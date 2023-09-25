明揚大火燒出3不管地帶：專家分析4部會疏於防範、廠商連串失誤，「非毒化災」炸向消防員和廠工
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屏科園區的明揚國際工廠發生化學物質外洩，引起爆炸和大火，造成5名消防員、4名廠工死亡，逾百人輕重傷。專家指出，屏東縣消防局和環保局均未列管、要求該廠，勞動部則把職安授權經濟部去負責，造成「非毒性化學物質的化災」這顆「沒人接的球」，炸向消防員及廠工。現應檢討跨部會管理機制、提升消防勞權及資源，也需要透過產險業者提高保費、拒保等機制，發揮制衡力量，才能預防悲劇再發生。
明揚國際科技股份有限公司位於屏東科技園區的廠房，9月22日傍晚化學物外洩導致火災和爆炸，造成4名消防員、5名員工死亡，逾百人輕重傷。媒體報導，火災警報響到爆炸歷時30分鐘，明揚國際未在第一時間疏散員工，亦無法幫助消防員充分掌握廠內化學物質。防災與職安專家分析，這次悲劇，明揚國際要負最大責任，但消防、環保、勞動、經濟4個政府部門管理方式如多頭馬車，卻讓明揚國際這樣的工廠落入3不管地帶，讓「非毒化物的化災」這顆沒人接的球，炸向消防員及廠工。
《消防法》罰則形同具文，消防員仍無資訊權
2018年桃園敬鵬工業廠房大火，廠方未依法申報大量柴油及腐蝕性化學物質，造成消防員6死6傷、移工2死，終於換得2019年《消防法》將「退避權、資訊權、調查權」入法。第21條之1規定工廠應提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，也要指派專人至現場協助救災；若未提供或資訊不實，可依第43-1條處3萬到60萬元罰鍰。
這次明揚國際仍被詬病提供資訊不足，消防員工作權益促進會（消促會）會員代表、現役消防員張雅鈞表示，消防署雖有要求廠商以「危害辨識卡」格式提供《消防法》所要求的資訊，卻始終缺乏強制力，他從沒聽過全台灣有哪個縣市依法開罰。
台灣防災產業協會監事、陽明交通大學土木系副教授單信瑜表示，防災風險管理責任主要在廠商，但為避免廠商心態被動或專業不足，政府部門為維護公共安全，也應協助廠商做好管理。
消防局未列管明揚：危險物品量不夠大
張雅鈞表示，消防局管的是「易燃、易爆」的公共危險物品及可燃性高壓氣體，其他類型的高壓氣瓶是勞工局的勞動檢查負責管理。單信瑜表示，擁有所有公共危險物品的工廠太多，政府不可能全部管，目前僅製造、儲存、處理達管制量30倍以上的工廠，才會被消防局列管。
經查屏東縣消防局網頁，共23家工廠被列冊，每家都有消防防災計畫。內容包括超出管制量的物品名稱、位置、員工教育訓練、自衛消防運作對策，還有洩漏、爆炸等意外事故的應變措施。這次出事的明揚國際，並不在列。
環保局未列管明揚：只管毒物，不管化災
張雅鈞表示，毒性及關注化學物質是歸環保局管，消防員卻要承擔風險。2017年新北市土城區耀華電子公司火警，輸送強酸、強鹼的管線破裂，導致消防員的頭盔和裝備都被腐蝕，身體也受灼傷。
單信瑜表示，環境部化學署管轄300多種毒性及關注化學物質，也要達到一定管制量以上的工廠，才會被環保局要求提出緊急應變計畫和相關人員訓練；如果量不大就不算高危險，政府也不不會花太多心力去管。屏東縣環保局網頁目前列管並提出危害預防及應變計畫的廠商，只有4家，明揚國際也不在其列。
「非毒化物的化災，（各部會）沒有人接這個球。」單信瑜說，環境部化學署不管化學災害，只管毒物，受環境部委託在科技園區工作的計畫人員，也僅做監測，不負責幫助廠商止漏或救災。
單信瑜說，當化災發生，消防員被當做最後防線，但他們沒有充足的知識、人力和裝備。就算根據《消防機關配合執行危害性化學品災害搶救指導原則》的災害現場搶救標準作業程序（H.A.Z.M.A.T.）去做，消防員也很難積極救災，能辨識危險、及時撤退，就不錯了。
勞工局未檢查明揚：授權經濟部做勞檢
單信瑜說，勞動部依法將工作場所的危險程度分為四個等級，石化廠最危險，合成農藥或爆竹工廠次之，再者是有高溫鍋爐或高壓氣體者，最後是橋樑隧道等工程。分級目的是訂定審查標準，以確保人員資格、製程安全、稽核管理及緊急應變計畫。
不過，因明揚國際位於於屏東科技產業園區內，勞動部授權經濟部加工出口區管理處自己做勞檢，屏東縣勞工局或勞動部職安署南區職安衛中心都插不了手。單信瑜說，既然如此，經濟部就有責任有督導和輔導明揚國際做好防災。
經濟部能確實執行勞檢、管好工廠職安嗎？台大醫院新竹分院環境及職業醫學部主治醫師陳秉暉存疑。陳秉暉說，畢竟經濟部的思維和績效都不在職安，他也很懷疑加工出口區管理處是否有人具備職安專業、能確實檢查。
明揚國際自主管理失靈，連串失誤導致爆炸
「忙著賺錢，沒有足夠專責人力管好工廠，是台灣工廠常態的常態。」單信瑜感嘆，如果人員都有適當教育訓練，雖不能保證絕無災害，還是能大幅降低發生率。媒體報導明揚國際員工流動率高、工安事故頻傳，單信瑜分析，這次應是防護措施失靈、廠區人員不會因應，一連串失誤導致爆炸。
消促會顧問朱智宇說，正常工業區的合法工廠都要設置「自衛消防編組」，火災時進行疏散和簡單處置，並與當地消防隊交接所有資訊。但大部分工廠都是拉布條擺出上課的樣子、拍個照，就交差了事；火災時被推出來跟消防隊交接的人，通常也只是個未經訓練、沒領多少錢的小領班。
全面化學物質風險分級，產險業者發揮制衡力量
政府部門各管各的，少數大廠得寫好幾本計畫書去滿足不同部門，多數中小型廠商卻只能期待它管好自己。單信瑜說，政府部門要加強橫向溝通合作，可考慮擴大管理品項、降低納管數量門檻，但他提醒，查核管理量能也要跟上，才不會讓規定又形同虛設。
陳秉暉表示，一個化學物質可能有致癌、職業病、環境污染、爆炸等多重風險，可參考歐盟以聯合國GHS為基礎建立的化學品分類及標示系統，將化學物質風險全面標籤化並分級，管理成千上萬種化學物質也不是問題。就算化學物質不斷推陳出新、被廠商稱為機密，但常出事的其實都是「老東西」，管好這些就能減少很多災難。
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
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全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心