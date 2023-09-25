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2023/09/25,
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杭州亞運9/25賽事一覽：桌球男團4強賽迎戰強敵中國，划船好手黃義婷力拚連2屆奪牌

杭州亞運9/25賽事一覽：桌球男團4強賽迎戰強敵中國，划船好手黃義婷力拚連2屆奪牌
圖為台灣「桌球一哥」林昀儒（左）與「桌球教父」莊智淵今年3月在WTT新加坡大滿貫賽男雙4強賽搭檔資料照，兩人今（9/25）日將在杭州亞運桌球男團4強賽領軍迎戰中國隊。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台灣桌球男團過去2屆都在4強止步，並列銅牌，2014年輸給韓國隊，上屆則敗給中國隊，昨日擊敗香港後，闖進4強，確定保底銅牌，今日將與由樊振東領銜的中國隊再度在4強賽狹路相逢，預計將是場硬仗。

（中央社）台灣桌球男團今（25）日杭州亞運團體4強賽將由一哥林昀儒、「桌球教父」莊智淵領軍，迎戰強敵中國，力拚獎牌成色；「划船甜心」黃義婷將在單人雙槳決賽上陣，力拚連2屆登上頒獎台。

台灣桌球男團過去2屆都在4強止步，並列銅牌，2014年輸給韓國隊，上屆則敗給中國隊，昨日擊敗香港後，闖進4強，確定保底銅牌，今日將與由樊振東領銜的中國隊再度在4強賽狹路相逢，預計將是場硬仗。

台灣射擊代表隊上屆奪得2金1銀1銅，其中呂紹全包辦1金1銅，在與林穎欣挑戰10公尺空氣步槍混雙連霸之前，今日將先與陳俊安、宋佳彥在男子組賽事上陣，期盼能再為台灣隊添得獎牌。

楊勇緯在幫助柔道代表隊奪得隊史首金後，今日將交棒給女子57公斤級連珍羚、女子70公斤級廖宇蓉，其中35歲連珍羚第4次征戰亞運，這次有可能是她亞運的最後一舞，預料賽後透露下一步計畫。

「划船甜心」黃義婷上屆亞運奪得單人雙槳銀牌，這次杭州亞運再度闖進決賽，將在今日上陣，儘管她先前已預告有可能是亞運告別戰，仍將力拚連2屆奪牌。

滑板在上屆雅加達亞運納入正式項目，這次是滑板第2次出現在亞運賽場，11歲的「滑板女孩」林逸凡在亞運首秀就闖進決賽，今日將在公園式女子組決賽登場，挑戰隊史首面獎牌。

至於先前世大運分別在太極拳拿下金牌、太極劍奪銀牌的孫家閎，今日也將亮相，表現同樣受矚目。

根據愛爾達體育家族，以下為台灣隊今日賽程預告：

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Photo Credit: 愛爾達體育家族
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Photo Credit: 愛爾達體育家族

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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