品為主。而台灣目前此分類作品較密集出現的時段，應該就屬四月份的「滿滿漫畫節」、十月份的「台創祭」與十一月份的「草率季」等活動。只是雖有分類，有時界定仍偏主觀，也有模糊之處，還請讀者見諒。
那就讓我們進入本文的主題——推薦漫畫吧！
1.山姆Sam《勞作》
第一本正好呼應本文做再探究的工程。山姆Sam的《勞作》於今（2022）年七月隨著個展出品，講述著無名創作者因家中出現一奇怪物體，欲加工而延伸出一系列看似哲思卻徒勞的舉動。
整部作品在身體抽象式的變形下，突出詭譎的氣氛，好像謎團重重卻又結合著日常，買材料、金錢用盡、親子關係、房屋租賃，角色們說著人們日常生活的瑣碎話語，又搭配標楷字體恣意地壓縮，與蒸氣波視覺風格中的懷舊相扣，更加深了勞作的手工感。最後，這本74頁的小書還是向創作活動提出了大哉問，為何創作、為何勞作，或許讀者能從中找到作者給出的答案。
而關於作者山姆Saｍ，不確定實際開始創作漫畫的時間點為何，但從其Instagram來看，約莫從2018年底開始，風格從原先帶有美式無意義漫畫的瘋癲型，轉為軀體抽象式變形的方向，或許如他所言，因為對人物畫的不自信而有此走向。
在敘事方面常以幽默無厘頭包裝生活的焦慮，或描述在異空間出現各種變形生物的奇妙舉動；線條帶有直覺性，以迷因的語言作為對常規的反抗，既趣味又帶有淡淡的憂愁，可說是在揉雜著世界各地藝術漫畫創作者的影響下，所誕生的新生世代焦躁群像。
2.藥島《器官預告》
在山姆Sam之後，想為大家介紹藥島的《器官預告》，作為一個畫風兩極的對照。藥島的風格是典型的寫實派，而且偏向歐美路線，以代針筆做畫面刻畫，排線有墨必斯之感。短短44頁的漫畫為左翻書，收錄了三篇短篇，三個驚惶的幻想場面。
第一篇〈幻肢〉以車禍事故者失去了左腳為開端，闡述他對於遺落的腳所見的夢，是有些失落卻不絕望的想像；第二篇〈宇宙的幽靈〉有些幽默，女孩為了遠離地球上的靈魂而成為太空人，卻在外太空看見更多的幽魂，最後受不了而轉職成清潔工，劇情以女孩的自剖帶出母女議題，敘事節奏相當純熟，有些許伊藤潤二的味道；第三篇的無字漫畫〈紅元寶〉頁數僅4頁卻氣勢恢宏，不知是否還能夠發展成長篇，期待後續創作。
1994年出生的藥島曾在兩年前辦過「人群之夢」個展，展覽自述提到了作者與人的關係，在聚集了自己生命中的所有人後，彼此相覷做夢，幾乎是為《器官預告》前兩個短篇揭示了創作者的世界觀，在夢與靈體匯聚之間，個體在接近他者的同時，有沒有獲得能量解放自我？抑或是為他者反噬成為沒有靈魂的存在？
從過去的作品《某處起火了》來看，在影視產業製作分鏡的藥島，目前都是以短篇規格在發想，但發展長篇製作的潛力十足，或許能在未來看到他更多精彩作品。
3.王偉帆《HEY DAD》
前文的《器官預告》提及一點母女關係，而王偉帆第一本漫畫創作《HEY DAD》，則濃濃地表現了父子間的隔閡。在這26頁的極短篇中，故事從石膏像的男性生殖器官開始，森林中散佈的人像極富詩意，也暗示著兒子的情懷妄想，都落在男性的軀體上。
播映著父親影像的電視擺設與倒數計時，讀者在一開始還未能清楚明白作者的用意，但直到我們隨者電視接線找到真實的父親，在兒子準備坦承性傾向、秒數歸零的同時，我們忽地明白，這是一個在心中上演無數次的表白，卻未能實現。眼前的美景依舊，什麼都沒真的說出口的懸念，隨著大海與海鷗淹沒在「這樣也好」的安慰下，重複等待又一個二十年。
這篇以乾淨清爽的鉛筆感繪製，但在情感表現上卻濃烈異常，畫面的節奏也大膽地利用頁面的空白、跨頁的電視雜訊圖，來表現無數次演練卻又無能為力的情緒，敘事張力瞬間拉到最高點，又在最後的白淨畫面帶給讀者無限惆悵。
而耐人尋味的是，實體書在兒子揭露喜好的那刻，被作者用筆再次劃掉半個「男」字，不知是誤筆還是刻意為之，若是後者，便加強了人物不可說的禁忌感，更讓讀者感到哀傷。
作者畢業於北藝大動畫系，畢業作品《12:15》曾入圍2020年台中國際動畫影展學生短片競賽。
4. 王葳《言炎言炎》
以無職漫畫店與王偉帆一起出攤的王葳，去年自費出版第一本漫畫《碎碎》後，在今年十月為讀者帶來31頁的《言炎言炎》。本書的角色同前作以類玩偶的造型出場，人物可愛卻總有失落；故事章節從一倒數到負一，以倒敘的方式製造懸念，也讓讀者以為事情會隨時間前進。
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【馬力歐陪你喝一杯】看見身障老後的照顧困境，讓照顧悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
伊甸基金會期待家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，不需自己一肩扛起所有的照顧重擔。
高齡社會是醫療技術進步、養生觀念提升的反映，但這樣的發展，也伴隨著許多問題，比方勞動力下降、經濟問題、醫療需求改變等。與此同時，我們可能較少關注到的身心障礙族群以及他們的照顧者，同樣也呈現逐年高齡化的發展，而且背負著更多挑戰與考驗，包括家庭、社會資源、公眾意識等。
根據衛福部統計，近七成生活需要他人協助的身心障礙者，是由家人照顧。老人福利法定義老人為年滿65歲，而身心障礙者往往比一般人提早退化20年，表示身心障礙者45歲即邁入老年期。在家人依舊承擔最多照顧勞動的現況，身心障礙者與照顧者雙雙老化的現象加速，照顧需求更顯迫切與複雜。
關於身心障礙者，你所不知道的是⋯⋯
「自從2000年以來，台灣的社會福利發生了很多變化，不管是在食衣住行各方面，當然，也包括政府開始推動長照2.0的制度。這些改變的立意都是良善的，但是我們的社會觀念卻可能還沒有追上。」伊甸基金會副執行長何天元談起關於身心障礙者的福利，有感而發地表示。
在台灣，大眾對身心障礙者還是普遍存在著排斥的心態。何副執行長提到，這樣的排斥，可能不僅僅存在於一般身心健康的民眾，甚至是身心障礙者的家屬，都有可能抗拒接受現實，選擇封閉自己和身心障礙者，停止與外界接觸。「在推動照顧身心障礙者相關的服務上，真的是困難重重，比方我們要辦活動，或者要尋找合適的機構場地，常常遭到民眾抗議。」何副執行長表示。不過，即使如此，伊甸基金會想要持續為身心障礙者倡議、改善現況的決心，並沒有絲毫改變。「因為照顧身心障礙者，真的是非常重要，同時也非常辛苦的一件事情。也正因為如此，所以沒有人應該被孤立，或者獨自承擔這一切。」
目前伊甸基金會提供日間照顧、居家照顧、社區服務、住宿機構等不同形式的服務，希望可以讓更多有需要的家庭，找到一個最適合自己和家人的方式來照顧身心障礙者。「除此之外，因為科技不斷地進步，很多觀念也都在改變，伊甸希望可以永遠多想一步，替大家先做好準備，所以我們提供的各種課程、教材，還有對我們工作人員的培訓等，也都持續在更新。」為了打破傳統觀念上對於身心障礙者的排斥感，伊甸基金會更是持續舉辦活動，透過各種媒體、平台的宣導，希望能夠改變社會普遍的觀感。更重要的是，讓所有的身心障礙者和他們的家屬知道——你不需要孤軍奮戰，伊甸願意提供各種你需要的支援和資源。
當我老了，你也老了
提到伊甸所能提供的支援和資源，家有多重障礙者的恩蓉媽媽對此感受最深。「我們恩蓉是多重障礙的孩子，她還在我肚子裡的時候我就知道了。既然我們選擇迎接她的到來，就必須要為她做好最周全的準備，所以我跟恩蓉爸爸一直都很積極地去找各種課程、復健來上，希望恩蓉在人生的這路上，可以走得更順一點。」恩蓉自從八個月大左右就開始接受復健，在醫療上，恩蓉的爸爸媽媽也非常重視她的黃金治療期。除此之外，各種相關的課程、活動，恩蓉爸爸和媽媽也都盡可能去學習、接觸。在恩蓉一家搬到台北之後，恩蓉更是直接開始使用伊甸的日間照顧服務。「這個決定真的是最好的決定，因為伊甸的照顧服務，改變了我們一家相處的氣氛。」恩蓉媽媽真誠地說。
恩蓉是個喜歡學習的孩子，在享有義務教育的十二年期間，她白天到學校接受教育，傍晚放學回家休息，行程和一般的學生幾乎一樣。但是在高中畢業之後，恩蓉就面臨了大學裡面沒有這樣的服務的問題，換句話說，她白天沒有地方可以去，只能待在家裡，由爸爸媽媽照顧。
「那時候我們想了很多方法、討論過各種可能性，但是因為恩蓉是多重障礙，能夠幫助她的機構真的不多，後來我們只能選擇看護，讓她待在家裡。」但這樣的做法引起了恩蓉很大的反彈，因為她喜歡接觸新事物和具有學習的熱情，和被困在家裡的現實，起了巨大的衝突。恩蓉常常鬧起脾氣，爸爸媽媽也被迫在日常的工作之外，還要處理更多事情、更多情緒，一家人都感到喘不過氣來。
「搬到台北之後，我們進入了伊甸的民生日照中心，在這裡恩蓉可以參加課程，可以復健，有很多她沒有接觸過的新鮮事，讓她非常開心；甚至我常常很驚喜地發現，她持續在進步、在成長。」不只如此，一家人因為伊甸照顧服務的幫助，都各自獲得了喘息的機會，在體力上、心情上都更加有餘裕與彼此相處。
你的辛苦有伊甸懂，請放心好好休息
「絕對要尋求協助，一定要給自己一點休息的空間。」恩蓉媽媽談到過去認識的朋友中，也有一位家有身心障礙兒的媽媽。「那位媽媽的先生沒有辦法接受有障礙的孩子，在孩子出生沒多久之後就選擇消失，把孩子丟給媽媽。唯一值得慶幸的是，他們家家境還不錯，不需要為經濟問題太費心。」即使如此，這位媽媽朋友還是在某一天傳訊給恩蓉媽媽，說自己真的很累，想要結束一切。「我收到訊息真的嚇到了，立刻找里長、找社工過去那位媽媽家，還好沒有發生遺憾的事情。但這也讓我思索到，人是沒有辦法獨自存在的，特別是有身心障礙者的家庭，了解各種支援系統可以怎樣隨時幫到你，隨時給你一個出口、一個喘息的機會，真的很重要。」
把成為身心障礙者家庭的後盾，當成一生目標的何副執行長，也提到他在第一線上，觀察到一些家庭的狀況。「很多家庭把自己封閉起來的原因，是不想讓別人知道自己家裡有這樣的問題，覺得很羞恥；有些則是對外尋求協助，就會產生愧疚感。這樣的觀念，其實直到今天還一直困擾著非常多的家庭。」除此之外，經濟上的壓力，也是讓許多身心障礙者家庭不敢求援的主要原因之一。何副執行長提到，曾經遇到過一位身心障礙者，他的一天四餐就是一片厚片吐司，切成四塊，早餐、午餐、晚餐、宵夜各一塊。「而且你可以看到那片吐司已經是幾乎要腐敗的狀態，真的很令人揪心。」
目前政府已經開始在很多地方設立日間照顧機構，就是希望讓身心障礙者可以就近在社區裡也接受到不同需求的照顧服務。何副執行長強調，現在政府有補助，伊甸基金會也很願意提供急難救助，給所有有需要的家庭，一個暫時緩解現況的機會。「只要願意尋求援助，我們一定會想辦法幫到你。我們只希望能夠傳達一個觀念：讓身心障礙者獲得更好的照顧，其實是讓整個家庭過得更好。」
這是一段讓力量凝聚的旅程
除了縱向的提供幫助之外，橫向的新知教育、心得分享也一樣重要，伊甸透過許多方式，讓資訊透明，讓不管是不是身心障礙者和其家庭，都能對身心障礙者的能力和需求更有概念。
何副執行長邀請大家收聽伊甸的Podcast——「先來一杯，我們再聊」，希望能透過照顧者的分享，讓彼此都有傾訴、傾聽的機會，更讓未來都可能是照顧者的你我，有越來越多的參考樣本。與此同時，讓照顧者們知道自己並不孤單，自己也有權力追求快樂與自我人生。
談到分享，恩蓉媽媽也非常同意「吐苦水」的重要性。「因為我先生是牧師，我身為師母，其實也常常扮演著傾聽者、照顧者的角色，所以我都很鼓勵有同樣狀況的家庭，把感受說出來、把問題說出來，我們一起來解決。」恩蓉媽媽希望讓更多身障家庭知道他們並不孤單：勇於求助、適時喘息、讓專業介入。
伊甸基金會從身心障礙者的角度出發，提供個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住等服務，另外還有居家修繕、交通接送、輔具服務等。不僅為身心障礙者提供了實際的幫助，更重要的是給予了他們和家庭一份深深的愛和希望。就像恩蓉和恩蓉媽媽，透過這些協助，重新找回了生活的意義和價值，並成為社區中傳播正能量的重要角色。我們期待更多家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，身心障礙者的照顧重擔，真的不用自己一肩扛。