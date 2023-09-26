《BBC》調查：TikTok演算法如何讓真實世界雞犬不寧？

《BBC電視三台》（BBC Three）一項調查發現，抖音國際版TikTok在網路上掀起的一些狂熱現象助長了現實世界中的反社會行為。

一些前僱員表示，因這家社群媒體應用企業懼怕業務增長放慢，這個問題沒有得到解決。

《BBC》透過採訪前員工、應用程式使用者，配合分析更廣泛的社群媒體數據，印證了此類狂熱現象的存在——TikTok對某些話題的參與度過高。這些狂熱現象繼而導致日常生活中的混亂和無序。

《BBC》調查發現，TikTok的演算法與設計，意味著使用者會收看到平常他們不會被推薦的影音，而這些影音通常會激勵他們在製作自己的影音發佈到平台上時，做出一些異常行為。

TikTok此前會與一些無序事件劃清界線——例如上月有人威脅洗劫倫敦牛津街（Oxford Street, London）一事。政客將事件歸咎於這款使用者數以十億計的應用程式之上。

然而，《BBC》找出了4例發生在最近幾個月，TikTok上的過度參與與有害行為有關的事件：

美國愛達荷州（Idaho）一起謀殺案在網上受到熱烈追捧，而最終導致無辜人員被誣告 英國蘭開夏郡（Lancashire）警察調查女子尼古拉・布勒（Nicola Bulley）失蹤案件時遭到干預 涉及破壞他人財產的校園抗議在英國擴散 給法國騷亂煽風點火，事態以不尋常強度擴散，並波及出乎意料的地點

一些TikTok前僱員將這種狂熱比喻為「野火」，形容它們「危險」，尤其是當這款應用的受眾很可能是易受影響的年輕人。

一名TikTok發言人告訴《BBC》，其演算法「在安全至上的前提下將不同社群聚集起來」。該公司稱其透過推薦不同類型內容來阻斷重覆的模式，移除「有害的錯誤訊息」，並降低含有未經核實訊息影音的覆蓋率。

2022年11月——美國愛達荷謀殺案

直到去（2022）年11月為止，愛達荷州莫斯科（Moscow, Idaho）這地方我聞所未聞。當時我的TikTok訊息流開始被四名學生被殺的細節洗版——四人在睡房遇害，兩名生還室友還在熟睡——當時媒體還沒廣泛報導這起案件。

關於誰是殺人兇手的揣測在TikTok上流傳，且毫無證據支持。TikTok使用者對此如癡如醉。我能找到關於這起案件的影音，從2022年11月到今年8月間，累計收看次數高達20億。相比之下，YouTube上只有8萬人次瀏覽。

一些前員工表示，這是TikTok設計的產品之一。使用者多數透過其「給您推薦」（For You）頁面來收看內容，那是由演算法挑選的短影音訊息流，旨在吸引使用者。

Photo Credit: BBC News 有關美國愛達荷四名學生遭殺害的影音吸引超過20億人次收看，傳遍世界各地。

當你在TikTok上發表影音，TikTok認為誰會對這有興趣，便會出現在那些使用者的訊息流中，而不像別的社群媒體網路般只會向你的友人或關注者推送。

視使用者如何與該影音互動，演算法或會決定向額外數百萬使用者推送，其速度與規模似乎大於其他社群媒體平台。這些前僱員還說，當大多數社群媒體使用者傾向於只消費內容時，TikTok使用者更有可能製作並發表自己的影音。

據《Tiktok熱潮》（TikTok Boom: China's Dynamite App and the Superpower Race for Social Media）一書作者克里斯・斯托克爾—沃克（Chris Stokel-Walker）在書中披露的一份2021年內部文件所顯示，使用者參與程度是TikTok的「頭號任務」。他告訴《BBC》，該公司想要使用者「積極投入」到應用程式中去。

但對於像傑克・肖沃爾特（Jack Showalter）一樣的人來說，這可能很可怕。他被一些TikTok製片人（TikTokkers）稱為「連帽衫客」（hoodie guy），並遭誣陷與愛達荷謀殺案有關。他的姊妹譴責其家人所遭受的恐嚇與騷擾。她說：「網路偵探（internet sleuth）影音製造出許許多多的受害者。」

TikTokker奧利維亞（Olivia）不光被這千里之外的戲碼深深吸引，她甚至還坐了6個小時的飛機到現場拍攝了一個星期。至少1則她所製作的影音獲得2000萬人次收看。

奧利維亞對我說：「我覺得到很有必要去現場，挖掘答案，看看我能不能幫上忙。」

Photo Credit: BBC News 愛達荷謀殺案成為熱話之際，TikTokker奧利維亞（Olivia）花六個小時飛往當地拍片一個星期。

作為一位已經發表過多條跟真實罪案有關的影音，已有相當經驗的內容創作者，奧利維亞也承認，當她到案發現場時，TikTok上的內容「效果更好」。

奧利維亞沒有明確對任何人提出不實指控，但她稱自己有別於傳統新聞媒體，能發表未經證實的爭議性指控。她說：「我就有這樣做的能力。」

奧利維亞說，TikTok上像愛達荷謀殺案這樣的話題有著很高水平的參與度，這鼓勵使用者去創作影音。「TikTok上一則影音可以被播放幾百萬次，相比之下，要是我發同一則影音到Instagram上，它最多會有200人收看。這都拜TikTok的演算法所賜。」

12月，布萊恩・科伯格（Bryan Kohberger）——一位從未被任何網路偵探所點名的人物——被警察拘捕，隨後被起訴謀殺罪名。

2023年1月——英國尼古拉・布勒失蹤案

奧利維亞尚且是一位經驗老到的社群媒體影音創作者，但網路狂潮還會把一些似乎從未發表此類內容的人牽扯進來——他們會收獲龐大的瀏覽量。

當45歲的尼古拉・布勒（Nicola Bulley）在蘭開夏郡的小村莊懷爾河畔聖邁克爾（St Michael's on Wyre, Lancashire）失蹤時，謎團徹底佔據了TikTok，讓許多人著迷，希瑟（Heather）便是其一。