林凱威遭疑「詐傷」缺席亞運，背負臭名的味全龍就算拿到冠軍，未來也會被嘴很多年

運動員和兵役之間的關係，時常是會炸鍋的社會議題，今年年初的經典賽，張育成身為列管球員，卻一度傳出有可能逃過徵召的消息，引起社會的喧然大波，而最近的亞運棒球賽，味全龍投手林凱威也因為疑似「特殊操作」免於為國效力，再次引起輿論。

在我國，一般而言，選手也需要和一般人一樣入伍服役，但根據《兵役法》第十七條規定，經過行政院核定之國家體育競技代表隊成員，可以由國防部依軍事需要，實行兩個月以內之軍事訓練。而就現行規定，補充兵需要接受12天的軍事訓練，若完成12天的軍事訓練，仍須依照體育替代役的規定，進行列管五年。

什麼是列管五年呢？意思就是說，這五年內，國家代表隊若徵召你去打國際賽，你就得去打。年初的時候，張育成被懷疑要用搓湯圓的方式，國家隊刻意不徵召，讓他逃過「五年列管必須被徵召」的命運，而引來軒然大波。

林凱威背負詐傷躲過亞運徵召 又可為球隊增添戰力的質疑

如今的一級國際賽事亞運棒球賽，味全龍的林凱威雖然也在2019年的12強，取得五年列管的補充兵資格，但他因傷辭退，由旅日的吳念庭遞補，原應是情有可原，但後來他的傷勢復原快速，味全龍趕在亞運集訓前，要拉他回一軍出賽，使得林凱威及味全龍教練團，都背上了疑似「詐傷」的嫌疑。

在9月22日的比賽中，中信兄弟和味全龍出現了爭議，雙方球員在場上大打出手，林凱威不但隨隊一軍，更衝出來與對方發生爭執，被球迷朋友酸說「看起來跑很快，看不出來腳有傷」、「怎麼沒有拄著拐杖」等等，被懷疑味全龍是為了讓他逃過亞運徵召，避免球隊爭冠受影響，才讓他詐傷的。

之所以會有這樣的懷疑，乃是因為亞運各職棒隊都有被列管的球員，每一隊列管的球員在球隊中的戰力不一，對味全龍來說，終結者被徵召，乃是一件戰力折損，但就長久來看，如果一位球員去當112天的替代役，對球隊的戰力則損是更大的，不如讓球員去接受徵召來得好。

但因為我國徵召的球員，勢必要是能上場比賽的球員，若真的有傷無法出賽，對於國家代表隊而言，其實是一種戰力的折損，所以味全龍才會被懷疑是讓林凱威詐傷，藉此在亞運公布替補人選之後「提早傷癒復出」，不但躲了國家的義務，更不必承蒙球隊戰力外借的困擾，能夠專心地拚冠軍。

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