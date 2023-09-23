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2023/09/23,
社會

樂施會：香港136萬人貧窮，疫後貧富差距擴大

樂施會：香港136萬人貧窮，疫後貧富差距擴大
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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報告指出，在2019年COVID-19疫情爆發前，香港的貧富差距是34.3倍，在疫情之後的2023年首季，差距擴大至57.7倍。

（中央社）根據一項調查報告，今年首季，香港的貧窮率達到20%，貧窮人口超過136萬人，而貧富差距擴大至57.7倍。

香港樂施會（OXFAM）根據政府統計處的數字，日前（19日）發表最新香港貧窮狀況報告，發現今年首季，本地整體貧窮率為20%，超過136萬人處於貧窮狀態。

報告並指出，在2019年COVID-19疫情爆發前，香港的貧富差距是34.3倍，在疫情之後的2023年首季，差距擴大至57.7倍。

樂施會按照統計處於2019年至今發表的數字，按10個等級劃分住戶每月收入的中位數，第1等級最貧窮，依次上升至第10等級的最富裕。

今年第1季，第1等級最貧窮住戶的家庭月入中位數只有港幣2300元，收入較COVID-19疫情前大跌超過1/3；最富裕住戶家庭的月入中位數則達13萬2600元（較2019年上升超過1成）。

報告表示，隨著疫情的減緩和防疫措施的解除，今年第1季，香港經濟明顯改善，失業率下降至3.1%，各行各業甚至出現人手不足的情況。

不過，由於社會結構的轉變，以及福利和勞工政策的限制，導致貧富之間的復原速度存在明顯差異，反映出貧窮人士在疫後社會仍然面臨重重挑戰。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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