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2023/09/23,
房市

瑞銀：香港樓價回落至2017年水平，但仍難負擔

瑞銀：香港樓價回落至2017年水平，但仍難負擔
Photo Credit: GettyImages

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有報告指出，香港房地產近年持續下跌，已回到2017年的價格水準，但仍然昂貴。

（中央社）有報告指出，香港房地產近年持續下跌，已回到2017年的價格水準，但仍然昂貴，即使高薪人士也要20至25年不吃不喝，才能買到一間650平方英尺的房屋。

《大公報》報導，根據瑞銀剛發表的「全球房地產泡沫指數」報告，過去兩年，全球通貨膨脹及利率上升，各主要金融中心的房市失衡情況急劇下降。

瑞銀表示，自2015年發表相關報告以來，香港房價持續處於「泡沫風險區域」，但自去年中至今年中累跌7%，經通脹調整後，房價已回到2017年的水準。

報告指出，雖然本地房價近年回落，但在2003至2018年之間，房價漲幅以倍數計，港人收入卻停滯不前，房屋至今仍是很多人負擔不起的資產。

報告以高技術服務業僱員平均薪酬計算，他們要不吃不喝20至25年，才能夠買到一間接近市區、650平方英尺的住房，遠遠超過東京的12至17年。

報告指出，目前香港的房地產泡沫指數為1.24，全球排名下跌一位至第6，但排名仍是亞洲第2。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：​Alex


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