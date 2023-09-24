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TNL+ 2023/09/24,
軍事

CNN衛星影像比對發現，美中俄各自進行「核武基地現代化」，專家：冷戰時期軍備競賽再現

CNN衛星影像比對發現，美中俄各自進行「核武基地現代化」，專家：冷戰時期軍備競賽再現
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

雖然三國都可以透過衛星影像看到另外兩國的地面裝置部署狀況，但卻無法得知他國地底下的軍備情況。這種訊息沒有完全揭露的情況將造成各國無法信任彼此，永遠都會懷疑對方是否會「先進行核試驗」，而這正是軍備競賽危險的地方。

文：賴明君

雖然美國、中國與俄羅斯三國自1990年代末起皆暫停了核武試驗，不過《CNN》報導透過衛星影像的比對，發現過去三年來，美、中、俄三國分別在內華達州、新疆羅布泊，以及位於北極海的新地群島（Novaya Zemlya），進行「核武基地現代化」的工程。擴建並且翻新原有核武基地的設備，為核試驗進行準備。

俄羅斯：北極海新地群島

俄羅斯位於北極海的新地群島上有個蘇聯時期用來進行核試驗的基地，自1955年首次使用至1990年最後一次地底試爆，這個基地一共進行了130次核試驗，並擁有200多台核武裝置。

《CNN》取得的衛星影像顯示，2021年至2023年間，新地群島核試驗基地有大量的施工活動，俄羅斯在此挖掘了新的隧道，該隧道深入北極山脈。

進行核武不擴散（nonproliferation）研究的美國詹姆斯馬丁中心（James Martin Center）的路易斯（Jeffrey Lewis）教授也指出，俄羅斯清除了試驗場道路上的積雪，讓冬季時道路能夠保持暢通。而目前新地群島的試驗基地全年開放，船舶頻繁入港，再加上新隧道的開挖，「表明俄羅斯準備恢復核試驗」。

至於俄羅斯為何會重新考慮核武測試，路易斯教授表示，由於俄國軍隊在烏克蘭的戰事中表現不佳，因此莫斯科才會有此動作。而俄羅斯目前並沒有回應《CNN》的置評請求。

中國：新疆羅布泊

位於新疆維吾爾自治區的羅布泊，是一個已經乾涸的鹹水湖，自1964年第一次進行地面核試驗，至1996年7月簽署《全面禁止核試驗條約》（Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty），中國一共在羅布泊進行了46次核試爆。

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