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2023/09/23,
政治

香港民主黨選區議會，能否取得「三會」提名成疑

香港民主黨選區議會，能否取得「三會」提名成疑
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

劉兆佳表示，不認為北京中央要將民主黨趕盡殺絕，但民主黨要向北京中央展示誠意，接受憲制秩序，拒絕與外部勢力勾結，表現出過渡成為「愛國者」，例如定位為「良性善意積極務實改革派」。

（中央社）香港民主黨宣布將參加年底舉行的區議會選舉，但必須先取得主要為建制派的「三會」成員提名。港媒引述消息指出，有「三會」成員已收到指示不能讓「反對派」入閘參選，暫時不敢輕舉妄動提名。

香港新一屆區議會選舉預定12月10日舉行，經港府推行區議會「改革」後，議席將有470席，其中，委任制、地區委員會互相產生各佔4成，直選議席僅剩2成。

參加直選還關卡重重，包括要先獲得地區委員會，即地區分區委員會、地區防火委員會和地區撲滅罪行委員會（俗稱三會）共9名委員提名。另外還要通過審查，符合「愛國者」要求等。

「三會」成員均由港府委任，大部分為親北京建制派。民主黨推薦人選能否獲得「三會」成員提名，引發關注。

《香港01》昨天報導，據了解，部分「三會」成員早在民主黨決定參選前，已收到指示「不能讓反對派入閘」，但沒有說明「反對派」是否指民主黨。

不過，也有「三會」成員稱沒有收到相關指示。民主黨宣布參選後，有地區人士透露暫時未收到進一步指示，「目前不會輕舉妄動提名」。如果收到任何人要求提名，都會上報。

報導又表示，據了解，為了令直選顯得有競爭性，有關方面積極接觸鄉事派、社團或獨立建制派人士，鼓勵他們盡量參選，達到愛國者治港下「五光十色」的選舉。

根據初步部署，部分地區會有至少4名建制派參選，這樣便不會出現只有1人參選而自動當選的局面。有考慮參加直選的建制人士表示，面對建制內部競爭，擔心被瓜分票源。

報導引述全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，不認為北京中央要將民主黨趕盡殺絕，但民主黨要向北京中央展示誠意，接受憲制秩序，拒絕與外部勢力勾結，表現出過渡成為「愛國者」，例如定位為「良性善意積極務實改革派」。

他表示，對民主黨能入閘參選既不樂觀也不感悲觀，形容「如果中央開綠燈，自然有辦法取得提名」。

劉兆佳並表示，北京中央希望選舉有競爭，不想有太多人自動當選，影響市民對選舉的觀感，因此有地區部署多名建制派參選不足為奇。如果有民主派參選，競爭會更激烈。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：​Alex


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