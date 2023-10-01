中國想藉第三類半導體「彎道超車」，實際上做得到嗎？
我們想讓你知道的是
中國能否藉由政府大量資本投入而快速切入並在全球化合物半導體中掌握競爭優勢，此部分仍有相當高的門檻；雖然此一方向有助於中國參與國際競爭的腳步，但第三類半導體佔整體半導體業的比重僅不到5%，顯然不能完全解決中國半導體受限的窘境。
文：劉佩真（台經院產經資料庫總監、APIAA理事）
全球半導體目前的大宗與主流依舊是元素半導體矽（Si），主要應用於邏輯IC和記憶體IC，通稱為第一類半導體；而先前出現的化合物半導體砷化鎵（GaAs）、磷化銦（InP）主要用於手機和基地台功率放大器、雷射、光纖傳輸，此為第二類半導體，國際業者以IDM型態為主。
至於近年來備受關注的化合物半導體則以碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）為代表，即第三類半導體，可應用於光達、車用二極體、5G、衛星通訊功率放大器、馬達控制器、風力發電等電力控制系統。
事實上，化合物半導體具備高功率密度、縮小產品體積的特性，且在高頻、高溫與高電壓的環境下，仍有極佳效能。因而有鑑於未來5G／6G、低軌衛星、綠能、電動車、軍事國防等市場將蓬勃發展，再加上國際間節能低碳排的要求，開啟化合物半導體龐大市場需求之下，預料全球化合物半導體產值也將同步擴大，成為科技產業競逐的新戰場。
也更是美中科技戰框架下，中國亟欲將第三類半導體打造為科技領域的突破點，甚至是彎道超車的領域，以求躲避美國目前多數對於中國半導體管制著重於第一類半導體——矽的部分。而期望在化合物半導體能大力發展，藉此重拾先前中國半導體業黃金發展時期。
全球第三類半導體市場中的碳化矽，美、歐、日企業為領先者，中國是後進
從產業鏈來看，碳化矽基板是價值鏈核心，未來如果碳化矽基板價格能下跌，預料將是推動碳化矽（SiC）產業鏈發展的核心環節。因而碳化矽基板的發展也是未來碳化矽（SiC）降低成本、增加效能和商業化落實的核心驅動因素。
而全球第三類化合物半導體國際指標性廠商包括Wolfspeed、II-VI、Cree、Rohm、Infineon、STM、ON Semi、Mitsubishi等，皆以美國、歐洲、日本等企業為主，前五大業者已掌握國際88%的版圖，美國、歐洲、日本企業為全球碳化矽（SiC）行業的領先者。
而國際大廠在碳化矽基板和磊晶領域、降低電力損耗、碳化矽的結晶結構、半導體裝置的構造等方面皆具有相當的競爭優勢；至於中國為後進者，代表性的廠商包括三安光電、天岳先進、天科合達、斯達半導體、時代電氣、新潔能、士蘭微、東微半導體、博敏電子、中芯國際、韋爾股份、卓勝微、同光晶體、泰科天潤、英諾賽科等，重點企業集中在長三角、珠三角、閩三角、京津冀、中西部地區。
中國半導體業因面臨美國卡脖子問題，所以頗有期望能於第三類半導體彎道超車的意味，特別是政策大舉加碼，當然也掀起全球市場更加關注此市場
由於現階段全球八成以上以矽為主的大宗半導體市場，皆在美國、台灣、韓國、日本廠商所占據。再加上美中科技戰未見降溫的影響，美國禁止對中國輸出包括高階半導體設備及材料在內的科技產品，甚至是關鍵的核心晶片、EDA。使得中國在主流矽半導體技術難以取得進一步突破，更遑論超越美日韓台。
因此中國企圖將部分資源放在第三類半導體，期望能在全球發展尚未成熟之際，搶奪國際版圖與影響力，扭轉目前半導體業遭到美國打壓的劣勢。畢竟第三類半導體所使用的技術僅需成熟製程，且該產品應用於電動車或綠能等市場，中國本身的胃納量相當足夠。
在上述情況下，中國官方於《十四五計畫》（編按：第14個5年計畫）當中積極布局第三類半導體，也投入龐大金額進行投資。中國第三類半導體業者擴產舉動也不斷，包括士蘭微啟動「SiC功率零組件生產線建設專案」，專案計劃投資15億元人民幣。再者三安光電旗下全資子公司也簽署一項38億元人民幣的SiC晶片「戰略採購意向協定」，甚至時代電氣亦投入4.6億元人民幣對原有SiC產線進行產能的擴充。
中國於第三類半導體的專利和論文技術的創新轉化率較低
雖然中國電動車銷售量持續成長，帶動對於功率半導體需求，但中國多家碳化矽（SiC）業者如露笑科技、天岳先進等，2022年業績皆呈虧損狀態，代表著現階段中國第三類半導體廠商營運績效仍有待改善。
特別是對岸的材料端良率、可靠性和穩定性與國際大廠存有差距，且導電型碳化矽基板、半絕緣型碳化矽基板與國際大廠水準尺寸相差約一代左右。甚至中國第三類半導體業者雖然期望後發先至，但由於技術研發與製造人才培養周期長，導致人才長期短缺，因此中國與國外企業仍有相當程度的技術差距，僅是未來的發展進程仍值得關注。
整體而言，化合物半導體是兩種以上的元素結合，必須考慮晶格及原子的匹配性，在晶球生長及晶圓加工的階段更為困難，況且現階段全球化合物半導體技術多掌握於國際IDM大廠手上，特別是美歐日等重量級業者充分掌握化合物上下游所有環節，例如原料取得、長晶設備、切磨拋技術，來打造高良率與高品質的產品，作為相關應用的良好基礎，進而催生豐富的產業生態系。
因此中國能否藉由政府大量資本投入而快速切入並在全球化合物半導體中掌握競爭優勢，此部分仍有相當高的門檻；況且中國朝向第三類半導體積極發展，雖然此一方向有助於中國參與國際競爭的腳步，但第三類半導體佔整體半導體業的比重僅不到5%，顯然不能完全解決中國在美國禁令之下，所面臨到半導體發展受限的窘境。
本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此
原標題：中國欲藉化合物半導體彎道超車，有其難度
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
我們想讓你知道的是
全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45