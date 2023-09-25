央行：台灣經濟面臨4大不確定性，留意中國貿易壁壘調查；學者憂「二次通膨是現在進行式」

央行：台灣經濟面臨4大不確定性，留意中國貿易壁壘調查

（中央社）中央銀行最新經濟預測大砍台灣今年經濟成長率至1.46%，並提醒未來不確定因素眾多，除了美歐央行緊縮貨幣政策的外溢效應，更須留意中國對台進行貿易壁壘調查的後續，如果因而中止ECFA，恐傷台灣出口競爭力。

中央銀行21日舉行第3季理監事會議，同時發布最新經濟預測，大幅下修今年台灣經濟成長率至1.46%，遠比主計總處的1.61%，以及中經院、台經院、中研院等主要智庫及研究機構更加保守。

根據央行報告，今年出口、投資均不如預期，拖累經濟成長力道，不過第4季將好轉，且明年優於今年。

雖然展望轉佳，央行點出4大影響台灣經濟的不確定性，第一便是美歐央行緊縮貨幣政策的外溢效應；央行指出，美歐央行大幅升息的累積效應持續發酵，可能抑制終端需求，令全球經濟持續放緩。

第二，央行特別提醒中國因素對台灣經濟的影響，中國經濟復甦不如預期，將衝擊台灣出口，並透過供應鏈等間接管道對東協、日本、韓國等亞洲及其他經濟體產生負面衝擊。

除此之外，中國今年4月起，對台灣進行貿易壁壘調查，結果恐影響兩岸經濟合作架構協議（ECFA）是否能持續。

央行認為，如果ECFA中止，將衝擊台灣石化、機械、汽車零組件等產業的出口競爭力，進而影響未來經濟成長動能。



第三是全球供應鏈重組與全球經濟零碎化的不確定性，央行說明，美中科技對抗持續，除了影響供應鏈生產效率，造成企業成本上升，企業也面臨各國愈來愈多管制的不確定性，經營競爭環境隨之改變。



央行憂心，台灣企業為了減緩地緣政治風險衝擊，可能透過分散投資與貿易地區等多元布局方式，減少在台投資與生產活動，恐影響未來台灣出口與民間投資動能。



最後一個不確定性，是氣候變遷與地緣政治風險，全球聖嬰現象使氣溫持續創高，加上俄烏戰爭持續，將影響糧食、能源、礦物等大宗商品供應，進而增加通膨壓力。



中央銀行總裁楊金龍21日記者會上也坦言，雖然通膨趨緩，明年可望降至2%以下，但氣候變遷、地緣政治以及全球化的改變，這些因素都將墊高通膨，並使物價產生結構性改變。

Photo Credit: 中央社 圖為高雄民眾在鳳山區一處大賣場選購民生用品。 中央社記者董俊志攝 112年5月26日

央行看淡景氣又放鷹式論調，學者：擔憂二次通膨來襲

（中央社）央行日前下修今年度經濟成長率，總裁楊金龍同步釋出緊縮貨幣政策將持續的訊號，央行此刻展現鷹姿。學者解讀，台灣物價結構改變是現在進行式，有「二次通膨」隱憂，若太早放棄升息選項，一旦二次通膨來襲會「燒得更厲害」。

中央銀行21日舉行第3季理監事會議，結果一如市場預期，理監事會決議利率「連2凍」，同時下修今年度經濟成長率至1.46%。

不過楊金龍在會後記者會上的發言出乎意料地偏鷹，他表示，明年通膨率可望回降至2%以下，央行是否會再升息，要data dependent（視經濟數據而定），但對於貨幣政策基調給出明確答案「緊縮for longer！」

楊金龍進一步解釋，因為看到物價結構轉變的跡象，過去台灣長期物價維持在1%附近，是偏低且穩定的水準，但近幾年接連發生美中貿易戰、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情及俄烏戰爭，且氣候變遷、地緣政治以及全球化改變等不確定性續存，如果物價走揚，高利率自然要維持更長時間。

台灣物價內憂外患，學者憂二次通膨來襲

「二次通膨是現在進行式」，台經院景氣預測中心主任孫明德點出央行沒說出口的隱憂。

孫明德指出，2022、2023年的消費者物價指數（CPI）上漲率平均都在2%之上，今年6、7月好不容易回落至2%以下，結果8月又衝上去，美國、歐洲也有同樣的情況。

孫明德分析，台灣物價情勢受到內外夾擊，外在因素有沙烏地阿拉伯等產油國擴大石油減產力道，推動油價上漲；此外，鐵礦砂、鋼價等金屬類價格都在漲，糧食類目前還不明顯，但若重要糧食生產國發生氣候變化，也可能釀成新一波漲勢，這些都將為台灣帶來輸入性通膨的壓力。

至於內在因素，孫明德指出，疫後生活回歸常軌，娛樂服務等需求大爆發，帶動服務業景氣復甦，到處都在喊缺工、加薪幅度也大；最近的電價費率審議會決議不調整電價，但考量內需回溫，百貨餐飲等電價取消凍漲，「油價、電價、工資等很多生產要素，都可能成為二度、甚至三度通膨的支撐理由」。

美國聯準會（Fed）9月利率決策會議決議維持利率不變，但重申對抗通膨的態度；台灣央行21日舉行理監事會，也跟進美國聯準會暫停升息的腳步。

不過孫明德提醒台灣跟美國不一樣，他指出，台灣不只有外部的油價壓力，還有內部需求爆發，而且利率水準遠比別人低，建議央行第4季仍應審慎觀察國內物價走勢，不能過早放棄升息選項，否則二次通膨一旦來襲，通常會比第一次更嚴重，「好比小朋友發燒，醫生開了3天藥，如果只吃一天就不吃，後面可能燒得更厲害」。

緊縮貨幣政策將走更遠，房貸族留心財務操作

央行去年起連續5次升息，直到今年6月，看到國內景氣持續下滑，才按下升息暫停鍵，9月理監事會決議利率「連2凍」，值得注意的是，國內通膨隱憂仍未平息，央行並未鬆口升息循環已經告終。

楊金龍於記者會上表態緊縮貨幣政策將持續更久，這也意味，不論企業還是房貸族，對於當前甚至往後的利率環境，都得重新調整心態面對。