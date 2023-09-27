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2023/09/27,
能源

民進黨已然打贏「以核養綠」這一仗，台灣能源政策論戰應重新定錨

民進黨已然打贏「以核養綠」這一仗，台灣能源政策論戰應重新定錨
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

針對高佔比的火力發電困境，目前僅有國民黨候選人在其能源政策中提出前瞻性願景、勇敢喊出「2040無煤台灣」。筆者認為該願景在眼下能源政策混戰中獨樹一幟，勇於觸碰既有困境，原可博得眾堂彩，然缺乏細節配套，結果卻變得更像是有勇無謀。

文：吳岱陵 （再生能源顧問）

根據能源局資料，2016年至2022年台灣再生能源發電量佔比從4.82%成長至8.28%，反觀核電則從近12%逐步下降至8.24%，2022年再生能源發電量更首次超過核電，這顯示蔡政府成功讓再生能源逐漸取代核電，穩健邁向2025非核家園的政策目標。

筆者肯定蔡政府在這些年社會大眾的質疑聲浪中，堅定發展再生能源的決心，也呼籲在野陣營總統候選人，停止躲在「以核養綠」的道德大旗下，假再生能源之名，操弄再生能源與核電的競合，掩蓋發展核電之實。

核電廠將全數退役，台積電等又無法藉核電達成淨零

紛擾數年的核電與再生能源之爭，結果已昭然若揭，台灣的再生能源發展成果逐步展現，核電廠則將如期一一功成身退。再者，護國神山台積電等已加入的「全球再生能源倡議」（RE100）明確指出「核電不屬於再生能源」，因此在RE100框架下，台積電無法透過核電達成淨零目標；且核電尚有不容忽視且尚未解決的安全與核廢料議題。

核電廠將全數退役，台積電等又無法藉核電達成淨零，核電若要再次被納入台灣的能源規劃，或許只有等核融合或小型核電廠（small modular reactor，SMR）技術出現突破。是故，筆者認為能源政策的攻防，應盡早跳脫核電與再生能源之競合，正視火力發電佔比居高不下這顆燙手山芋。

綜觀過去七年整體發電量佔比，與空污關聯甚密的「火力發電」年年高達八成、穩居台灣發電種類之首，絲毫不見下降趨勢。

雖然執政黨試圖透過更新機組、增加天然氣發電、建置再生能源機組並發展氫能等方式，達成2050年再生能源佔比60%以上、搭配使用搭配碳捕捉之火力發電佔比20~27%的政策目標，然該政策目標建立在高度樂觀看待再生能源設置進度與科技發展之上，實際成效如何仍有待檢驗。

提高再生能源設置，是降低火力發電的關鍵

針對高佔比的火力發電困境，目前僅有國民黨候選人在其能源政策中提出前瞻性願景、勇敢喊出「2040無煤台灣」。筆者認為該願景在眼下能源政策混戰中獨樹一幟，勇於觸碰既有困境，原可博得眾堂彩，然缺乏細節配套，是為有勇無謀。

更甚者，該黨候選人近期在外媒Foreign Affairs投書，傾全力強調對核電的重視，並向全世界表明其堅定使用核電的決心，卻隻字未提「無煤台灣」之具體規劃。此突破性的願景已埋沒在該候選人主打的核電論述中，國民黨更是錯失在能源政策攻防開拓新道的機會。

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Photo Credit: 中央社

提高再生能源設置，是降低火力發電的關鍵。台灣的再生能源發展確實也逐漸步上軌道，本土業者更是逐一克服零組件生產的學習曲線，進入穩定量產階段，如：水下基礎製造商興達海基的產能從每個月一座倍增為每個月兩座，世紀鋼的月產能更是進入三到四座，台灣從無到有、再到量產，已然有長足進步。

值得一提的是，除技術層面的學習曲線，軟性制度上的政策制定、行政流程與地方溝通亦有其學習曲線，近年綠能產業的磨合，反映著政府願意溝通、業者與大眾願意參與的良性互動，這將協調出最適合台灣的制度設計。

在此筆者認為，台灣無需更多「再生能源發展失敗論」，各路總統候選人應摒棄核電神話、停止攻擊再生能源，積極提出加速再生能源設置的具體方法，正面對決火力發電佔比居高不下的嚴峻挑戰。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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