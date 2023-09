《BBC》調查：TikTok演算法如何讓真實世界雞犬不寧？

我們想讓你知道的是

據《Tiktok熱潮》(TikTok Boom: China's Dynamite App and the Superpower Race for Social Media)一書作者克里斯・斯托克爾—沃克(Chris Stokel-Walker)在書中披露的一份2021年內部文件所顯示,使用者參與程度是TikTok的「頭號任務」。他告訴《BBC》,該公司想要使用者「積極投入」到應用程式中去。