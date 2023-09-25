太平洋論壇峰會：美國將與庫克群島和紐埃建交，對索羅門總理缺席感到失望
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在去（2022）年與14個太平洋島國進行的峰會中，拜登政府承諾幫助各國抵抗中國的「經濟脅迫」，聯合聲明強調加強夥伴關係的決心，並表示他們擁有「民主將能夠蓬勃發展」的共同願景。白宮指出，今年將聚焦在氣候變遷、經濟成長、可永續發展、公共衛生和對抗非法捕魚等議題上。
白宮太平洋論壇峰會，美國將與庫克群島和紐埃建交
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）政府矢志向太平洋島國領袖展現華府加強區域布局、抗衡中國日增影響力的決心，25日將與兩個南太島國庫克群島（Cook Islands）和紐埃（Niue）建立外交關係。
拜登準備迎接參加太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）第2次高峰會的領袖。《路透社》報導，美國將於峰會期間首度正式承認庫克群島和紐埃。《美聯社》報導，相關宣布將高度焦中在氣候變遷影響的議題上。
3天峰會期間，美國除將宣告外交承認兩個島國之外，還會承諾新的基礎建設經費，這包括透過海底電纜改善當地網際網路連結，並且將在職業美式足球聯盟NFL的比賽中向這些區域領袖致敬。
拜登一年前在白宮召開首屆峰會後，原定今（2023）年5月在巴布亞紐幾內亞與這些領導人再度會商，但是他後來因美國債務危機而縮短當時的亞洲行，使得計畫被迫取消。
在去（2022）年與14個太平洋島國進行的峰會中，拜登政府承諾幫助各國抵抗中國的「經濟脅迫」，聯合聲明強調加強夥伴關係的決心，並表示他們擁有「民主將能夠蓬勃發展」的共同願景。
白宮指出，今年將聚焦在氣候變遷、經濟成長、可永續發展、公共衛生和對抗非法捕魚等議題上。
官員表示，各國領袖24日將參觀停泊巴爾的摩（Baltimore）港口的一艘海岸防衛隊（Coast Guard）快艇，聽取海岸巡防隊司令就打擊非法捕魚進行簡報。
此外，他們今天還將觀賞NFL巴爾的摩烏鴉（Baltimore Ravens）出戰印城小馬（Indianapolis Colts）的比賽。數十位NFL球員有太平洋島原住民血統。
白宮舉行太平洋論壇峰會，對索羅門總理缺席感失望
美國總統拜登預定本週在白宮與太平洋島國論壇領袖舉行峰會；白宮23日表示，美方對索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）不出席這場峰會而感到失望。
《路透社》報導，拜登預定25日在白宮與太平洋島國論壇領袖舉行第2次峰會。這是拜登加強與太平洋地區接觸行動的一環；此區是美國與中國角逐勢力所在。
由18個成員國所組成的太平洋島國論壇，將於25日起舉行為期兩天的峰會。
拜登政府官員表示：「我們對索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞不打算出席這場會議而感到失望。」
澳洲廣播公司（ABC）報導指出，索羅門群島外交部長馬內列（Jeremiah Manele）將出席這場峰會。
索羅門群島總理辦公室並未回覆《路透社》的置評要求。
蘇嘉瓦瑞22日在聯合國大會發言時，稱讚與中國的發展合作「限制更少、回應更積極，符合我們國家的需要」，他並說北京是索國基礎建設的首要合作夥伴。
蘇嘉瓦瑞表示，他在7月訪中期間與中國國家主席習近平達成共識，希望透過中國的「一帶一路倡議」與「全球安全倡議」等政策，來實現索羅門群島的發展。
另一方面，萬那杜總理基爾曼（Sato Kilman）辦公室官員22日告訴《路透社》說，基爾曼也不會出席這場峰會。因為萬那杜所有國會議員須在25日於國會進行不信任投票。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
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全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心