《BBC》調查：TikTok演算法如何讓真實世界雞犬不寧？
我們想讓你知道的是
據《Tiktok熱潮》（TikTok Boom: China's Dynamite App and the Superpower Race for Social Media）一書作者克里斯・斯托克爾—沃克（Chris Stokel-Walker）在書中披露的一份2021年內部文件所顯示，使用者參與程度是TikTok的「頭號任務」。他告訴《BBC》，該公司想要使用者「積極投入」到應用程式中去。
《BBC電視三台》（BBC Three）一項調查發現，抖音國際版TikTok在網路上掀起的一些狂熱現象助長了現實世界中的反社會行為。
一些前僱員表示，因這家社群媒體應用企業懼怕業務增長放慢，這個問題沒有得到解決。
《BBC》透過採訪前員工、應用程式使用者，配合分析更廣泛的社群媒體數據，印證了此類狂熱現象的存在——TikTok對某些話題的參與度過高。這些狂熱現象繼而導致日常生活中的混亂和無序。
《BBC》調查發現，TikTok的演算法與設計，意味著使用者會收看到平常他們不會被推薦的影音，而這些影音通常會激勵他們在製作自己的影音發佈到平台上時，做出一些異常行為。
TikTok此前會與一些無序事件劃清界線——例如上月有人威脅洗劫倫敦牛津街（Oxford Street, London）一事。政客將事件歸咎於這款使用者數以十億計的應用程式之上。
然而，《BBC》找出了4例發生在最近幾個月，TikTok上的過度參與與有害行為有關的事件：
- 美國愛達荷州（Idaho）一起謀殺案在網上受到熱烈追捧，而最終導致無辜人員被誣告
- 英國蘭開夏郡（Lancashire）警察調查女子尼古拉・布勒（Nicola Bulley）失蹤案件時遭到干預
- 涉及破壞他人財產的校園抗議在英國擴散
- 給法國騷亂煽風點火，事態以不尋常強度擴散，並波及出乎意料的地點
一些TikTok前僱員將這種狂熱比喻為「野火」，形容它們「危險」，尤其是當這款應用的受眾很可能是易受影響的年輕人。
一名TikTok發言人告訴《BBC》，其演算法「在安全至上的前提下將不同社群聚集起來」。該公司稱其透過推薦不同類型內容來阻斷重覆的模式，移除「有害的錯誤訊息」，並降低含有未經核實訊息影音的覆蓋率。
2022年11月——美國愛達荷謀殺案
直到去（2022）年11月為止，愛達荷州莫斯科（Moscow, Idaho）這地方我聞所未聞。當時我的TikTok訊息流開始被四名學生被殺的細節洗版——四人在睡房遇害，兩名生還室友還在熟睡——當時媒體還沒廣泛報導這起案件。
關於誰是殺人兇手的揣測在TikTok上流傳，且毫無證據支持。TikTok使用者對此如癡如醉。我能找到關於這起案件的影音，從2022年11月到今年8月間，累計收看次數高達20億。相比之下，YouTube上只有8萬人次瀏覽。
一些前員工表示，這是TikTok設計的產品之一。使用者多數透過其「給您推薦」（For You）頁面來收看內容，那是由演算法挑選的短影音訊息流，旨在吸引使用者。
當你在TikTok上發表影音，TikTok認為誰會對這有興趣，便會出現在那些使用者的訊息流中，而不像別的社群媒體網路般只會向你的友人或關注者推送。
視使用者如何與該影音互動，演算法或會決定向額外數百萬使用者推送，其速度與規模似乎大於其他社群媒體平台。這些前僱員還說，當大多數社群媒體使用者傾向於只消費內容時，TikTok使用者更有可能製作並發表自己的影音。
據《Tiktok熱潮》（TikTok Boom: China's Dynamite App and the Superpower Race for Social Media）一書作者克里斯・斯托克爾—沃克（Chris Stokel-Walker）在書中披露的一份2021年內部文件所顯示，使用者參與程度是TikTok的「頭號任務」。他告訴《BBC》，該公司想要使用者「積極投入」到應用程式中去。
但對於像傑克・肖沃爾特（Jack Showalter）一樣的人來說，這可能很可怕。他被一些TikTok製片人（TikTokkers）稱為「連帽衫客」（hoodie guy），並遭誣陷與愛達荷謀殺案有關。他的姊妹譴責其家人所遭受的恐嚇與騷擾。她說：「網路偵探（internet sleuth）影音製造出許許多多的受害者。」
TikTokker奧利維亞（Olivia）不光被這千里之外的戲碼深深吸引，她甚至還坐了6個小時的飛機到現場拍攝了一個星期。至少1則她所製作的影音獲得2000萬人次收看。
奧利維亞對我說：「我覺得到很有必要去現場，挖掘答案，看看我能不能幫上忙。」
作為一位已經發表過多條跟真實罪案有關的影音，已有相當經驗的內容創作者，奧利維亞也承認，當她到案發現場時，TikTok上的內容「效果更好」。
奧利維亞沒有明確對任何人提出不實指控，但她稱自己有別於傳統新聞媒體，能發表未經證實的爭議性指控。她說：「我就有這樣做的能力。」
奧利維亞說，TikTok上像愛達荷謀殺案這樣的話題有著很高水平的參與度，這鼓勵使用者去創作影音。「TikTok上一則影音可以被播放幾百萬次，相比之下，要是我發同一則影音到Instagram上，它最多會有200人收看。這都拜TikTok的演算法所賜。」
12月，布萊恩・科伯格（Bryan Kohberger）——一位從未被任何網路偵探所點名的人物——被警察拘捕，隨後被起訴謀殺罪名。
2023年1月——英國尼古拉・布勒失蹤案
奧利維亞尚且是一位經驗老到的社群媒體影音創作者，但網路狂潮還會把一些似乎從未發表此類內容的人牽扯進來——他們會收獲龐大的瀏覽量。
當45歲的尼古拉・布勒（Nicola Bulley）在蘭開夏郡的小村莊懷爾河畔聖邁克爾（St Michael's on Wyre, Lancashire）失蹤時，謎團徹底佔據了TikTok，讓許多人著迷，希瑟（Heather）便是其一。
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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