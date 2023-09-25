杭州亞運：李智凱率體操男團奪銅寫紀錄，桌球男團台灣勝香港晉4強
我們想讓你知道的是
杭州亞運競技體操項目昨天在黃龍體育中心體育館展開男團決賽和單項資格賽，台灣男團總分獲得244.760分，僅次於中國隊、日本隊，這面銅牌也是隊史首面獎牌。
李智凱領軍，台灣體操男團亞運奪銅寫紀錄
（中央社）由「鞍馬王子」李智凱率領的台灣體操男團，昨（24）日在杭州亞運競技體操男團決賽，繳出總分244.760分，奪得銅牌，這也是隊史男團在亞運首面獎牌。
杭州亞運競技體操項目昨天在黃龍體育中心體育館展開男團決賽和單項資格賽，台灣男團成員包括李智凱、林冠儀、蕭佑然、黃彥章、葉政，最終團體決賽總分獲得244.760分，僅次於中國隊262.025分、日本隊258.628分，收下銅牌，締造隊史新頁。
亞運台灣體操男團摘銅，林育信：團隊完美合作
台灣體操男團昨天由李智凱、蕭佑然「鞍馬雙保險」領軍，加上新秀黃彥章展現抗壓性的完美表現，在杭州亞運競技體操男團決賽奪銅，締造隊史新猷，總教練林育信認為，多虧了團隊完美合作。
杭州亞運競技體操項目昨天在黃龍體育中心體育館展開男團決賽和單項資格賽，台灣男團總分獲得244.760分，僅次於中國隊、日本隊，這面銅牌也是隊史首面獎牌。
台灣隊總教練林育信賽後接受媒體聯訪時透露，賽前就以團體前3、贏過韓國為目標，「能夠奪牌都在計畫當中」，他表示，接下來將瞄準單項獎牌。
不過，台灣男團在比賽過程中一路落後5分，直到最後鞍馬項目，靠著李智凱、蕭佑然各獲得高分15.066分、15.000分才逆轉，林育信形容當下心情如同洗三溫暖。
台灣男團在亞運締造歷史性一刻，林育信表示，奪牌關鍵在於老將在鞍馬發揮，加上小將黃彥章展現抗壓性，團隊完美合作，才有這面銅牌。
黃彥章首次國際綜合性運動會表現，獲得總教練肯定，黃彥章透露，昨天一度很緊張、很怕失誤，後來賽前調適心情，抱持著盡力去做的想法，對於能有今天的表現，他直呼很高興又有點意外。
單項資格賽部分，除了李智凱、蕭佑然資格賽包辦前2名、挺進鞍馬決賽外，李智凱在雙槓也以13.733分取得晉級門票，吊環林冠儀以14.466分排名第5、前進決賽，黃彥章單槓以13.233分晉級。
亞運桌球男團，台灣勝香港晉4強連3屆至少銅牌
（中央社）台灣男子桌球代表隊昨天在杭州亞運團體賽8強，靠著莊智淵、林昀儒、廖振珽聯手以3比0解決香港，順利挺進4強，提前保底1面銅牌，也是連3屆亞運都至少摘銅。
台灣桌球男子團體代表隊在預賽D組接連擊敗馬爾地夫、哈薩克，順利搶下分組第1直接晉級8強。
昨天的8強賽遇上香港，首點由7屆亞運老將、世界排名第28的莊智淵打頭陣，他面對黃鎮廷首局雖以11比13落敗，但接著以11比8、11比8、11比3逆轉獲勝，也替台灣搶下開門紅。
第2點台灣推出世界排名第8的林昀儒迎戰香港何鈞傑，林昀儒首局還是適應對手球路，先以12比10拿下，接著越打越順再以11比7、11比5輕鬆過關，也讓台灣男團取得2比0的聽牌優勢。
第3點改由廖振珽對決林兆恒，他用了31分鐘以3個11比8擊敗對手，台灣男團也順利晉級4強。
晉級4強之後，台灣桌球男團將對上地主中國，預料將會是一場超級硬戰。台灣在亞運的桌球史上，共拿過1金4銀19銅，唯一的金牌是在1958年東京亞運，由李國定拿到男單金牌。
台灣男團過去幾屆亞運表現都相當穩定，自從1998年曼谷亞運開始採並列銅牌賽制後，台灣男團過去6屆共5次斬獲銅牌，僅2010年廣州亞運沒能闖進4強。
莊沐倫亞運100公尺仰式第7名，坦言有給自己壓力
（中央社）杭州亞運男子100公尺仰式台灣游泳好手莊沐倫昨天晉級決賽，成績54秒88、排名第7，他坦言有給自己一點壓力，本來設定目標是可以更進步，但現在已走出低潮期，能維持穩定。
莊沐倫在預賽成績55秒06、晉級決賽，在決賽被分在第1賽道，最後游出54秒88、排名第7，可惜未能突破自己的全國紀錄54秒54。莊沐倫表示，決賽沒有達到自己預期的秒數，原本設定54秒3左右，「主要是有給到自己一點壓力，轉身、跳水方面沒有做到很扎實。」
被問到設定目標54秒3是否想要破全國紀錄，他先是笑說：「應該吧。」隨後莊沐倫表示，「沒有想要破全國，只想要進步就好。」目前大學應屆畢業的他，在大一到大三遇到低潮期，成績停滯，「之前說真的要游到55秒頭都有點困難了。」
不過莊沐倫指出，到現在狀況有慢慢回來了，現在目前自己都可以穩定維持，甚至可以游到54秒多，而且不是只有一次，「對自己的信心也大大增加。」不過莊沐倫也說，其實本來備戰亞運都是以50公尺為主，100公尺像是「無心插柳柳成蔭」，自己也感到意外。
昨天游泳項目女子50公尺蛙式預賽，台灣女將林姵彣成績為32秒15，無緣晉級決賽。
游泳200混合王星皓無緣獎牌，但當「迷弟」很享受
（中央社）杭州亞運台灣隊游泳好手王星皓昨天在男子200公尺混合式晉級決賽，最後成績為2分0秒15，雖然無緣獎牌，但他直呼能當世界級好手的「迷弟」很享受，也認為自己已經全力以赴。
王星皓在8月的成都世大運的男子200公尺混合式項目中，以2分鐘整拿下銀牌佳績，因此這次杭州亞運也備受期待。王星皓在早上的男子200公尺混合式預賽中被分在第2組，最後游出2分00秒62，順利晉級決賽。
王星皓在決賽被分在第2水道，最後游出2分0秒15、排名第6，無緣獎牌，其他像是自己的全國紀錄1分59秒44、奧運A標1分57秒94也沒能達到。
“2023杭州亞運”的相關議題
- 2023-09-25 杭州亞運：李智凱率體操男團奪銅寫紀錄，桌球男團台灣勝香港晉4強
- 2023-09-24 杭州亞運：楊勇緯替中華隊拿下亞運第100面金牌，跆拳道品勢男女分別奪銀牌銅牌
- 2023-09-23 杭州亞運五大看點整理：電競項目首次納入比賽，哪些焦點選手將在賽場亮相？
Tags：
Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心