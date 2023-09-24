賴恩慈譜出廣東歌電影新類型，演員又唱又演寄託真情給香港——談《4拍4家族》
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這樣一部難得一見的廣東歌電影，非常清新，不落俗套，處處見真情。最後一幕化香港夜景為演唱舞台，近乎魔幻現實的一場記憶與希望的拉据。一首奇怪歌詞「上，落上，落上上」，令人聯想萬千。
音樂電影，歷來是香港電影不容易征服的高山。賴恩慈導演挾着電影長片《N+N》和一人舞台劇《女兒紅》的成功經驗後，自編自導開拓難度很高的新類型電影——廣東歌電影《4拍4家族》。香港音樂界泰斗泰廸羅賓擔任監製及作曲，伙拍精挑劇本罕有演出的音樂女神謝安琪，唱演一對表面怨懟內裡情深的父女，劇本危走在高台鋼線上，意外地換來一幕一幕窩心的温暖。
賴恩慈的第二部新作路線有別於黄進、陳小娟等同代導演的社會關懷（同樣也期待其他優秀新導演的第二部作品），而是更富冒險精神，朝向新類型的開拓。她的劇本清新獨特，拋開一般類型電影包袱和「扭橋」的情節，更顯出作者舞台劇根柢與訓練，擅於通過不同場口作為（非正常血緣關係的）一家四口成員互動的舞台。晨早的樓梯是妹妹（Anna hisbbuR飾）與弟弟（陳諾霆飾）建立感情的空間；同樣一個天台，可以屬於兩姐妹一邊收晾內衣，一邊聊私密心事的場所；又可以是父女穿越記憶的秘密空間。
賴恩慈演而優則編導，角色的塑造法與演員的表演法是她獨特之處，力求自然。謝安琪的演出，令人眼前一亮。謝安琪拋開了歌手形象，接受一頭乾悍金髮「Rock師奶」造型；為了揾食，有時會扮米奇老鼠的醜怪形象。背負著理想與承諾的執著音樂人，時而顛喪罵人，時而哭泣自責，獨自隱藏着家族帶來的秘密，謝演繹得十分自然。四位主演成員都要能唱能演，難度極高。當中謝安琪有機會問鼎影后。
兩位新人陳諾霆和Anna值得注意。有看過《1＋1》與《N＋N》的觀眾，一定知道賴恩慈有一顆童心，處理小孩子演戲一向是她看家本領。陳諾霆的時間拿捏很準，笑位與哭喊位都恰到好處，十分自然。更難得他「打」得，一手「打鼓」奇藝聽聞是天賦異稟，監製泰廸羅賓一手發掘出來，不單是演戲好手，更是音樂奇才，日後娛樂圈前途無量，我看好陳諾霆競逐最佳新演員獎。另一位演員Anna歌聲獨特，氣質與蔡思鈞有點相似，具有個性，演出也自然，她會是陳諾霆的新演員競敵。
泰廸羅賓的角色沒有《打擂台》那麼搶眼，一個失敗父親演得很內斂。但是他的歌聲一出，音樂才華洋溢，在電影中魅力四射。一顯一隱之間，也令觀眾留下深刻印象。泰廸羅賓翻唱他年青時的歌曲，又有新譜的廣東樂曲，夾着新一代謝安琪與Anna的歌曲，不同年代的香港廣東歌共冶一爐，是以往香港音樂電影幾乎很少見過。
這樣一部難得一見的廣東歌電影，非常清新，不落俗套，處處見真情。最後一幕化香港夜景為演唱舞台，近乎魔幻現實的一場記憶與希望的拉据。一首奇怪歌詞「上，落上，落上上」，令人聯想萬千。無論過程如何落，也寄望向上的積極精神。（我相信跟股票沒有關係吧？）「落」，跟「諾」與「樂」同音，可以帶着承諾，或者苦中作樂的引申義。再深入一想，寧願大上大落，也不甘唔上唔落，更似是導演的某種不甘於順應任何刻板的故事套路，另闢蹊徑的決心。觀賞的過程，不是預期的那種精密計算的情節，也沒有什麼明顯高潮迭起；反而很多細膩窩心的感覺，與各種細密的伏筆，有如巨浪將至，各種小浪、漩渦、暗湧，直到最後推向高峰，大浪掩至。一切在你不設防之時，早已無意間攻入了心房⋯⋯
一切彷彿看不到明顯的斧鑿，渾然天成，情感真摯。這些做法與我們這一代或新浪潮前輩熟悉類型電影運作有明顯不一樣。我更期待有舞蹈或者跟音樂相關的動作，例如弟弟重拾鼓棍那一場的處理手法，導演只是用寫實手法處理，沒有推入一個與音樂並存的世界——演員的動作與音樂節拍相連。導演處理手法有別傳統歌舞片的風格。我感到可惜的地方，電影只是廣東歌電影，而不是廣東歌舞片。當然，挑戰往往在於遠離大家慣常的模式與習慣。是香港新一代導演敢於挑戰市場的作品，趨向更清新自然寫實的風格。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！