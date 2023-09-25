印尼精品咖啡（上）：曾經「爪哇」就是「咖啡」的代名詞，更是銜接新舊世界咖啡的關鍵節點
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18世紀，咖啡成為荷屬東印度公司的主要商品，荷屬東印度群島（印尼）的咖啡豆銷量激增，超越葉門摩卡咖啡對幾個歐洲國家的出口量，成功讓荷蘭壟斷全球咖啡市場，使得當時人們將「爪哇」（Java）直接等同於「咖啡」的代名詞，因而有「一杯Java」就是「一杯咖啡」的說法。
印尼全國由1萬7508個大小島嶼組成，分佈在北緯6度至南緯11度，東經95度至141度之間；印尼國土東西長達5120公里，南北則有1760公里，赤道橫貫全境，同時擁有肥沃的火山土壤，屬於潮濕溫熱的熱帶雨林氣候，全年均溫介於攝氏25度至27度左右，終年無霜害影響，如此得天獨厚的地理條件，自然造就印尼蘇門答臘島（Sumatera）西部的曼特寧（Mandailing）與西北端的嘉佑（Gayo）、蘇拉威西島（Sulawesi）中部的托拉賈（Toroja）、爪哇島（Java）南邊的帕拉雅安（Parahyangan）、峇里島（Bali）的金塔馬尼（Kintamani）以及佛羅倫斯島（Flores）等區域，成為舉世聞名的精品咖啡豆生產區。
秘教儀式的神聖飲品
咖啡的興起與伊斯蘭教的關係密不可分，主因是伊斯蘭教禁止飲用含有酒精成分的醱酵飲品，所以不含酒精的咖啡便迅速被穆斯林接受而普及；「咖啡」一詞源自阿拉伯語的「qahwah」（意即「沏、泡」），土耳其人讀為「quhve」，而荷蘭人發音為「koffie」，並由阿拉伯商人在15世紀中葉，將咖啡豆種帶往葉門後開始商業化；16世紀初期，伊斯蘭教高層將喝咖啡視為「罪行」，因為教內倡導泛神論的神秘教領導者會使用咖啡進行宗教儀式，所以喝咖啡就被視為與泛神論秘教存有密切關聯，雖然泛神論的神秘教派也屬於伊斯蘭教的一個分支，但是其本質與伊斯蘭教大不相同。
傳統的伊斯蘭教不會使用音樂或舞蹈來進行儀式，但神秘教派則兩者兼有，泛神論的神秘教派是具有特殊異質的宗教派別，其表面是伊斯蘭教，但實際則源自於更早期的原始宗教。泛神論神秘教類似伊斯蘭教內的「嬉皮」（hippie），所以在公元1480年代，當有神秘教派在麥加（Mekkah）使用咖啡舉行儀式，其所造成的震撼與非議，猶如當今在羅馬教廷內吸食大麻一般的驚世駭俗。
麥加首次對咖啡施壓的案例發生在公元1511年6月20日，當時宗教警長發現有群人在深夜聚會，一起飲用某種類似於酒的黑色飲料，並得知此類飲料在一般酒館內皆可購得，於是當下緊急召集宗教學者會議，討論這種新式飲品是否符合伊斯蘭教法之規範，結果持反對咖啡者的理由有三：首先，咖啡會造成醉意，所以與酒雷同，應該被禁止；其次，泛神教派在禱告前，以手傳遞咖啡的動作似在模擬喝紅酒的儀式行為；再者，將咖啡豆烘烤至接近「氧化」的程度，明顯違反古蘭經嚴禁任何含有「酒精成分」的戒律。
另一派支持咖啡的穆斯林則宣稱，咖啡並非醱酵製成的水果飲料，認為古蘭經沒有明令禁止的事物（例如：咖啡），即不能視為違反真主的旨意。咖啡是否符合伊斯蘭教法的爭論，其實是源於政治權謀和宗教理念的差異，因為傳統穆斯林不贊同泛神教派的多神信仰，因此反對任何帶有讓人心醉神迷的物質，以及反對在和真主進行感應之時，出現類似「醉酒」的亢奮狀態，同時泛神教徒在舉行禮拜儀式時，將咖啡從祭司手中依序傳遞給全場信徒的做法，儼然視咖啡為神聖紅葡萄酒之隱喻，所以咖啡最後在麥加遭到嚴禁，然而這道禁令也曾數度遭到推翻；1525年，麥加再度恢復咖啡禁令，埃及開羅隨後也在1539年禁售咖啡，但是每次鎮壓咖啡便會遭致更多的暴力反抗，直到1600年發生土耳其暴力鎮壓事件後為止。
鄂圖曼土耳其帝國蘇丹王穆拉德四世（Mruad IV）是最討厭咖啡的歐洲君王，但是其反對咖啡的理由卻與伊斯蘭教的神秘教派無關。穆拉德四世曾經微服出巡到伊斯坦堡的咖啡館，並觀察到許多受過高等教育的社會人士，正在邊喝咖啡邊認真地討論帝國制度，甚至批評國王施政與國際時事，因此擔心咖啡館會成為議論政治的集會場所，於是嚴禁販售咖啡並將伊斯坦堡內的咖啡館全數夷平，甚至喝咖啡而遭查獲者會被毒打，嚴重者更會被處以死刑；穆拉德四世的反咖啡心態與早期反對者不同，因此渠成為第一個非以宗教原因鎮壓咖啡者，也是第一個具有政治考量的抵制咖啡者，當時的伊斯蘭歷史學家形容，穆拉德四世在位期間的伊斯坦堡，可謂「咖啡館的荒涼沙漠，人類心靈的乾涸之地」。
冒死走私的苦澀代價
印度的伊斯蘭神秘教徒巴巴．布丹（Baba Budan）於1670年前往麥加朝聖，親眼見證麥加的神秘教徒和所謂的「咖啡儀式」，由於當時阿拉伯世界嚴格管控咖啡豆種與樹苗的持有，嚴禁將咖啡豆種攜出阿拉伯半島境外，違反者將處以極刑，但是巴巴．布丹抱有將「咖啡儀式」傳回印度家鄉的決心，於是甘冒生命危險在葉門摩卡（Mocha）搭船返國時，將7顆青咖啡豆種偷偷藏於身上，最終順利走私返回印度；巴巴．布丹將這些為數不多的咖啡豆栽種在離買索爾（Mysore）市不遠的山丘（Chickmagalur）之上，自此讓印度躍身為第一個在非伊斯蘭世界成功種植並生產咖啡的國家。
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
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「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！