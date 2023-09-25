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2023/09/25,
醫療

賴清德的醫療長照政見十分可惜，無法貼近臨床、沒看見護理人力荒的主因

賴清德的醫療長照政見十分可惜，無法貼近臨床、沒看見護理人力荒的主因
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

縱使支持護理師國考方式多元化、擴大大學護理系所招生名額，筆者認為成效仍然有限，造成護理師人力荒的最根本問題是：護理師不願投入臨床工作。其實護理人力短缺問題，與考試制度、護校招生名額並無太大關聯，該去思考的應是設法在醫療現場留住護理人員。

文：黃諾呈（現為護理人員）

民主進步黨總統候選人賴清德於9月21日召開了第三場「國家希望工程」國政願景發表會，公布其「健康台灣，樂齡幸福社會！」的醫療及長照政策，分為：「健康台灣」、「長照3.0」兩個篇章做論。

其中，在提到改善醫療人員的工作環境，強化醫事人力增補的環節中，與護理師相關的政策，最受筆者所關注。

賴清德所提出的政見，沒看見護理人力荒的主因

賴清德提到「支持護理師國考方式多元化」、「擴大大學護理系所招生名額」、「三班護病比入法」，要改善護理人員工作環境。筆者作為現職臨床服務的護理師，認為賴清德總統候選人提出的相關政策，都沒有真正看見造成護理人力荒的主因，反而都是一些無法貼近臨床真實的政策，筆者認為相當可惜，以下就個別政策做分享：

第一、支持護理師國考方式多元化

根據衛生福利部護理及健康照護司公告之2023年8月護理人力現況顯示：領有護理師證書人數為31萬8284人，實際執業人數為18萬6768人，扣除65歲以上領照之人數，實際執業率為62.82%，造成護理人力荒的問題，筆者認為絕對不是護理師國家考試的難度太高抑或是通過率太低，而是通過國家考試真正願意進入臨床服務的人數，少之又少，又或是進入臨床後的留任率不高。

第二、擴大大學護理系所招生名額

根據衛生福利部護理及健康照護司公告之護理人力綜析結果顯示，每年護理系所應屆畢業生約9000人，應屆及格率約70-80%，也就是說應屆畢業生領有護理師證書人數約有7500-8500人，但每年實際進入臨床執業人數約為4400-5300人（約61-63%），而實際留在臨床持續提供護理服務的人數，筆者推估小於4400人。

造成護理人力荒的問題，筆者認為並不是護理系所畢業學生人數不足，而是取得執業執照後，真正進入臨床執業的人不多，又或是初入臨床不久，就因為醫療環境的種種不友善而夭折。

第三、三班護病比入法

目前台灣的護病比採用的是「全日平均護病比」，護病比指的是，每位護理人員照顧病人的比例。

根據醫院評鑑規定，各級醫療院所的護病比為醫學中心1：9、區域醫院1：12、地區醫院1：15，適用於內科、外科等一般的急性病房。「三班護病比」相關的配套措施如何落實，如何真正對資方產生約束力，進而真實讓臨床護理人員有感，是政策需要努力實踐的目標。

筆者建議，候選人也另需考量病人病況的嚴重度，即使在合法的護病比下，護理人員的工作負荷不見得能獲得實質的保障。

該思考的是，如何在醫療現場留住護理人員？

縱使支持護理師國考方式多元化、擴大大學護理系所招生名額，筆者認為成效仍然有限，造成護理師人力荒的最根本問題是：護理師不願投入臨床工作。

當被忽略的護病比、失衡的護理照護品質，將使病人得不到護理師該有的關注，首當其衝的，一定是民眾的就醫權益。

無論從病人安全或是護理照護品質的角度出發，吃虧或受害的永遠都是病人，而這些都不是該存在的現象。護理人力不足不是未來，而是現在的日常，當護理人力短缺問題持續存在，過勞的醫療現場與護理人員的身心健康，也無從得到解決，如此一來何來的健康台灣呢？

筆者肯定賴清德願意為護理師發聲，提出護理相關政策，但也期望能夠正視護理人力短缺問題，與考試制度、護校招生名額並無太大關聯。該去思考的應是設法在醫療現場留住護理人員，否則，今天就算有再多的人可以通過考試進入醫療體系，都沒辦法解決這個問題。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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