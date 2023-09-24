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2023/09/24,
經濟

2023年前8月經濟表現：零售業營業額逼近3兆全年有望創新高，工業、製造業生產指數連15黑

2023年前8月經濟表現：零售業營業額逼近3兆全年有望創新高，工業、製造業生產指數連15黑
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

8月餐飲業營業額為898億元，年增14.3%，累計今年1至8月營業額為6836億元，創歷年同期新高紀錄。不過8月工業和製造業生產指數，分別年減10.53%、10.7%，連15黑，續寫最長衰退週期。

前8月零售業營業額逼近3兆，全年有望創新高

（中央社）夏季出遊與中元節等商機挹注，8月零售、餐飲業營業額分別為新台幣3736億元、898億元，均創歷年同月最高；累計前8月零售業衝出近3兆元營業額，餐飲業達6836億元，經部估計，零售業全年有望破4.2兆元續創高，餐飲業同攀高峰。

經濟部今天公布8月批發、零售、餐飲業營業額概況。8月零售業營業額為3736億元、年增4.3%；前8月達2.97兆元，單月與累計8月均創歷年同期新高。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，夏季出遊、中元節等節慶及新式車款商機挹注，推升綜合商品零售業、汽機車業以及非店面零售業，年增幅度介於2.7%至8.8%，營業額皆創下歷年同期最佳紀錄。

進一步觀察零售業的主力綜合商品零售業，8月營業額達1315億元，其中受惠於疫後商場來客數增加，以及夏日冰品商機帶動，百貨公司營收323億元，年增6.4%，便利商店營業額達360億元，年增6.4%。

超級市場及量販店的營業額達259億元、227億元，年增10.7%、3.4%，黃偉傑表示，主因為恰逢中元節採購旺季，加上民眾採買防颱物資所致。

餐飲業8月創歷年同期新高

8月餐飲業營業額為898億元，年增14.3%，累計今年1至8月營業額為6836億元，創歷年同期新高紀錄。

其中，餐館業營業額達758億元，年增15.1%，主因為暑假旺季、父親節、七夕情人節等節慶帶動；飲料店業部分，營業額達105億元，雖為歷年同期新高，但部分門市因降雨天數偏多影響來客數，年增幅度僅為0.01%。

至於外燴及團膳承包業營業額為35億元，年增56.9%，黃偉傑表示，主因航班客運人次成長，帶動空廚餐點需求擴增。

不過受到全球通膨及升息壓力籠罩下，8月批發業營業額為9861億元，年減5.0%，為連續10個月負成長，累計1至8月營業額為7兆5800億元，年減10.5%，其中機械器具、建材及化學材料批發業持續負成長。

展望未來，黃偉傑表示，批發業雖進入備貨旺季，相關供應鏈拉貨增溫，但全球終端市場需求仍顯疲弱，批發業全年若要正成長，未來每個月營業額要達1兆2814億元以上，機率極低，全年翻紅恐無望，9月批發業營業額估介於年減10.5%至7.5%。

零售及餐飲業方面，黃偉傑表示，持續受惠內需市場活絡，營業額持續向上成長，全年可望創下新高紀錄；預估9月零售業營收年增幅度介於3.1%到6.1%，餐飲業年增仍維持雙位數成長，介於13.5%至16.5%。

8月工業生產指數連15黑，全年負成長恐成定局

經濟部今天公布8月工業和製造業生產指數，分別年減10.53%、10.7%，連15黑，續寫最長衰退週期。經部表示，電子零組件業備貨潮和部分傳產短單挹注，帶動跌幅收斂，但通膨及升息壓力持續，生產指數全年負成長幾乎成定局。

經濟部統計處發布8月工業與製造業生產指數概況，8月工業生產指數91.38，年減10.53%，製造業生產指數為90.74，年減10.7%。

資訊電子產業方面，電子零組件業生產指數為88.55，年減16.78%，經濟部統計處副處長黃偉傑表示，雖受旺季效應及備貨潮挹注，電子零組件月增12.27%，但和去年相比仍為「旺季不旺」。

細究電子零組件業中占比最大的積體電路業年減20.24%，累計今年1至8月分衰退幅度高達23.59%，黃偉傑指出，產業龍頭大廠下修財報，並釋出延後庫存去化時間等訊息，顯見需求並未回升，全年翻紅恐無望。

消費性科技產品需求下降，雲端服務和人工智慧需求成長

蘋果新機iPhone 15等手機新品近日上市，但黃偉傑指出，根據國際主要機構預測，今年全球手機消費量陷入負成長，拖累電子零組件成長，儘管車用IC和AI應用有增溫趨勢，不過仍無法彌補消費性科技產品需求下降的缺口。

至於8月的面板及其零組件業年增11.15%，終止連16黑，黃偉傑表示，大尺寸面板除原有電視面板因備貨需求而增產，車用電子應用切入也形成新的利基點，可望維持正成長；小尺寸面板則視手機銷量而定。

值得注意的是，電腦電子產品及光學製品業生產指數122.99，創歷年單月新高，年增2.83%，為連續2個月正成長，黃偉傑分析，主因為雲端資料服務需求暢旺，以及人工智慧等新興應用擴展。

但他也提醒，AI伺服器並非消費品，而是資本財，因此企業若不看好未來景氣，將減緩相關設備投資，儘管市場出現上述部分雜音，但總體而言，AI仍呈現持續成長趨勢。

傳產製造業需求疲軟

傳統產業方面，因終端需求仍疲弱，廠商設備投資縮減，機械設備業年減16.65%、化學材料及肥料業年減0.53%；但基本金屬微幅年增0.78%，黃偉傑分析，主因為受惠短單效應，以及廠商因應9月歲修而增產。

汽車及其零件業年增1.30%，終止連2黑，黃偉傑表示，主因為部分新車款買氣熱絡，但汽車零組件需求主要來自國外，觀察到廠商去化庫存速度不一，造成波動現象，後續仍要觀察外需表現。

黃偉傑表示，累計今年1至8月工業、製造業生產指數分別年減16.49%、17.10%，如果製造業全年要翻正，未來4個月平均單月須年增3成8至4成以上，機率極低，推估全年製造業生產指數陷入負成長。

展望未來，黃偉傑表示，景氣反轉訊號不明顯，主因為外界干擾因素持續，包含升息的滯後效應，以及原油價格調升加劇通膨隱憂，預估9月製造業生產指數為85.40至89.40，年減幅度介於10.6%至6.4%；第3季製造業生產指數年減幅度則介於12.4%至11%。

新聞來源

責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範


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