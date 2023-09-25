央行：台灣經濟面臨4大不確定性，留意中國貿易壁壘調查；學者憂「二次通膨是現在進行式」
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孫明德提醒台灣跟美國不一樣，他指出，台灣不只有外部的油價壓力，還有內部需求爆發，而且利率水準遠比別人低，建議央行第4季仍應審慎觀察國內物價走勢，不能過早放棄升息選項，否則二次通膨一旦來襲，通常會比第一次更嚴重，「好比小朋友發燒，醫生開了3天藥，如果只吃一天就不吃，後面可能燒得更厲害」。
央行：台灣經濟面臨4大不確定性，留意中國貿易壁壘調查
（中央社）中央銀行最新經濟預測大砍台灣今年經濟成長率至1.46%，並提醒未來不確定因素眾多，除了美歐央行緊縮貨幣政策的外溢效應，更須留意中國對台進行貿易壁壘調查的後續，如果因而中止ECFA，恐傷台灣出口競爭力。
中央銀行21日舉行第3季理監事會議，同時發布最新經濟預測，大幅下修今年台灣經濟成長率至1.46%，遠比主計總處的1.61%，以及中經院、台經院、中研院等主要智庫及研究機構更加保守。
根據央行報告，今年出口、投資均不如預期，拖累經濟成長力道，不過第4季將好轉，且明年優於今年。
雖然展望轉佳，央行點出4大影響台灣經濟的不確定性，第一便是美歐央行緊縮貨幣政策的外溢效應；央行指出，美歐央行大幅升息的累積效應持續發酵，可能抑制終端需求，令全球經濟持續放緩。
第二，央行特別提醒中國因素對台灣經濟的影響，中國經濟復甦不如預期，將衝擊台灣出口，並透過供應鏈等間接管道對東協、日本、韓國等亞洲及其他經濟體產生負面衝擊。
除此之外，中國今年4月起，對台灣進行貿易壁壘調查，結果恐影響兩岸經濟合作架構協議（ECFA）是否能持續。
央行認為，如果ECFA中止，將衝擊台灣石化、機械、汽車零組件等產業的出口競爭力，進而影響未來經濟成長動能。
第三是全球供應鏈重組與全球經濟零碎化的不確定性，央行說明，美中科技對抗持續，除了影響供應鏈生產效率，造成企業成本上升，企業也面臨各國愈來愈多管制的不確定性，經營競爭環境隨之改變。
央行憂心，台灣企業為了減緩地緣政治風險衝擊，可能透過分散投資與貿易地區等多元布局方式，減少在台投資與生產活動，恐影響未來台灣出口與民間投資動能。
最後一個不確定性，是氣候變遷與地緣政治風險，全球聖嬰現象使氣溫持續創高，加上俄烏戰爭持續，將影響糧食、能源、礦物等大宗商品供應，進而增加通膨壓力。
中央銀行總裁楊金龍21日記者會上也坦言，雖然通膨趨緩，明年可望降至2%以下，但氣候變遷、地緣政治以及全球化的改變，這些因素都將墊高通膨，並使物價產生結構性改變。
央行看淡景氣又放鷹式論調，學者：擔憂二次通膨來襲
（中央社）央行日前下修今年度經濟成長率，總裁楊金龍同步釋出緊縮貨幣政策將持續的訊號，央行此刻展現鷹姿。學者解讀，台灣物價結構改變是現在進行式，有「二次通膨」隱憂，若太早放棄升息選項，一旦二次通膨來襲會「燒得更厲害」。
中央銀行21日舉行第3季理監事會議，結果一如市場預期，理監事會決議利率「連2凍」，同時下修今年度經濟成長率至1.46%。
不過楊金龍在會後記者會上的發言出乎意料地偏鷹，他表示，明年通膨率可望回降至2%以下，央行是否會再升息，要data dependent（視經濟數據而定），但對於貨幣政策基調給出明確答案「緊縮for longer！」
楊金龍進一步解釋，因為看到物價結構轉變的跡象，過去台灣長期物價維持在1%附近，是偏低且穩定的水準，但近幾年接連發生美中貿易戰、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情及俄烏戰爭，且氣候變遷、地緣政治以及全球化改變等不確定性續存，如果物價走揚，高利率自然要維持更長時間。
台灣物價內憂外患，學者憂二次通膨來襲
「二次通膨是現在進行式」，台經院景氣預測中心主任孫明德點出央行沒說出口的隱憂。
孫明德指出，2022、2023年的消費者物價指數（CPI）上漲率平均都在2%之上，今年6、7月好不容易回落至2%以下，結果8月又衝上去，美國、歐洲也有同樣的情況。
孫明德分析，台灣物價情勢受到內外夾擊，外在因素有沙烏地阿拉伯等產油國擴大石油減產力道，推動油價上漲；此外，鐵礦砂、鋼價等金屬類價格都在漲，糧食類目前還不明顯，但若重要糧食生產國發生氣候變化，也可能釀成新一波漲勢，這些都將為台灣帶來輸入性通膨的壓力。
至於內在因素，孫明德指出，疫後生活回歸常軌，娛樂服務等需求大爆發，帶動服務業景氣復甦，到處都在喊缺工、加薪幅度也大；最近的電價費率審議會決議不調整電價，但考量內需回溫，百貨餐飲等電價取消凍漲，「油價、電價、工資等很多生產要素，都可能成為二度、甚至三度通膨的支撐理由」。
美國聯準會（Fed）9月利率決策會議決議維持利率不變，但重申對抗通膨的態度；台灣央行21日舉行理監事會，也跟進美國聯準會暫停升息的腳步。
不過孫明德提醒台灣跟美國不一樣，他指出，台灣不只有外部的油價壓力，還有內部需求爆發，而且利率水準遠比別人低，建議央行第4季仍應審慎觀察國內物價走勢，不能過早放棄升息選項，否則二次通膨一旦來襲，通常會比第一次更嚴重，「好比小朋友發燒，醫生開了3天藥，如果只吃一天就不吃，後面可能燒得更厲害」。
緊縮貨幣政策將走更遠，房貸族留心財務操作
央行去年起連續5次升息，直到今年6月，看到國內景氣持續下滑，才按下升息暫停鍵，9月理監事會決議利率「連2凍」，值得注意的是，國內通膨隱憂仍未平息，央行並未鬆口升息循環已經告終。
楊金龍於記者會上表態緊縮貨幣政策將持續更久，這也意味，不論企業還是房貸族，對於當前甚至往後的利率環境，都得重新調整心態面對。
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
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全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心