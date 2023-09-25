美國斡旋以色列、沙烏地關係正常化，伊朗總統唱衰「不會成功」

以色列沙烏地致力正常化，利雅德先與巴勒斯坦會商

（中央社）就在沙烏地阿拉伯和以色列致力達成可能在巴勒斯坦議題上讓步的協定之際，巴勒斯坦官員指出，一個沙烏地阿拉伯代表團將赴約旦河西岸雷馬拉（Ramallah）會見巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）。

《路透社》報導，官員指出，上個月任命的沙烏地阿拉伯非常駐巴勒斯坦大使將會率團走訪雷馬拉。

美國總統拜登和以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）本週稍早在聯合國大會場邊會談，對於華府兩大盟邦終將言歸於好表達樂觀。沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）也表示，「我們每天都更加接近」達成協議。

協議內容可望納入與華府間的國防共識以及沙烏地阿拉伯民用核能計畫。但是美國官員提醒，要走到這一步仍需些許時日。

尚待化解的還包括巴勒斯坦問題，以及恢復通往「兩國方案」和平進程的籲求。

美國斡旋的以、巴和談於2014年破裂，一波暴力升高導致兩邊關係一落千丈。

阿巴斯上週表示，如果沒有授與巴勒斯坦完整權利，就不可能達成和平協議。沙烏地阿拉伯外長也呼籲恢復兩國方案的目標。

美斡旋以沙關係正常化，伊朗總統唱衰「不會成功」

（中央社）伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）昨（24）日接受美國電視台訪談時表示，美國倡議以色列與包括沙烏地阿拉伯在內波斯灣阿拉伯國家關係正常化的努力「不會成功」。

萊希接受《有線電視新聞網》（CNN）訪談時指出，德黑蘭沒有說過不要讓聯合國核子監督機構的檢查員進入伊朗。

萊希過去就曾經於德黑蘭阻撓多名檢查員作業數日後公開表示，伊朗對於聯合國核監督機構檢查其核場址沒有意見。

在美國2020年推動一項關係正常化的外交倡議後，以色列與阿拉伯聯合大公國、巴林、蘇丹、摩洛哥的關係已然更為緊密。

如果以色列能與伊斯蘭教聖地所在的沙烏地阿拉伯建交，不僅對以色列而言價值連城，中東的地緣政治形勢也將為之改觀。

美國總統拜登和以色列總理納坦雅胡在聯合國大會場邊會談，對於華府兩大盟邦終將言歸於好表達樂觀。沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼也表示，「我們每天都更加接近」達成協議。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航