印尼精品咖啡（上）：曾經「爪哇」就是「咖啡」的代名詞，更是銜接新舊世界咖啡的關鍵節點

印尼全國由1萬7508個大小島嶼組成，分佈在北緯6度至南緯11度，東經95度至141度之間；印尼國土東西長達5120公里，南北則有1760公里，赤道橫貫全境，同時擁有肥沃的火山土壤，屬於潮濕溫熱的熱帶雨林氣候，全年均溫介於攝氏25度至27度左右，終年無霜害影響，如此得天獨厚的地理條件，自然造就印尼蘇門答臘島（Sumatera）西部的曼特寧（Mandailing）與西北端的嘉佑（Gayo）、蘇拉威西島（Sulawesi）中部的托拉賈（Toroja）、爪哇島（Java）南邊的帕拉雅安（Parahyangan）、峇里島（Bali）的金塔馬尼（Kintamani）以及佛羅倫斯島（Flores）等區域，成為舉世聞名的精品咖啡豆生產區。

Photo Credit：楊俊業 印尼咖啡零售小販

秘教儀式的神聖飲品

咖啡的興起與伊斯蘭教的關係密不可分，主因是伊斯蘭教禁止飲用含有酒精成分的醱酵飲品，所以不含酒精的咖啡便迅速被穆斯林接受而普及；「咖啡」一詞源自阿拉伯語的「qahwah」（意即「沏、泡」），土耳其人讀為「quhve」，而荷蘭人發音為「koffie」，並由阿拉伯商人在15世紀中葉，將咖啡豆種帶往葉門後開始商業化；16世紀初期，伊斯蘭教高層將喝咖啡視為「罪行」，因為教內倡導泛神論的神秘教領導者會使用咖啡進行宗教儀式，所以喝咖啡就被視為與泛神論秘教存有密切關聯，雖然泛神論的神秘教派也屬於伊斯蘭教的一個分支，但是其本質與伊斯蘭教大不相同。

傳統的伊斯蘭教不會使用音樂或舞蹈來進行儀式，但神秘教派則兩者兼有，泛神論的神秘教派是具有特殊異質的宗教派別，其表面是伊斯蘭教，但實際則源自於更早期的原始宗教。泛神論神秘教類似伊斯蘭教內的「嬉皮」（hippie），所以在公元1480年代，當有神秘教派在麥加（Mekkah）使用咖啡舉行儀式，其所造成的震撼與非議，猶如當今在羅馬教廷內吸食大麻一般的驚世駭俗。

麥加首次對咖啡施壓的案例發生在公元1511年6月20日，當時宗教警長發現有群人在深夜聚會，一起飲用某種類似於酒的黑色飲料，並得知此類飲料在一般酒館內皆可購得，於是當下緊急召集宗教學者會議，討論這種新式飲品是否符合伊斯蘭教法之規範，結果持反對咖啡者的理由有三：首先，咖啡會造成醉意，所以與酒雷同，應該被禁止；其次，泛神教派在禱告前，以手傳遞咖啡的動作似在模擬喝紅酒的儀式行為；再者，將咖啡豆烘烤至接近「氧化」的程度，明顯違反古蘭經嚴禁任何含有「酒精成分」的戒律。

另一派支持咖啡的穆斯林則宣稱，咖啡並非醱酵製成的水果飲料，認為古蘭經沒有明令禁止的事物（例如：咖啡），即不能視為違反真主的旨意。咖啡是否符合伊斯蘭教法的爭論，其實是源於政治權謀和宗教理念的差異，因為傳統穆斯林不贊同泛神教派的多神信仰，因此反對任何帶有讓人心醉神迷的物質，以及反對在和真主進行感應之時，出現類似「醉酒」的亢奮狀態，同時泛神教徒在舉行禮拜儀式時，將咖啡從祭司手中依序傳遞給全場信徒的做法，儼然視咖啡為神聖紅葡萄酒之隱喻，所以咖啡最後在麥加遭到嚴禁，然而這道禁令也曾數度遭到推翻；1525年，麥加再度恢復咖啡禁令，埃及開羅隨後也在1539年禁售咖啡，但是每次鎮壓咖啡便會遭致更多的暴力反抗，直到1600年發生土耳其暴力鎮壓事件後為止。

鄂圖曼土耳其帝國蘇丹王穆拉德四世（Mruad IV）是最討厭咖啡的歐洲君王，但是其反對咖啡的理由卻與伊斯蘭教的神秘教派無關。穆拉德四世曾經微服出巡到伊斯坦堡的咖啡館，並觀察到許多受過高等教育的社會人士，正在邊喝咖啡邊認真地討論帝國制度，甚至批評國王施政與國際時事，因此擔心咖啡館會成為議論政治的集會場所，於是嚴禁販售咖啡並將伊斯坦堡內的咖啡館全數夷平，甚至喝咖啡而遭查獲者會被毒打，嚴重者更會被處以死刑；穆拉德四世的反咖啡心態與早期反對者不同，因此渠成為第一個非以宗教原因鎮壓咖啡者，也是第一個具有政治考量的抵制咖啡者，當時的伊斯蘭歷史學家形容，穆拉德四世在位期間的伊斯坦堡，可謂「咖啡館的荒涼沙漠，人類心靈的乾涸之地」。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 傳統阿拉伯咖啡壺和咖啡杯。

冒死走私的苦澀代價

印度的伊斯蘭神秘教徒巴巴．布丹（Baba Budan）於1670年前往麥加朝聖，親眼見證麥加的神秘教徒和所謂的「咖啡儀式」，由於當時阿拉伯世界嚴格管控咖啡豆種與樹苗的持有，嚴禁將咖啡豆種攜出阿拉伯半島境外，違反者將處以極刑，但是巴巴．布丹抱有將「咖啡儀式」傳回印度家鄉的決心，於是甘冒生命危險在葉門摩卡（Mocha）搭船返國時，將7顆青咖啡豆種偷偷藏於身上，最終順利走私返回印度；巴巴．布丹將這些為數不多的咖啡豆栽種在離買索爾（Mysore）市不遠的山丘（Chickmagalur）之上，自此讓印度躍身為第一個在非伊斯蘭世界成功種植並生產咖啡的國家。