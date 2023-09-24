華為與蘋果新手機熱賣，中國廣東工廠掀搶人大戰，仲介到富士康門口拉人
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站在富士康龍華招募培訓中心門口的，不只有幫華為搶人的仲介，更有帶人進富士康的仲介；不時有仲介領著一輛巴士的新招募工人進入富士康。招工仲介王哥表示，這幾天進人進的多，工價也在掉，平均「一天掉一塊」。
（中央社）華為、蘋果推出新手機在中國熱賣斷貨，兩巨頭在廣東工廠祭出高薪招工，還出現華為仲介在富士康工廠門口搶人。招聘訊息顯示，華為開出的薪資比蘋果還要高，但學經歷要求也較高。
據陸媒《證券時報》報導，蘋果iPhone 15系列手機22日在中國大陸正式開賣，深圳益田假日廣場的蘋果官方直營店門口一早就排起了長龍，只為等待開門搶購。
蘋果新手機引發的搶購熱潮，不免讓人想起華為Mate 60系列手機預售時排隊的景象。隨著華為和蘋果新機相繼發布，「雙強爭霸賽」已經打響。
華為和蘋果為製造手機激烈搶人
華為5G手機的回歸能否衝擊蘋果在中國高階市場獨霸的地位，或可從當前的招工市場感知一二。
「小夥，拿學歷證書沒有？跟我去東莞華為工廠啊，你回家拿上學歷證書，我們這有車直接送你去面試。」在富士康龍華招募培訓中心門口，招工仲介梅姐拉住記者說道。
儘管富士康龍華招募培訓中心門口不斷有擴音器聲音喊：「崗亭是正式工唯一招募入口，有任何問題請諮詢紅、黃馬甲工作人員。」但門口還是有一些沒穿馬甲（背心）的招工仲介，在富士康門口搶工人，梅姐就是其中一員。這也體現了華為和蘋果此次在產業鏈招工的激烈競爭。
梅姐說，「東莞松山湖華為」近期才開始大規模招聘，這次預計要招2000到3000人，去了是幫華為造手機，福利待遇比富士康還要高，綜合薪資能達到每月人民幣9000元（約新台幣4萬元）。
不過梅姐同時說：「華為工廠錄取率很低的，要求比富士康高多了，學歷至少得高中，大專、本科（大學）更好，最好有3年做手機的經驗。」
站在富士康龍華招募培訓中心門口的，不只有幫華為搶人的仲介，更有帶人進富士康的仲介；不時有仲介領著一輛巴士的新招募工人進入富士康。
招工仲介王哥表示，富士康臨時工時薪最高的就是3W部門（生產蘋果相機鏡頭等產品，需穿防塵服），26元/小時，前幾天華為做手機的FIH部門也達到過26元/小時。但這幾天進人進的多，工價也在掉，平均「一天掉一塊」。
「不要覺得富士康工價會一直這麼高，富士康今年3月份時最低工價只有15元/小時，還不包吃住。因為那時很多人出來找工作，而富士康當時就只招百十來人。近期工價高也招了很多人，有部門都不招工了，上週富士康有一天就直接招了1萬多人」，王哥說。
華為開的工資更高，手機銷量仍追不上蘋果
公開資訊顯示，華為目前確實開出比蘋果更高的薪資搶工。一些華為工人在中國社群透露，目前日夜趕工生產Mate 60手機，一個部門每天產出十幾二十萬支手機。
「東莞普工招聘通」微信公眾號昨天發布的松山湖華為技工招聘訊息顯示，月綜合工資7500至9500元，但要求高中以上學歷，有電子廠工作經驗者優先，而且強調「大量招聘中」。
富士康集團官方招聘中心網站的技工招聘顯示，深圳龍華區富士康專門組裝蘋果手機的IDPBG部門，通過試用後的正式工月薪5500至8000元；臨時工每小時工資24元，每月綜合工資5000至7500元。初中學歷以上即可，未要求工作經驗。
近3年來，隨著華為晶片受限等因素影響，蘋果在高階手機市場已呈現一家獨大態勢。
國際數據資訊公司（IDC）數據顯示，2023年上半年，蘋果在中國600美元以上高階手機市占率67%，依然保持絕對領先地位，華為則以15.6%緊隨其後，兩者合計占據高階手機8成以上市場。
儘管今年智慧手機市場空前寒冷，但高階手機受影響較小。今年第2季，中國600美元以上高階手機市占率達到23.1%，逆勢增長3.1個百分點。
報導引述深度科技研究院院長張孝榮指出，部分消費者對科技產品的品質和性能有更高的要求，同時也願意支付更高的價格。這個需求被連續壓抑了將近3年，將借助華為和蘋果9月對決的機會得以釋放。
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核稿編輯：楊士範
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
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「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！