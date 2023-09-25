杭州亞運：李智凱率體操男團奪銅寫紀錄，桌球男團台灣勝香港晉4強

李智凱領軍，台灣體操男團亞運奪銅寫紀錄

（中央社）由「鞍馬王子」李智凱率領的台灣體操男團，昨（24）日在杭州亞運競技體操男團決賽，繳出總分244.760分，奪得銅牌，這也是隊史男團在亞運首面獎牌。

杭州亞運競技體操項目昨天在黃龍體育中心體育館展開男團決賽和單項資格賽，台灣男團成員包括李智凱、林冠儀、蕭佑然、黃彥章、葉政，最終團體決賽總分獲得244.760分，僅次於中國隊262.025分、日本隊258.628分，收下銅牌，締造隊史新頁。

亞運台灣體操男團摘銅，林育信：團隊完美合作

台灣體操男團昨天由李智凱、蕭佑然「鞍馬雙保險」領軍，加上新秀黃彥章展現抗壓性的完美表現，在杭州亞運競技體操男團決賽奪銅，締造隊史新猷，總教練林育信認為，多虧了團隊完美合作。

杭州亞運競技體操項目昨天在黃龍體育中心體育館展開男團決賽和單項資格賽，台灣男團總分獲得244.760分，僅次於中國隊、日本隊，這面銅牌也是隊史首面獎牌。

台灣隊總教練林育信賽後接受媒體聯訪時透露，賽前就以團體前3、贏過韓國為目標，「能夠奪牌都在計畫當中」，他表示，接下來將瞄準單項獎牌。

不過，台灣男團在比賽過程中一路落後5分，直到最後鞍馬項目，靠著李智凱、蕭佑然各獲得高分15.066分、15.000分才逆轉，林育信形容當下心情如同洗三溫暖。

台灣男團在亞運締造歷史性一刻，林育信表示，奪牌關鍵在於老將在鞍馬發揮，加上小將黃彥章展現抗壓性，團隊完美合作，才有這面銅牌。

黃彥章首次國際綜合性運動會表現，獲得總教練肯定，黃彥章透露，昨天一度很緊張、很怕失誤，後來賽前調適心情，抱持著盡力去做的想法，對於能有今天的表現，他直呼很高興又有點意外。

單項資格賽部分，除了李智凱、蕭佑然資格賽包辦前2名、挺進鞍馬決賽外，李智凱在雙槓也以13.733分取得晉級門票，吊環林冠儀以14.466分排名第5、前進決賽，黃彥章單槓以13.233分晉級。

Photo Credit: 中央社 台灣競技體操男團24日在杭州亞運摘下銅牌，為隊史男團在亞運首面獎牌，許多亞運志工在頒獎後邀請 「鞍馬王子」李智凱（前左）合影，李智凱拿起手機與大家自拍留念。

亞運桌球男團，台灣勝香港晉4強連3屆至少銅牌

（中央社）台灣男子桌球代表隊昨天在杭州亞運團體賽8強，靠著莊智淵、林昀儒、廖振珽聯手以3比0解決香港，順利挺進4強，提前保底1面銅牌，也是連3屆亞運都至少摘銅。

台灣桌球男子團體代表隊在預賽D組接連擊敗馬爾地夫、哈薩克，順利搶下分組第1直接晉級8強。

昨天的8強賽遇上香港，首點由7屆亞運老將、世界排名第28的莊智淵打頭陣，他面對黃鎮廷首局雖以11比13落敗，但接著以11比8、11比8、11比3逆轉獲勝，也替台灣搶下開門紅。

第2點台灣推出世界排名第8的林昀儒迎戰香港何鈞傑，林昀儒首局還是適應對手球路，先以12比10拿下，接著越打越順再以11比7、11比5輕鬆過關，也讓台灣男團取得2比0的聽牌優勢。

第3點改由廖振珽對決林兆恒，他用了31分鐘以3個11比8擊敗對手，台灣男團也順利晉級4強。

晉級4強之後，台灣桌球男團將對上地主中國，預料將會是一場超級硬戰。台灣在亞運的桌球史上，共拿過1金4銀19銅，唯一的金牌是在1958年東京亞運，由李國定拿到男單金牌。

台灣男團過去幾屆亞運表現都相當穩定，自從1998年曼谷亞運開始採並列銅牌賽制後，台灣男團過去6屆共5次斬獲銅牌，僅2010年廣州亞運沒能闖進4強。

Photo Credit: 中央社 台灣男子桌球代表隊昨天在杭州亞運團體賽8強，靠著莊智淵、林昀儒（圖）、廖振珽聯手以3比0解決香港，順利挺進4強。

莊沐倫亞運100公尺仰式第7名，坦言有給自己壓力

（中央社）杭州亞運男子100公尺仰式台灣游泳好手莊沐倫昨天晉級決賽，成績54秒88、排名第7，他坦言有給自己一點壓力，本來設定目標是可以更進步，但現在已走出低潮期，能維持穩定。

莊沐倫在預賽成績55秒06、晉級決賽，在決賽被分在第1賽道，最後游出54秒88、排名第7，可惜未能突破自己的全國紀錄54秒54。莊沐倫表示，決賽沒有達到自己預期的秒數，原本設定54秒3左右，「主要是有給到自己一點壓力，轉身、跳水方面沒有做到很扎實。」

被問到設定目標54秒3是否想要破全國紀錄，他先是笑說：「應該吧。」隨後莊沐倫表示，「沒有想要破全國，只想要進步就好。」目前大學應屆畢業的他，在大一到大三遇到低潮期，成績停滯，「之前說真的要游到55秒頭都有點困難了。」

不過莊沐倫指出，到現在狀況有慢慢回來了，現在目前自己都可以穩定維持，甚至可以游到54秒多，而且不是只有一次，「對自己的信心也大大增加。」不過莊沐倫也說，其實本來備戰亞運都是以50公尺為主，100公尺像是「無心插柳柳成蔭」，自己也感到意外。

昨天游泳項目女子50公尺蛙式預賽，台灣女將林姵彣成績為32秒15，無緣晉級決賽。

游泳200混合王星皓無緣獎牌，但當「迷弟」很享受

（中央社）杭州亞運台灣隊游泳好手王星皓昨天在男子200公尺混合式晉級決賽，最後成績為2分0秒15，雖然無緣獎牌，但他直呼能當世界級好手的「迷弟」很享受，也認為自己已經全力以赴。

王星皓在8月的成都世大運的男子200公尺混合式項目中，以2分鐘整拿下銀牌佳績，因此這次杭州亞運也備受期待。王星皓在早上的男子200公尺混合式預賽中被分在第2組，最後游出2分00秒62，順利晉級決賽。

王星皓在決賽被分在第2水道，最後游出2分0秒15、排名第6，無緣獎牌，其他像是自己的全國紀錄1分59秒44、奧運A標1分57秒94也沒能達到。