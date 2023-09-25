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2023/09/25,
農漁

北市蛋商公會：進口蛋疑慮推升本土蛋需求，本週漲2元不排除再調價

北市蛋商公會：進口蛋疑慮推升本土蛋需求，本週漲2元不排除再調價
Photo Credit: 中央社

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林天來表示，由於近期進口蛋爭議，讓民眾對於進口蛋充滿疑慮，加上越來越多學校營養午餐都不用液蛋，每天約多出2000箱殼蛋的需求。林天來也提到，在進口蛋沒人買，以及國內蛋雞產蛋率不足的情況下，用蛋缺口可能越來越大，「年底當然會繼續缺蛋」，因此只能漲價，之後不排除還會繼續漲。

北市蛋商公會：進口蛋疑慮推升本土蛋需求，本週漲2元不排除再調價

（中央社）蛋商公會昨（24）日表示，民眾對進口蛋有疑慮導致本土蛋需求量增，但在產蛋率未提升情況下，今天起雞蛋每台斤批發價由53元漲至55元；產地價於28日由43.5元漲至45.5元。

台北市蛋商公會理事長林天來昨天接受媒體電話訪問時表示，本週雞蛋會漲2元，今天批發價先漲，28日產地價再漲，主要原因是本土蛋的需求量增，但產蛋率仍未能提升。

根據蛋商公會資料，今天起每台斤批發價由新台幣53元漲至55元；每台斤產地價將於28日由43.5元漲至45.5元。

林天來表示，由於近期進口蛋爭議，讓民眾對於進口蛋充滿疑慮，加上越來越多學校營養午餐都不用液蛋，每天約多出2000箱殼蛋的需求。

林天來也提到，在進口蛋沒人買，以及國內蛋雞產蛋率不足的情況下，用蛋缺口可能越來越大，「年底當然會繼續缺蛋」，因此只能漲價，之後不排除還會繼續漲。

食藥署稽查液蛋，2家作業環境不佳、2件標示違規

（中央社）食用液蛋產品衛生安全引熱議，食藥署展開為期3天稽查，完成59家業者查核，其中2家因作業環境不佳，10月11日前限期改善；另抽查97件液蛋產品標示，2件違規已現場輔導改正。

因應近期各界關切液蛋安全議題，衛生福利部食品藥物管理署23日晚間發布新聞稿說明稽查結果，自9月21日至9月23日，針對液蛋製造業者製程及作業環境與產品標示等項目進行查核，並向業者說明標示相關法規。

食藥署副署長林金富表示，過去3天已完成59家業者查核，56家製程及作業環境符合食品良好衛生規範準則，但有2家因牆角地面髒污、出入口門簾未密合，須限期改正，業者為宗棋農產行及三代食品有限公司，若未如期改善，可依照食品安全衛生管理法規定，開罰新台幣6萬到2億元。

另外，林金富也提到，這次還有抽查97件液蛋產品標示，95件符合規定，有2件於業者冷藏庫見有品名未標示「未殺菌」字樣及相關醒語，疑涉違反食品安全衛生管理法第25條「應標示而未標示」規定，現場已輔導告知業者改正，並已移請地方政府後續辦理。

有關加強市售雞蛋稽查專案，林金富說，食藥署聯合地方政府衛生局針對全國販售通路，如量販店、賣場、超市、超商及市場等進行雞蛋查核，查核內容分為外觀檢查及標示；自9月14日至9月23日已查核全國販售通路2921件雞蛋，均符合規定。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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