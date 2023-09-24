韓劇《MOVING異能》巧妙又溫馨的「環環相扣」，讓我看見這麼純粹的戲劇真是太好了

文：夜半的故事備忘錄

環環相扣這個詞很常聽到看到，但能扣得這麼巧妙又溫馨還是第一次。

因為我不是漫畫粉，在以為崔日煥不會有幕後故事的前提下，看見他擔任老師背後的溫情故事著實驚喜；還能連結到羅州的女兒、閃電俠全啟道亦是。

雖然有龐大的世界觀鋪底，但《MOVING異能》完美的情節、人物相扣和幾乎無瑕疵的邏輯，成為引人入勝的關鍵，像骨牌效應給我的感受相同——順暢流線整齊仰望。

對我來說，崔日煥的故事迷人之處，在於與日常生活緊密合一的親切感。當我們感到害怕、不敢輕易嘗試的時候，不是常常聽到一句話嗎？「試了才知道，你要做了才知道啊」。

然而，試了喜歡上的人是幸運，試了不喜歡的人只能一再更迭、浸泡在變化中，嚐盡感概悲壯不安。

但老師很幸運，國情院出生的他，雖然監視眼前的這群學生是初衷，但他卻漸漸樂在其中，享受著教學帶給自己的快樂，和學生帶給自己無限的成就感與驚喜。特別喜歡他站在校門，場景不同、時間迅速變換的場景，流動的雖然快速，但存在時間裡的，肯定都是笑中帶淚的珍貴回憶，觀眾自有無限想像。

Photo Credit: Disney+ 《MOVING異能》劇照

緊接著，來說說值得仰望的編劇。

從一代異能者開始，先從九龍浦作為串連核心——搭檔是斗植，斗植愛上了美賢，在最後的任務中還救了美賢；因為他在組織待的時間最久，所以連帶串聯到了李才滿、羅州、永錫（全啟道爸爸，代號蓬坪）等一系列異能者；每個人的故事再發散成吸引我們的無限短篇電影——浪漫悲壯的美賢斗植、互相救贖的九龍浦智熙、父愛滿溢的才滿。就當你覺得故事已經夠精彩時，並沒有，骨牌效應的無限骨牌正在默默發酵。

九龍浦的女兒長大（喜秀），連結到了奉皙、強勳，以及旌元高中戲份比較重的寒星（Youtuber）、惠媛（被喜秀拯救的霸凌女孩）、基修（壞壞學生）。

就這樣，一代二代完美串聯；次長再從中殺出一條血路，發給斗植的任務又連結到了南北韓這條線。編劇把一、二代的故事寫的精彩，世界觀無紕漏，讓我感概姜草除了當漫畫家，應該要早點踏入編劇圈才對，邏輯真好。

Photo Credit: Disney+

而邏輯好之外，編劇感性上也完全不輸，細膩地令人嘖嘖稱奇。

美賢總會看著天空等斗植，斗植從未忘了下雪要帶美賢飛上天的口頭承諾；當我們覺得他們只是在日常閒聊說要搬家開店時，美賢後來竟真的開了的豬排店，頂樓的紫色，更象徵著思念；斗植同樣深具人情味，人道主義者出現了愛人，就會為了她毫不猶豫地付出一切。

「付出」同樣可以用在九龍浦還有李才滿身上。一個再怎麼辛苦都會為了女兒付出一切的傻瓜爸爸，生活再怎麼累都不曾抱怨發洩，唯一的發洩就只有提到老婆時，太想念落下的真摯男兒淚；李才滿天生就傻，但他的傻從不畏懼說愛，他深深愛著兒子，願意為兒子付出一切。

連結到其它角色上，又何嘗不是如此？喜秀懂得爸爸對她的愛，用早熟回應了一切；強勳害怕與家人再度經歷分別之苦，用答應次長的請求回應了一切；崔日煥明瞭學生對他的真情以待，以「就是不出賣檔案」保護學生回應了一切。

連結不是最厲害的部分。厲害的是，連結到愛、付出、善良……等我們或許在忙碌、追求人生現實意義時會忘卻的真摯情感，提醒我們：有能力不是最重要的，重要的是，你有了愛，你付出了愛，你回報了愛，你接納了愛，你善良地愛。

能在偶穿梭著複雜、苦惱的人生旅程中，看見這麼純粹的戲劇，真是太好了。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：《MOVING異能》大結局前の全劇評：人生值得仰望的，莫過於瞬間的純粹

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航