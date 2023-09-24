【東南亞週報】星國2024年旅客出境可望免護照｜東協十國首度海上聯合演習｜VinFast預計出口歐洲

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第241期，為讀者挑選2023年9月16日至9月22日期間，有關新加坡、印尼、馬來西亞、泰國、柬埔寨、緬甸與越南的六則東協區域大事。

新加坡｜星國會通過移民修正法案 2024年旅客出境可望免護照

新加坡國會9月18日通過移民修正法案，從2024年上半年開始，從新加坡樟宜機場出發的旅客將能透過生物辨識進行通關，無需使用護照進行出入境檢查。

其中一項關鍵規定是內政部長授權向機場運營商提供乘客和機組人員的訊息，以用於機場內行李托運和乘客追蹤等特定用途。這可實現端到端的生物識別通關，乘客在登機過程中無須多次出示護照、機票和登機證。

這項法案還包含一些修改，以更有效地應對如大流行病等緊急情況、強化邊境控制，並簡化外國人和永久居民（PR）的通行證和許可證管理。根據這項法案，有權提前收集各種入境方式乘客和機組人員的資訊，並向航空公司和其他運輸業者發出禁止「不受歡迎者」登機的指示。另一項重要變更是更明確地界定永久居民何時喪失其身份。新法案要求在新加坡境外且沒有有效再入境許可的永久居民，必須在規定期限內申請永久居民身份，否則其PR身份將立即喪失。

對於議員提出涉及隱私及網路安全風險等擔憂，新加坡內政部第二部長楊莉明（Josephine Teo）表示，只有新加坡公司才能負責與新加坡移民與關卡局（ICA）相關的IT專案，供應商也將受到保密協議的約束，並可能因違規而承擔刑事責任。此外，旅客的資料也將會經過加密，透過安全的資料交換閘道傳輸。需要查看和披露這些數據必須獲得內政部長的批准，而且使用目的也僅限於移民法中所規定的用途，例如執行刑法。

Photo Credit: GettyImages 以擁有「全球最高室內瀑布」聞名全球的樟宜機場。

印尼｜東協十國首次進行聯合演習

東協9月19日至23日間首次舉行成員國之間的海上聯合演習「納土納一號演習」（ASEX 01-Natuna），又稱「東協團結演習」（ASEAN Solidarity Exercise）。

此次聯合演習活動主要包含海上巡防、人道救援、災難援助等，來自印尼、汶萊、馬來西亞以及新加坡的五艘戰艦，從印尼巴淡島航行至納土納群島。與中國友好的柬埔寨，原先不願意參加演習；後因演習地點改到非處爭議的南納土納海域後才同意參加。東帝汶尚未正式加入東協，也以觀察員的身分受邀。緬甸則因軍政府政變，且未能配合東協和平要點，而以觀察員身分參與演習。

印尼國軍總司令尤多（Yudo Margono）向媒體表示，成員國之間會持續強化自身能力，以維持區域的和平繁榮以及安全；東協成員也同意將每年定期舉行演習，更可能擴大軍事演習規模，包含陸海空三軍一同參與。

稍早在9月初，印尼才剛與美國在爪哇島進行年度演習，此次澳洲、日本、新加坡、法國以及英國皆參與，總人數達5000人。當時印尼外長雷特諾（Retno Marsudi）回應中國「十段線」地圖主張時表示，希望中國尊重國際法。此次東協演習被媒體問及是否針對中國進行？印總司令尤多指出：「我們的立場始終堅定」。

（東協團結演習）

馬來西亞&泰國｜安華與賽塔赴美出席聯合國大會 雙方首次會晤

馬來西亞首相安華與泰國新任總理賽塔於9月21日首次會晤，兩者皆赴美出席第78屆聯合國大會（UNGA）。安華於其社交媒體平台表示，此次會晤提供馬泰兩國強化現有合作關係的機會，並探討新的合作模式，以加強雙邊關係。兩國領袖亦針對邊界議題、泰國南部和平談判及兩國於區域中的共同利益等等，進行深入討論。

兩國領袖趁著此次訪美行程，亦與其他重要人物、單位機構等會面。安華與伊拉克總理蘇丹尼（Mohammed Shia’ Al Sudani）於美國會晤，除探討強化雙邊關係及新的合作領域之外，安華更藉此機會宣布在伊拉克重啟大使館，該使館已關閉長達20年。賽塔則在美國與聯合國秘書長和美國知名公司的執行長會面。

此外，安華也到紐約哈佛俱樂部，與15家《財富》500強的著名企業交流互動，利用此機會向美國重大企業分享2030年新工業大藍圖、國家能源轉型路線圖及第12大馬計畫中期檢討所支持的「昌明大馬」（MADANI）經濟框架等等，期以吸引更多美國新投資。

賽塔在本屆聯合國大會期間，亦參加2023年永續發展目標高峰會（SDG Summit 2023）之下的領袖論壇，並發表演說。他強調有效的多邊主義，並針對聯合國秘書長對國際金融體系改革的呼籲表示支持，同時指出各界應針對加速永續發展目標的項目，擴大投資金額。據泰國外交部，賽塔首次在國外的任務，將致力於重建全球對泰國的信心。

（泰國總理賽塔（左）與大馬首相安華。）

柬埔寨｜洪馬內率代表團赴美參加聯合國大會

柬埔寨新任總理洪馬內於9月21日率領代表團前往美國紐約參加第78屆聯合國大會（UNGA），在為期4天的赴美行程，他預計將與聯合國秘書長、各國領袖及柬埔寨僑民等等會面。隨同洪馬內前往美國的代表團，其成員包括副總理兼外交部長Sok Chenda Sophea、高級部長Ouch Borith及Sry Thamrong等等。

根據柬國外交和國際合作部，洪馬內預計在此次行程將強調柬國於全球當前重要議題、社會經濟進展，以及永續發展目標（SDGs）等方面的立場。按照聯合國大會的議程，洪馬內被安排於9月22日發表演說，為其首次在該大會上的演說。

UNGA本屆主題為「重建信任，重振團結：加緊行動、落實《2030年議程》及其可持續發展目標，為所有人推進和平、繁榮、進步和可持續性」。柬國皇家學院國際關係研究所主任Kin Phea認為，洪馬內出席此大會表明柬國對其作為聯合國成員的責任與尊重，並表示洪馬內將闡述柬國的社會進展，以及柬國對轉型和永續發展的承諾。