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TNL+ 2023/09/25,
環境

歐洲陷入「生態焦慮」，連續野火、洪災產生絕望不安情緒越趨嚴重

歐洲陷入「生態焦慮」，連續野火、洪災產生絕望不安情緒越趨嚴重
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

值得注意的是，生態焦慮在那些更為關注環保議題的人群中更為普遍。症狀包括沮喪、無力、不知所措、絕望、無助。擁有生態焦慮的民眾經常會對地球現今的情況表現出強烈的內疚感，做為父母考慮到兒女的未來時，內疚感也可能加重。

文：黃皓筠

今（2023）年夏天，義大利處於極端熱浪、地獄般的野火，以及聖經裡傾盆大雨之中。「我個人患有生態焦慮症（eco-anxiety）」27歲的瓦薩佩納（Giorgia Vasaperna）7月在義大利的兒童電影節上說道。「我沒有未來，因為家的土地正在燃燒。」她懷疑把孩子帶到一個地獄般的世界是否理智，並提出質疑：你不擔心你的孩子、你的孫子嗎？

《紐約時報》稱，歐洲如今是一個陷入精神崩潰邊緣的大陸。

在希臘，失控了數週的大火被洪水淹沒，村莊成為一片汪洋、汽車遭流水沖走、街道上漂浮著屍導致人們的心靈受到衝擊。此外，炎炎夏日的熱浪揮之不去，義大利人疲憊不堪，也越來越擔心手球大小的冰雹會再次降臨。

一群葡萄牙年輕人則是被酷熱的氣溫和不斷蔓延的野火折磨後，向歐洲人權法院（European Court of Human Rights）起訴歐洲各國因未能有效減低碳排放量，加劇氣候變遷，對其基本權利如生命權、家庭權等造成侵害。

每年夏天「只有更熱，沒有最熱」已成為常態，洪水、海平面上升隨之增加，生態焦慮的現象更是每況愈下。聯合國最近的報告顯示，世界在實現2015年《巴黎氣候協定》（Parris Agreement）中限制溫室氣體排放的目標遠遠落後，人們的不安情緒也越趨嚴重。

在這個不斷升溫的時代，我們正經歷著不斷突破歷史高溫的夏季和秋季，生態焦慮儼然成為一個崛起的術語，被用來描述環境問題對我們帶來的深遠影響。

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