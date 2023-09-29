不斷傳唱的台語經典〈雙人枕頭〉，當初根本不是對唱曲、甚至不是主打歌？

文：葉俊甫

提起〈雙人枕頭〉，很自然就會聯想到這是一首男女對唱的歌曲，但其實這首迄今仍被傳唱不斷的台語經典，當初根本不是對唱曲，也不是被放在專輯的主打歌曲！

〈雙人枕頭〉的作詞人羅又華回想，這首作品一開始是他跟學生王登雄發想創作，想跳脫當時台語歌壇瀰漫著東洋風，想寫出比較有台灣FU的台語歌，因此從日常取材，選擇了枕頭、棉被等用品譬喻。

「這首作品寫起來很簡單，歌詞也沒幾句，但想傳達的情感很濃厚，希望能讓聽眾感受兩人彼此間亙久不移的情意。」不過王登雄在投入創作沒幾年後便過世了，羅又華提起學生，言談間仍充滿著遺憾。

很難想像寫出〈雙人枕頭〉、〈愛情恰恰〉等經典金曲的羅又華，完全沒有音樂底子，全靠自己從小愛聽各類音樂所奠定下的基礎，在歌壇持續創作多年。

他笑說，因為從小熟識的好友董家銘創作了讓江蕙走紅的〈惜別的海岸〉一曲，令他深受感動，因此萌發念頭，也想試看看走上音樂創作的路。當時羅又華從事房地產銷售工作，每天在高額預算中來去，但為一圓音樂夢，他開始投入創作，從寫歌詞開始。

羅又華發表的流行音樂作品，早期作品以歌詞為主，像是王識賢的首張專輯《初戀海》，就收錄了包括〈海上的男兒〉、〈寂寞的海岸〉、〈愛的期待〉等歌詞作品，也開啟了他與台語樂壇的緣由。

〈雙人枕頭〉算是他投入創作較早期的作品，單純以作詞為主。羅又華說，這首作品大概寫了一個星期就交稿，後來交由作曲人完成後，因緣際會又收錄在王識賢退伍後的第二張個人專輯中。

「〈雙人枕頭〉並不是為王識賢量身打造的作品，當初也不是被放在主打歌的位置，但後來廣受歡迎。其實也挺好的，表示好歌還是會被聽見，只是可能很多人不知道，這首歌是王識賢最先開始唱的。」

羅又華分享，〈雙人枕頭〉能夠廣受傳唱，可能因為是一首真正的台式情歌。用雙人枕頭破題，用溫泉比喻兩人情感的溫度，用簡單的字句描述深刻的情境，很容易唱入人心，「加上這是一首華爾滋曲式的作品，柔和且纏綿，很容易就聽入耳。的確，當初在寫詞的時候，我也想過應該要用這種曲式呈現最好。」

後來，〈雙人枕頭〉被許多歌手翻唱，更變成了男女對唱版本，KTV甚至出現這首歌原唱是「江蕙、王識賢」；一直到江蕙的引退演唱會邀請王識賢當嘉賓對唱這首作品，才讓這件事終於「成真」。

羅又華說，當初寫〈雙人枕頭〉時，並未設定這是一首男女對唱的歌曲，沒想到後來卻變成了對唱經典，「舉凡婚禮、聚會、甚至選舉場，都很容易看到大家在台上唱這首歌，好像也變得很自然，雖然我們當時真的沒有這樣想過，但能被傳唱都是好事。」多年後他因唱片工作到上海出差，對方邀請他到夜總會餐敘，一進門就聽到熟悉的旋律響起，正是〈雙人枕頭〉悠揚播放，男男女女在舞池中翩然起舞，讓他很驚訝，「沒想到這麼久的作品，還是依然被大眾喜愛。」

羅又華謙虛地說，當初踏入流行音樂創作，因為非音樂科班出身，有時候不免感到自卑，擔心自己的東西不夠好；尤其大多以創作台語歌詞為主，台語的語言之美需要琢磨，創作一段時間後，更會擔心自己無法表達出台語的雅致，因此會更深入地去鑽研。

「但我發現，我可能走的不是這條路子，而是以更平易近人、琅琅上口的方式，透過創作把內心的情感向聽眾傳達。我可能不是會把詞寫得最好的那個人，但我在能力範圍內，會盡力做到最好。」

也因為一開始對於作曲的掌握度並不好，讓羅又華先以作詞為主；但〈雙人枕頭〉完成後，覺得跟他腦海中想像中的曲式很符合，成為開始朝詞曲創作並行的試金石，而後寫出許多暢銷金曲。

問羅又華最喜歡〈雙人枕頭〉那部分？他謙虛說，「這首詞現在回頭來看，是還可以啦～不過最喜歡的還是副歌，尤其兩個『為著你』連續堆疊起來，把原本主歌的情緒從柔軟變成激昂，也讓大家感受到那種堅定的情感。其實〈雙人枕頭〉就很適合帶一個喜歡的伴，然後當作一首直接表白的歌曲啦！」

歌曲介紹

歌名：〈雙人枕頭〉

作曲：張錦華／王登雄

作詞：張錦華／羅興國（羅又華）

演唱人：王識賢

編曲：劉清池／李克中

製作：葉佳修

收錄專輯：《浪子悲歌》

出版時間：1990

出版公司：騰祥唱片

本文經《MÜST 社團法人中華音樂著作權協會》授權轉載，原文發表於此

原標題：雙人枕頭－並非以男女對唱為初衷的台式情歌

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航