《無法離開的人》導演陳芯宜談VR的挑戰與未來：如何突破傳統電影和劇場的界限？

文：黃上容（數位藝術基金會）

國家兩廳院（以下簡稱兩廳院）從2018年開始開始了數位轉型，從內部的劇場展演系統、場地租用申請服務，一直到外部售票系統的建立，積極進行一連串的改變。近三年的疫情更進一步加速兩廳院在科技與藝術創作上的融合，思考如何讓兩廳院為表演團隊最強而有力的支援與後盾。

為了將積累的製作經驗轉化成實際應用的工作方法，同時梳理臺灣科技表演藝術的現況，兩廳院於8/24（四）起至9/1（五）為止，於國家戲劇院交誼廳及實驗劇場舉行「科技表演藝術系列講座」及「5G技術應用實務工作坊」。

除了分享5G技術使用、空間運算、虛擬成像、多機轉播與燈光控制等技術主題交流外，更藉由講座梳理臺灣科技表演藝術的現況與發展。系列講座並與數位藝術基金會合作側記，希望能為劇場的數位化歷程留下文字足跡。

講座第三場邀請從2017年開始關注於虛擬實境（VR）藝術的影像工作者陳芯宜，藉由闡述《留給未來的殘影》、《無法離開的人》等作品，分享如何透過實拍360度攝影挑戰傳統電影和劇場的界限。

Photo Credit: 兩廳院提供 陳芯宜

VR製作的技術挑戰：從電影到虛擬實境

陳芯宜的作品跨足紀錄片、劇情片和電視劇集，首部劇情長片《我叫阿銘啦》（2001）獲台北電影節最佳劇情片獎，開啟了她的導演生涯。

2017年，陳芯宜轉向虛擬實境（VR）影像製作；2022年，陳芯宜以VR短片《無法離開的人》在第79屆威尼斯影展的「沉浸式競賽單元」中脫穎而出，贏得「最佳VR體驗獎」。她的作品擅以魔幻寫實的方式探討社會議題，從而突顯現實中的荒謬之處，觸及人性和結構性問題。

雖然有拍攝紀錄片與劇情片的背景，但陳芯宜提及，將傳統電影語言直接套用到VR製作是不可行的，因為VR具有獨特的觀看方式和互動性；她認為VR電影更接近劇場的概念，具有燈光、時間和空間的變化，不同於電影的剪接和鏡頭轉換，如果仍套用2D電影邏輯，將浪費這個媒體的潛力。

使用VR這個媒材，需要重新思考敘事和表現方式，同時考慮設備和觀眾的身體感受。而她也拋出提問：「為什麼要用VR？有什麼東西是VR做不到的，或者有什麼東西是其他媒體做不到的？」

《留給未來的殘影》：情感、記憶和科技的交匯

在討論《無法離開的人》之前，陳芯宜先分享2018年應高雄電影節之邀參與「VR FILM LAB」單元，與舞蹈家周書毅跨界合作的《留給未來的殘影》VR短片。故事描述了一名即將面臨生命終結的男子，利用了「生前記憶續存」的科技服務，將層層交疊的回憶、場景以虛實交錯的方式呈現給觀眾，觸發感官體驗與思維。

當時是第一次製作VR影像，陳芯宜與Funique VR技術總監全明遠合作，透過不斷嘗試與實驗，將現實與虛擬融合，設計各種元素創造出更具沉浸感的體驗。

比如在富川國際奇幻影展，工作人員散落紙張，配合風的吹拂，讓觀眾在觀看VR時有如碰觸紙的真實體驗。或在被稱為「Magic Hour」的魔幻時刻，利用太陽落下時放映，創造出一種獨特的光線和氛圍，讓觀眾在短短的十七分鐘內感受到空間轉換和情感變化。

陳芯宜提及，之所以選擇以記憶、夢境和意識回溯為主題，除了貼近人類情感外，VR的沉浸感會讓觀眾彷彿置身於夢境中，沒有剪接畫面跳接的干擾。觀眾的感知被影像、聲音導引，歷經從現實到虛擬再回到現實的轉變。

有趣的是，這樣的轉變會造成認知反差：觀眾對虛擬世界中的角色產生真實性，同時對現實中的角色抱持虛假的感受，這表示在虛擬環境中，即便觀眾處於虛假的情境，亦能產生強烈的情感共鳴。這種深度的投入感超越了媒體本身所設限的範疇，引起陳芯宜對體驗設計以及互動性更為深層的探索欲望。

《留給未來的殘影》片名也隱含了後設性，隨著科技不斷演進，未來將出現更高科技的媒材與技術，之後的觀眾能否體驗到這部影片成為未知數，讓這部影片有了時空膠囊般的性質；而影片勾勒未來人類或許能夠上傳記憶的概念，這同樣具有後設性，不僅與影片的內容相契合，也含蓄地預示科技可能的發展方向。

《無法離開的人》： VR藝術中的歷史復刻

在完成《留給未來的殘影》之後，陳芯宜曾一度考慮不再涉足VR領域。不僅是因為虛擬實境相對於傳統電影製作的複雜，成本也更為昂貴：由於360實拍VR製作不僅需要拍攝，還要進行每一個影格動態影像的縫合，這將導致在製作方面產生龐大的成本。在2018年至2022年期間，虛擬實境360度影片仍然未能突破拍攝的種種限制，在業界被稱為「VR360電影已死」。

但在2022年，國家人權博物館委託陳芯宜創作一部與白色恐怖有關的VR作品，讓她想起二十年前在綠島蠟像館（新生訓導處第三大隊展示館）看到的監獄復刻，場景彷彿是前人生命凝固、時間停滯的模樣，讓她在當時就埋下了拍攝作品的種子，接到人權館的委託，讓她埋藏心中二十年的概念又重新萌芽。

《無法離開的人》為陳芯宜第二部VR作品，聚焦於白色恐怖時期，融合多位政治受難者的經歷，以一封無法送達的遺書為引子，跨越歷史和時間的障礙，重新還原白色恐怖的時代氛圍。

透過VR的沉浸式體驗，企圖喚起不同世代觀眾對這段歷史和這些人物的情感共鳴。雖然《無法離開的人》的播放時間僅約30分鐘，但它蘊含了陳芯宜二十年來的積累和深刻思考。