2023年前8月經濟表現：零售業營業額逼近3兆全年有望創新高，工業、製造業生產指數連15黑
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8月餐飲業營業額為898億元，年增14.3%，累計今年1至8月營業額為6836億元，創歷年同期新高紀錄。不過8月工業和製造業生產指數，分別年減10.53%、10.7%，連15黑，續寫最長衰退週期。
前8月零售業營業額逼近3兆，全年有望創新高
（中央社）夏季出遊與中元節等商機挹注，8月零售、餐飲業營業額分別為新台幣3736億元、898億元，均創歷年同月最高；累計前8月零售業衝出近3兆元營業額，餐飲業達6836億元，經部估計，零售業全年有望破4.2兆元續創高，餐飲業同攀高峰。
經濟部今天公布8月批發、零售、餐飲業營業額概況。8月零售業營業額為3736億元、年增4.3%；前8月達2.97兆元，單月與累計8月均創歷年同期新高。
經濟部統計處副處長黃偉傑表示，夏季出遊、中元節等節慶及新式車款商機挹注，推升綜合商品零售業、汽機車業以及非店面零售業，年增幅度介於2.7%至8.8%，營業額皆創下歷年同期最佳紀錄。
進一步觀察零售業的主力綜合商品零售業，8月營業額達1315億元，其中受惠於疫後商場來客數增加，以及夏日冰品商機帶動，百貨公司營收323億元，年增6.4%，便利商店營業額達360億元，年增6.4%。
超級市場及量販店的營業額達259億元、227億元，年增10.7%、3.4%，黃偉傑表示，主因為恰逢中元節採購旺季，加上民眾採買防颱物資所致。
餐飲業8月創歷年同期新高
8月餐飲業營業額為898億元，年增14.3%，累計今年1至8月營業額為6836億元，創歷年同期新高紀錄。
其中，餐館業營業額達758億元，年增15.1%，主因為暑假旺季、父親節、七夕情人節等節慶帶動；飲料店業部分，營業額達105億元，雖為歷年同期新高，但部分門市因降雨天數偏多影響來客數，年增幅度僅為0.01%。
至於外燴及團膳承包業營業額為35億元，年增56.9%，黃偉傑表示，主因航班客運人次成長，帶動空廚餐點需求擴增。
不過受到全球通膨及升息壓力籠罩下，8月批發業營業額為9861億元，年減5.0%，為連續10個月負成長，累計1至8月營業額為7兆5800億元，年減10.5%，其中機械器具、建材及化學材料批發業持續負成長。
展望未來，黃偉傑表示，批發業雖進入備貨旺季，相關供應鏈拉貨增溫，但全球終端市場需求仍顯疲弱，批發業全年若要正成長，未來每個月營業額要達1兆2814億元以上，機率極低，全年翻紅恐無望，9月批發業營業額估介於年減10.5%至7.5%。
零售及餐飲業方面，黃偉傑表示，持續受惠內需市場活絡，營業額持續向上成長，全年可望創下新高紀錄；預估9月零售業營收年增幅度介於3.1%到6.1%，餐飲業年增仍維持雙位數成長，介於13.5%至16.5%。
8月工業生產指數連15黑，全年負成長恐成定局
經濟部今天公布8月工業和製造業生產指數，分別年減10.53%、10.7%，連15黑，續寫最長衰退週期。經部表示，電子零組件業備貨潮和部分傳產短單挹注，帶動跌幅收斂，但通膨及升息壓力持續，生產指數全年負成長幾乎成定局。
經濟部統計處發布8月工業與製造業生產指數概況，8月工業生產指數91.38，年減10.53%，製造業生產指數為90.74，年減10.7%。
資訊電子產業方面，電子零組件業生產指數為88.55，年減16.78%，經濟部統計處副處長黃偉傑表示，雖受旺季效應及備貨潮挹注，電子零組件月增12.27%，但和去年相比仍為「旺季不旺」。
細究電子零組件業中占比最大的積體電路業年減20.24%，累計今年1至8月分衰退幅度高達23.59%，黃偉傑指出，產業龍頭大廠下修財報，並釋出延後庫存去化時間等訊息，顯見需求並未回升，全年翻紅恐無望。
消費性科技產品需求下降，雲端服務和人工智慧需求成長
蘋果新機iPhone 15等手機新品近日上市，但黃偉傑指出，根據國際主要機構預測，今年全球手機消費量陷入負成長，拖累電子零組件成長，儘管車用IC和AI應用有增溫趨勢，不過仍無法彌補消費性科技產品需求下降的缺口。
至於8月的面板及其零組件業年增11.15%，終止連16黑，黃偉傑表示，大尺寸面板除原有電視面板因備貨需求而增產，車用電子應用切入也形成新的利基點，可望維持正成長；小尺寸面板則視手機銷量而定。
值得注意的是，電腦電子產品及光學製品業生產指數122.99，創歷年單月新高，年增2.83%，為連續2個月正成長，黃偉傑分析，主因為雲端資料服務需求暢旺，以及人工智慧等新興應用擴展。
但他也提醒，AI伺服器並非消費品，而是資本財，因此企業若不看好未來景氣，將減緩相關設備投資，儘管市場出現上述部分雜音，但總體而言，AI仍呈現持續成長趨勢。
傳產製造業需求疲軟
傳統產業方面，因終端需求仍疲弱，廠商設備投資縮減，機械設備業年減16.65%、化學材料及肥料業年減0.53%；但基本金屬微幅年增0.78%，黃偉傑分析，主因為受惠短單效應，以及廠商因應9月歲修而增產。
汽車及其零件業年增1.30%，終止連2黑，黃偉傑表示，主因為部分新車款買氣熱絡，但汽車零組件需求主要來自國外，觀察到廠商去化庫存速度不一，造成波動現象，後續仍要觀察外需表現。
黃偉傑表示，累計今年1至8月工業、製造業生產指數分別年減16.49%、17.10%，如果製造業全年要翻正，未來4個月平均單月須年增3成8至4成以上，機率極低，推估全年製造業生產指數陷入負成長。
展望未來，黃偉傑表示，景氣反轉訊號不明顯，主因為外界干擾因素持續，包含升息的滯後效應，以及原油價格調升加劇通膨隱憂，預估9月製造業生產指數為85.40至89.40，年減幅度介於10.6%至6.4%；第3季製造業生產指數年減幅度則介於12.4%至11%。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
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本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。