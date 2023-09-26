林凱威遭疑「詐傷」缺席亞運，背負臭名的味全龍就算拿到冠軍，未來也會被嘴很多年
我們想讓你知道的是
昔日，味全龍因為為了洗白頂新集團的臭名，才重回中華職棒，花了三、四年的時間，如今成了能夠爭冠的佼佼者之一，但今天遇到這樣的事件，除了有損球隊形象之外，對於林凱威這位球員而言，也得背負逃兵的臭名，我想即便靠著這一步拿到冠軍，未來也會被說嘴很多年。
運動員和兵役之間的關係，時常是會炸鍋的社會議題，今年年初的經典賽，張育成身為列管球員，卻一度傳出有可能逃過徵召的消息，引起社會的喧然大波，而最近的亞運棒球賽，味全龍投手林凱威也因為疑似「特殊操作」免於為國效力，再次引起輿論。
在我國，一般而言，選手也需要和一般人一樣入伍服役，但根據《兵役法》第十七條規定，經過行政院核定之國家體育競技代表隊成員，可以由國防部依軍事需要，實行兩個月以內之軍事訓練。而就現行規定，補充兵需要接受12天的軍事訓練，若完成12天的軍事訓練，仍須依照體育替代役的規定，進行列管五年。
什麼是列管五年呢？意思就是說，這五年內，國家代表隊若徵召你去打國際賽，你就得去打。年初的時候，張育成被懷疑要用搓湯圓的方式，國家隊刻意不徵召，讓他逃過「五年列管必須被徵召」的命運，而引來軒然大波。
林凱威背負詐傷躲過亞運徵召 又可為球隊增添戰力的質疑
如今的一級國際賽事亞運棒球賽，味全龍的林凱威雖然也在2019年的12強，取得五年列管的補充兵資格，但他因傷辭退，由旅日的吳念庭遞補，原應是情有可原，但後來他的傷勢復原快速，味全龍趕在亞運集訓前，要拉他回一軍出賽，使得林凱威及味全龍教練團，都背上了疑似「詐傷」的嫌疑。
在9月22日的比賽中，中信兄弟和味全龍出現了爭議，雙方球員在場上大打出手，林凱威不但隨隊一軍，更衝出來與對方發生爭執，被球迷朋友酸說「看起來跑很快，看不出來腳有傷」、「怎麼沒有拄著拐杖」等等，被懷疑味全龍是為了讓他逃過亞運徵召，避免球隊爭冠受影響，才讓他詐傷的。
之所以會有這樣的懷疑，乃是因為亞運各職棒隊都有被列管的球員，每一隊列管的球員在球隊中的戰力不一，對味全龍來說，終結者被徵召，乃是一件戰力折損，但就長久來看，如果一位球員去當112天的替代役，對球隊的戰力則損是更大的，不如讓球員去接受徵召來得好。
但因為我國徵召的球員，勢必要是能上場比賽的球員，若真的有傷無法出賽，對於國家代表隊而言，其實是一種戰力的折損，所以味全龍才會被懷疑是讓林凱威詐傷，藉此在亞運公布替補人選之後「提早傷癒復出」，不但躲了國家的義務，更不必承蒙球隊戰力外借的困擾，能夠專心地拚冠軍。
樂天桃猿總教練曾豪駒的疑惑 其實值得做為未來參考
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
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愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%