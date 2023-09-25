太平洋論壇峰會：美國將與庫克群島和紐埃建交，對索羅門總理缺席感到失望

白宮太平洋論壇峰會，美國將與庫克群島和紐埃建交

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）政府矢志向太平洋島國領袖展現華府加強區域布局、抗衡中國日增影響力的決心，25日將與兩個南太島國庫克群島（Cook Islands）和紐埃（Niue）建立外交關係。

拜登準備迎接參加太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）第2次高峰會的領袖。《路透社》報導，美國將於峰會期間首度正式承認庫克群島和紐埃。《美聯社》報導，相關宣布將高度焦中在氣候變遷影響的議題上。

3天峰會期間，美國除將宣告外交承認兩個島國之外，還會承諾新的基礎建設經費，這包括透過海底電纜改善當地網際網路連結，並且將在職業美式足球聯盟NFL的比賽中向這些區域領袖致敬。

拜登一年前在白宮召開首屆峰會後，原定今（2023）年5月在巴布亞紐幾內亞與這些領導人再度會商，但是他後來因美國債務危機而縮短當時的亞洲行，使得計畫被迫取消。

在去（2022）年與14個太平洋島國進行的峰會中，拜登政府承諾幫助各國抵抗中國的「經濟脅迫」，聯合聲明強調加強夥伴關係的決心，並表示他們擁有「民主將能夠蓬勃發展」的共同願景。

白宮指出，今年將聚焦在氣候變遷、經濟成長、可永續發展、公共衛生和對抗非法捕魚等議題上。

官員表示，各國領袖24日將參觀停泊巴爾的摩（Baltimore）港口的一艘海岸防衛隊（Coast Guard）快艇，聽取海岸巡防隊司令就打擊非法捕魚進行簡報。

此外，他們今天還將觀賞NFL巴爾的摩烏鴉（Baltimore Ravens）出戰印城小馬（Indianapolis Colts）的比賽。數十位NFL球員有太平洋島原住民血統。

白宮舉行太平洋論壇峰會，對索羅門總理缺席感失望

美國總統拜登預定本週在白宮與太平洋島國論壇領袖舉行峰會；白宮23日表示，美方對索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）不出席這場峰會而感到失望。

《路透社》報導，拜登預定25日在白宮與太平洋島國論壇領袖舉行第2次峰會。這是拜登加強與太平洋地區接觸行動的一環；此區是美國與中國角逐勢力所在。

由18個成員國所組成的太平洋島國論壇，將於25日起舉行為期兩天的峰會。

拜登政府官員表示：「我們對索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞不打算出席這場會議而感到失望。」

澳洲廣播公司（ABC）報導指出，索羅門群島外交部長馬內列（Jeremiah Manele）將出席這場峰會。

索羅門群島總理辦公室並未回覆《路透社》的置評要求。

蘇嘉瓦瑞22日在聯合國大會發言時，稱讚與中國的發展合作「限制更少、回應更積極，符合我們國家的需要」，他並說北京是索國基礎建設的首要合作夥伴。

蘇嘉瓦瑞表示，他在7月訪中期間與中國國家主席習近平達成共識，希望透過中國的「一帶一路倡議」與「全球安全倡議」等政策，來實現索羅門群島的發展。

另一方面，萬那杜總理基爾曼（Sato Kilman）辦公室官員22日告訴《路透社》說，基爾曼也不會出席這場峰會。因為萬那杜所有國會議員須在25日於國會進行不信任投票。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航