韓劇《MOVING異能》巧妙又溫馨的「環環相扣」，讓我看見這麼純粹的戲劇真是太好了
我們想讓你知道的是
雖然有龐大的世界觀鋪底，但《MOVING異能》完美的情節、人物相扣和幾乎無瑕疵的邏輯，成為引人入勝的關鍵，像骨牌效應給我的感受相同——順暢流線整齊仰望。一代二代完美串聯，世界觀無紕漏，讓我感概姜草除了當漫畫家，應該要早點踏入編劇圈才對，邏輯真好。
文：夜半的故事備忘錄
環環相扣這個詞很常聽到看到，但能扣得這麼巧妙又溫馨還是第一次。
因為我不是漫畫粉，在以為崔日煥不會有幕後故事的前提下，看見他擔任老師背後的溫情故事著實驚喜；還能連結到羅州的女兒、閃電俠全啟道亦是。
雖然有龐大的世界觀鋪底，但《MOVING異能》完美的情節、人物相扣和幾乎無瑕疵的邏輯，成為引人入勝的關鍵，像骨牌效應給我的感受相同——順暢流線整齊仰望。
對我來說，崔日煥的故事迷人之處，在於與日常生活緊密合一的親切感。當我們感到害怕、不敢輕易嘗試的時候，不是常常聽到一句話嗎？「試了才知道，你要做了才知道啊」。
然而，試了喜歡上的人是幸運，試了不喜歡的人只能一再更迭、浸泡在變化中，嚐盡感概悲壯不安。
但老師很幸運，國情院出生的他，雖然監視眼前的這群學生是初衷，但他卻漸漸樂在其中，享受著教學帶給自己的快樂，和學生帶給自己無限的成就感與驚喜。特別喜歡他站在校門，場景不同、時間迅速變換的場景，流動的雖然快速，但存在時間裡的，肯定都是笑中帶淚的珍貴回憶，觀眾自有無限想像。
緊接著，來說說值得仰望的編劇。
從一代異能者開始，先從九龍浦作為串連核心——搭檔是斗植，斗植愛上了美賢，在最後的任務中還救了美賢；因為他在組織待的時間最久，所以連帶串聯到了李才滿、羅州、永錫（全啟道爸爸，代號蓬坪）等一系列異能者；每個人的故事再發散成吸引我們的無限短篇電影——浪漫悲壯的美賢斗植、互相救贖的九龍浦智熙、父愛滿溢的才滿。就當你覺得故事已經夠精彩時，並沒有，骨牌效應的無限骨牌正在默默發酵。
九龍浦的女兒長大（喜秀），連結到了奉皙、強勳，以及旌元高中戲份比較重的寒星（Youtuber）、惠媛（被喜秀拯救的霸凌女孩）、基修（壞壞學生）。
就這樣，一代二代完美串聯；次長再從中殺出一條血路，發給斗植的任務又連結到了南北韓這條線。編劇把一、二代的故事寫的精彩，世界觀無紕漏，讓我感概姜草除了當漫畫家，應該要早點踏入編劇圈才對，邏輯真好。
而邏輯好之外，編劇感性上也完全不輸，細膩地令人嘖嘖稱奇。
美賢總會看著天空等斗植，斗植從未忘了下雪要帶美賢飛上天的口頭承諾；當我們覺得他們只是在日常閒聊說要搬家開店時，美賢後來竟真的開了的豬排店，頂樓的紫色，更象徵著思念；斗植同樣深具人情味，人道主義者出現了愛人，就會為了她毫不猶豫地付出一切。
「付出」同樣可以用在九龍浦還有李才滿身上。一個再怎麼辛苦都會為了女兒付出一切的傻瓜爸爸，生活再怎麼累都不曾抱怨發洩，唯一的發洩就只有提到老婆時，太想念落下的真摯男兒淚；李才滿天生就傻，但他的傻從不畏懼說愛，他深深愛著兒子，願意為兒子付出一切。
連結到其它角色上，又何嘗不是如此？喜秀懂得爸爸對她的愛，用早熟回應了一切；強勳害怕與家人再度經歷分別之苦，用答應次長的請求回應了一切；崔日煥明瞭學生對他的真情以待，以「就是不出賣檔案」保護學生回應了一切。
連結不是最厲害的部分。厲害的是，連結到愛、付出、善良……等我們或許在忙碌、追求人生現實意義時會忘卻的真摯情感，提醒我們：有能力不是最重要的，重要的是，你有了愛，你付出了愛，你回報了愛，你接納了愛，你善良地愛。
能在偶穿梭著複雜、苦惱的人生旅程中，看見這麼純粹的戲劇，真是太好了。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：《MOVING異能》大結局前の全劇評：人生值得仰望的，莫過於瞬間的純粹
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！