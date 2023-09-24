賴恩慈譜出廣東歌電影新類型，演員又唱又演寄託真情給香港——談《4拍4家族》

音樂電影，歷來是香港電影不容易征服的高山。賴恩慈導演挾着電影長片《N+N》和一人舞台劇《女兒紅》的成功經驗後，自編自導開拓難度很高的新類型電影——廣東歌電影《4拍4家族》。香港音樂界泰斗泰廸羅賓擔任監製及作曲，伙拍精挑劇本罕有演出的音樂女神謝安琪，唱演一對表面怨懟內裡情深的父女，劇本危走在高台鋼線上，意外地換來一幕一幕窩心的温暖。

賴恩慈的第二部新作路線有別於黄進、陳小娟等同代導演的社會關懷（同樣也期待其他優秀新導演的第二部作品），而是更富冒險精神，朝向新類型的開拓。她的劇本清新獨特，拋開一般類型電影包袱和「扭橋」的情節，更顯出作者舞台劇根柢與訓練，擅於通過不同場口作為（非正常血緣關係的）一家四口成員互動的舞台。晨早的樓梯是妹妹（Anna hisbbuR飾）與弟弟（陳諾霆飾）建立感情的空間；同樣一個天台，可以屬於兩姐妹一邊收晾內衣，一邊聊私密心事的場所；又可以是父女穿越記憶的秘密空間。

Photo Credit: 《4拍4家族》電影劇照

賴恩慈演而優則編導，角色的塑造法與演員的表演法是她獨特之處，力求自然。謝安琪的演出，令人眼前一亮。謝安琪拋開了歌手形象，接受一頭乾悍金髮「Rock師奶」造型；為了揾食，有時會扮米奇老鼠的醜怪形象。背負著理想與承諾的執著音樂人，時而顛喪罵人，時而哭泣自責，獨自隱藏着家族帶來的秘密，謝演繹得十分自然。四位主演成員都要能唱能演，難度極高。當中謝安琪有機會問鼎影后。

Photo Credit: 《4拍4家族》電影劇照

兩位新人陳諾霆和Anna值得注意。有看過《1＋1》與《N＋N》的觀眾，一定知道賴恩慈有一顆童心，處理小孩子演戲一向是她看家本領。陳諾霆的時間拿捏很準，笑位與哭喊位都恰到好處，十分自然。更難得他「打」得，一手「打鼓」奇藝聽聞是天賦異稟，監製泰廸羅賓一手發掘出來，不單是演戲好手，更是音樂奇才，日後娛樂圈前途無量，我看好陳諾霆競逐最佳新演員獎。另一位演員Anna歌聲獨特，氣質與蔡思鈞有點相似，具有個性，演出也自然，她會是陳諾霆的新演員競敵。

Photo Credit: 《4拍4家族》電影劇照

Photo Credit: 《4拍4家族》電影劇照

泰廸羅賓的角色沒有《打擂台》那麼搶眼，一個失敗父親演得很內斂。但是他的歌聲一出，音樂才華洋溢，在電影中魅力四射。一顯一隱之間，也令觀眾留下深刻印象。泰廸羅賓翻唱他年青時的歌曲，又有新譜的廣東樂曲，夾着新一代謝安琪與Anna的歌曲，不同年代的香港廣東歌共冶一爐，是以往香港音樂電影幾乎很少見過。

Photo Credit: 《4拍4家族》電影劇照

這樣一部難得一見的廣東歌電影，非常清新，不落俗套，處處見真情。最後一幕化香港夜景為演唱舞台，近乎魔幻現實的一場記憶與希望的拉据。一首奇怪歌詞「上，落上，落上上」，令人聯想萬千。無論過程如何落，也寄望向上的積極精神。（我相信跟股票沒有關係吧？）「落」，跟「諾」與「樂」同音，可以帶着承諾，或者苦中作樂的引申義。再深入一想，寧願大上大落，也不甘唔上唔落，更似是導演的某種不甘於順應任何刻板的故事套路，另闢蹊徑的決心。觀賞的過程，不是預期的那種精密計算的情節，也沒有什麼明顯高潮迭起；反而很多細膩窩心的感覺，與各種細密的伏筆，有如巨浪將至，各種小浪、漩渦、暗湧，直到最後推向高峰，大浪掩至。一切在你不設防之時，早已無意間攻入了心房⋯⋯

Photo Credit: 《4拍4家族》電影劇照

一切彷彿看不到明顯的斧鑿，渾然天成，情感真摯。這些做法與我們這一代或新浪潮前輩熟悉類型電影運作有明顯不一樣。我更期待有舞蹈或者跟音樂相關的動作，例如弟弟重拾鼓棍那一場的處理手法，導演只是用寫實手法處理，沒有推入一個與音樂並存的世界——演員的動作與音樂節拍相連。導演處理手法有別傳統歌舞片的風格。我感到可惜的地方，電影只是廣東歌電影，而不是廣東歌舞片。當然，挑戰往往在於遠離大家慣常的模式與習慣。是香港新一代導演敢於挑戰市場的作品，趨向更清新自然寫實的風格。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex