《無法離開的人》導演陳芯宜談VR的挑戰與未來：如何突破傳統電影和劇場的界限？
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憑藉《無法離開的人》在威尼斯獲獎的陳芯宜表示，雖然VR的商業化仍在發展階段，回收成本也是很大的挑戰，但這並不代表完全不可能，她仍樂觀以對。此外她也提到VR未來可能的趨勢，包括Apple的Vision Pro和穿透技術的應用，可能會推動VR與現實更緊密地結合，提供更多元化的體驗。
文：黃上容（數位藝術基金會）
國家兩廳院（以下簡稱兩廳院）從2018年開始開始了數位轉型，從內部的劇場展演系統、場地租用申請服務，一直到外部售票系統的建立，積極進行一連串的改變。近三年的疫情更進一步加速兩廳院在科技與藝術創作上的融合，思考如何讓兩廳院為表演團隊最強而有力的支援與後盾。
為了將積累的製作經驗轉化成實際應用的工作方法，同時梳理臺灣科技表演藝術的現況，兩廳院於8/24（四）起至9/1（五）為止，於國家戲劇院交誼廳及實驗劇場舉行「科技表演藝術系列講座」及「5G技術應用實務工作坊」。
除了分享5G技術使用、空間運算、虛擬成像、多機轉播與燈光控制等技術主題交流外，更藉由講座梳理臺灣科技表演藝術的現況與發展。系列講座並與數位藝術基金會合作側記，希望能為劇場的數位化歷程留下文字足跡。
講座第三場邀請從2017年開始關注於虛擬實境（VR）藝術的影像工作者陳芯宜，藉由闡述《留給未來的殘影》、《無法離開的人》等作品，分享如何透過實拍360度攝影挑戰傳統電影和劇場的界限。
VR製作的技術挑戰：從電影到虛擬實境
陳芯宜的作品跨足紀錄片、劇情片和電視劇集，首部劇情長片《我叫阿銘啦》（2001）獲台北電影節最佳劇情片獎，開啟了她的導演生涯。
2017年，陳芯宜轉向虛擬實境（VR）影像製作；2022年，陳芯宜以VR短片《無法離開的人》在第79屆威尼斯影展的「沉浸式競賽單元」中脫穎而出，贏得「最佳VR體驗獎」。她的作品擅以魔幻寫實的方式探討社會議題，從而突顯現實中的荒謬之處，觸及人性和結構性問題。
雖然有拍攝紀錄片與劇情片的背景，但陳芯宜提及，將傳統電影語言直接套用到VR製作是不可行的，因為VR具有獨特的觀看方式和互動性；她認為VR電影更接近劇場的概念，具有燈光、時間和空間的變化，不同於電影的剪接和鏡頭轉換，如果仍套用2D電影邏輯，將浪費這個媒體的潛力。
使用VR這個媒材，需要重新思考敘事和表現方式，同時考慮設備和觀眾的身體感受。而她也拋出提問：「為什麼要用VR？有什麼東西是VR做不到的，或者有什麼東西是其他媒體做不到的？」
《留給未來的殘影》：情感、記憶和科技的交匯
在討論《無法離開的人》之前，陳芯宜先分享2018年應高雄電影節之邀參與「VR FILM LAB」單元，與舞蹈家周書毅跨界合作的《留給未來的殘影》VR短片。故事描述了一名即將面臨生命終結的男子，利用了「生前記憶續存」的科技服務，將層層交疊的回憶、場景以虛實交錯的方式呈現給觀眾，觸發感官體驗與思維。
當時是第一次製作VR影像，陳芯宜與Funique VR技術總監全明遠合作，透過不斷嘗試與實驗，將現實與虛擬融合，設計各種元素創造出更具沉浸感的體驗。
比如在富川國際奇幻影展，工作人員散落紙張，配合風的吹拂，讓觀眾在觀看VR時有如碰觸紙的真實體驗。或在被稱為「Magic Hour」的魔幻時刻，利用太陽落下時放映，創造出一種獨特的光線和氛圍，讓觀眾在短短的十七分鐘內感受到空間轉換和情感變化。
陳芯宜提及，之所以選擇以記憶、夢境和意識回溯為主題，除了貼近人類情感外，VR的沉浸感會讓觀眾彷彿置身於夢境中，沒有剪接畫面跳接的干擾。觀眾的感知被影像、聲音導引，歷經從現實到虛擬再回到現實的轉變。
有趣的是，這樣的轉變會造成認知反差：觀眾對虛擬世界中的角色產生真實性，同時對現實中的角色抱持虛假的感受，這表示在虛擬環境中，即便觀眾處於虛假的情境，亦能產生強烈的情感共鳴。這種深度的投入感超越了媒體本身所設限的範疇，引起陳芯宜對體驗設計以及互動性更為深層的探索欲望。
《留給未來的殘影》片名也隱含了後設性，隨著科技不斷演進，未來將出現更高科技的媒材與技術，之後的觀眾能否體驗到這部影片成為未知數，讓這部影片有了時空膠囊般的性質；而影片勾勒未來人類或許能夠上傳記憶的概念，這同樣具有後設性，不僅與影片的內容相契合，也含蓄地預示科技可能的發展方向。
《無法離開的人》： VR藝術中的歷史復刻
在完成《留給未來的殘影》之後，陳芯宜曾一度考慮不再涉足VR領域。不僅是因為虛擬實境相對於傳統電影製作的複雜，成本也更為昂貴：由於360實拍VR製作不僅需要拍攝，還要進行每一個影格動態影像的縫合，這將導致在製作方面產生龐大的成本。在2018年至2022年期間，虛擬實境360度影片仍然未能突破拍攝的種種限制，在業界被稱為「VR360電影已死」。
但在2022年，國家人權博物館委託陳芯宜創作一部與白色恐怖有關的VR作品，讓她想起二十年前在綠島蠟像館（新生訓導處第三大隊展示館）看到的監獄復刻，場景彷彿是前人生命凝固、時間停滯的模樣，讓她在當時就埋下了拍攝作品的種子，接到人權館的委託，讓她埋藏心中二十年的概念又重新萌芽。
《無法離開的人》為陳芯宜第二部VR作品，聚焦於白色恐怖時期，融合多位政治受難者的經歷，以一封無法送達的遺書為引子，跨越歷史和時間的障礙，重新還原白色恐怖的時代氛圍。
透過VR的沉浸式體驗，企圖喚起不同世代觀眾對這段歷史和這些人物的情感共鳴。雖然《無法離開的人》的播放時間僅約30分鐘，但它蘊含了陳芯宜二十年來的積累和深刻思考。
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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