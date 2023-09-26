加拿大、印度外交風波升級：杜魯道獲得的全球聲援為何如此之少？
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一些記者問道，加拿大的盟友在哪裡？一名記者對杜魯道說：「迄今為止，您似乎孤立無援。」有專家告訴BBC，對加拿大來說，問題在於加拿大目前的重要性，還有能給予的利益，相對於印度對全球的龐大戰略重要性而言可說是相形見絀。
加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）上周在紐約聆聽記者提問時，他一直以來的招牌微笑卻開始褪去。
毫無意外的是，記者會上幾乎所有的問題都涉及到印度，有關杜魯道在上周提出震驚各方的指控：加拿大有可信的證據表明印度政府參與了在加拿大境內，對一名加拿大公民的非法謀殺。死者是名錫克教活動家，生前被印度指控散播恐怖主義。
新德里方面否認與謀殺案有任何關聯。
杜魯道回應記者詢問時語調緩慢且謹慎，嚴謹地固守他的談話要點：「我們不是要挑釁或製造問題，我們是在維護基於規則的秩序。」
但一些記者問道，加拿大的盟友在哪裡？一名記者對杜魯道說：「迄今為止，您似乎孤立無援。」
至少在公眾眼中，在與印度這個世界上增長最快的經濟體之一對峙時，杜魯道似乎被多數人忽略。而印度的人口是加拿大的35倍。
自從杜魯道做出爆炸性的宣佈以來的幾天裡，五眼情報聯盟中的盟友提供了讀起來規規矩矩的公開聲明，但遠遠未達給予加拿大全面的支持。
英國外交大臣詹姆斯．克萊弗利（James Cleverly）表示，英國「非常嚴肅地對待加拿大的指控」。澳洲則用幾乎相同的措辭表示對指控「深感擔憂」。
但是，也許最令人不安的沉默是來自南邊的鄰居美國。這兩個國家是親密盟友，但美國並未為加拿大發聲，表達憤怒。上周，在聯合國發表演講時，美國總統拜登（Joe Biden）曾提到印度，但不是譴責，而是讚揚該國協助全球建立新的經濟路徑。
拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）後來否認美國與加拿大之間存在「隔閡」，他說與加拿大有著密切磋商。但美國其他的公開聲明則很淡漠，更多地是對「深感擔憂」的贊同點頭，同時又肯定印度對西方世界日益重要。
有專家告訴BBC，對加拿大來說，問題在於加拿大目前的重要性，還有能給予的利益，相對於印度對全球的龐大戰略重要性而言可說是相形見絀。
華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）加拿大研究所的研究員澤維爾．德爾加多（Xavier Delgado）便憂心地表示：「美國、英國和所有這些西方和印太區域（Indo-pacific）的盟友已經制定了一個主要關注印度的戰略，以成為對抗中國的堡壘和平衡。這是他們無法捨棄的東西。」
「他們沒有公開支持加拿大，這表明了地緣政治的現實。」
美國駐加拿大大使大衛．科恩（David Cohen）對加拿大媒體CTV表示，「五眼聯盟」夥伴成員國已分享了有關此事的情報。但對於有報導稱，這些盟友拒絕了加拿大公開譴責謀殺案的呼籲，他只是說「不習慣評論私人外交對話。」
此外，針對此事相對的寂靜，事實上也可能反映了加拿大在全球舞台上的不足——它是可靠的西方盟友，但自己並不是一個全球大國。
加拿大研究所所長克里斯多福．桑德茲（Christopher Sands）向BBC分析稱：「這是一個軟弱的時刻。」
他指出：「現在，我們正在見證一個硬實力的時刻，這並非加拿大光環罩身的時候。全球關鍵性的事務都是與武力、權力和資本有關，而加拿大不具備這些東西。」
在印度以外，很少有人對杜魯道公開披露指控的決定提出異議，而且，如果指控屬實，這將意味著一個民主國家在加拿大境內實施了政治暗殺。但涉及的道德指控可能不足以改變全球局勢。
而對杜魯道來說，這個冷酷的地緣政治現實，意味著他度過了幾乎孤立無緣的幾天。另一方面，加拿大與印度的緊張關係不斷升級——包括外交驅逐和旅行警示，而最引人注目的是，印度停止了為前往印度旅行的加拿大人提供所有的簽證服務。
更令人沮喪的是，這個漫長的一周恰好在加拿大自由黨領袖主政以來，一個「漫長的夏天」正要結束時發生。
在杜魯道對印度的指控事件發生之前，加拿大人正在通膨和高利率下苦苦掙扎，有關中國涉嫌干涉加拿大選舉的消息傳出，批評者稱杜魯道及其內閣對此事已有所察覺，但未予以重視。
緊接著，還有加拿大最惡名昭彰的連環殺手保羅．貝爾納多（Paul Bernardo）被轉移到了中度安全級別監獄的消息，此事亦引起了全國的憤怒。杜魯道團隊再次面臨批評，被打了個措手不及。
到了9月，杜魯道的支持率已降至他連任以來的最低點，有63％的加拿大人不支持他。他第一次贏得總理大位是在2015年。
加拿大無黨派研究團體安格斯．里德研究所（Angus Reid Institute）所長沙奇．庫爾（Shachi Kurl）向BBC分析：「在八年的時間內，他的支持率從未降到這麼低。開始有一些非常直接的問題對著總理提出來了，比如說：您會繼續留任嗎？您會下台嗎？」
對杜魯道來說，這是另一個冷酷的現實——他在總理辦公室起步時只是一名全國小明星，擁有壓倒性的多數席位。
加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）首席政治主筆坎貝爾．克拉克（Campbell Clark）說，「杜魯道是加拿大前所未見過的一位政治明星，擁有全球廣泛的支持。當他贏得大位後，聲望開始飆升。」
但是，當了八年備受矚目的總理之後，加拿大人可能已經受夠了。克拉克向BBC表示，杜魯道的明星魅力似乎已然褪色，特別是在最近幾個月。
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
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全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45