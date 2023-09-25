法國結束與尼日軍事合作將撤離1500法軍，馬克宏召回大使；薩赫爾地區政變三國成立防務聯盟

法國結束與尼日軍事合作將撤離1500法軍，馬克宏召回大使

（中央社）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）24日宣布，法國將結束與西非國家尼日的軍事合作，將負責在非洲薩赫爾（Sahel）地區打擊伊斯蘭主義叛亂分子的1500名駐當地法軍撤離，並且召回駐尼日大使。

《路透社》報導，馬克宏表示，這些士兵將於今年底之前撤離。此舉將導致法國在薩赫爾地區展開的反恐行動，以及法國的區域影響力受挫。

薩赫爾地區是介於撒哈拉沙漠和蘇丹草原之間，一個從非洲東部延伸至西部、長逾5400公里的條狀地帶。

不過馬克宏強調，尼日「不會被政變者挾持」。尼日軍方於7月26日監禁總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）並解散民選政府，招致區域各國譴責，馬克宏也拒絕承認其合法性。

他接受法國1台（TF1）和法國第2電視台（France 2）訪談時說：「我們將與政變者諮商，因為我們希望事情平靜地發展。」

他表示，將被召回的法國駐尼日大使會於數小時內返國。

近年來法國在西非前殖民國間的影響力已然衰落，並且遭到當地民眾嚴厲批評。自從馬利和布吉納法索發生政變以來，兩國境內的法國駐軍便已撤離，導致它在區域打擊伊斯蘭主義叛亂行動中可以發揮的作用與日俱減。

政變前，尼日一直是法國和美國重要安全夥伴，被兩國當作在中西非更廣泛的薩赫爾地區打擊叛亂分子的基地。

然而，自從7月26日政變以來，位在尼日首都尼阿美（Niamey）的法國軍事基地就成為反法示威的眾矢之的。

馬利、布吉納法索、尼日簽署協議，成立防務聯盟

非洲薩赫爾地區3國的部長級代表團宣布，馬利、布吉納法索和尼日領導人17日簽署了建立防務聯盟的協議。

《法新社》報導，馬利軍政府領導人戈伊塔（Assimi Goita）在社群平台X發文宣布，「今天，我與布吉納法索和尼日國家元首一起簽署了『利普塔科－古爾馬憲章』（Liptako-Gourma Charter），以建立『薩赫爾國家聯盟」（AES），這個聯盟的目的是建立共同防禦和互助架構，以為我們的人民謀求共同利益。」

馬利、布吉納法索和尼日交界處的利普塔科－古爾馬地區近年一直受到聖戰主義的蹂躪。這3國正力圖鎮壓2012年在馬利北部爆發、並於2015年蔓延到尼日和布吉納法索的聖戰叛亂。

自2020年以來，這3國也都經歷了政變，最近的一次政變發生在尼日，該國總統衛隊於今年7月罷黜親西方的總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）。

馬利國防部長迪歐普（Abdoulaye Diop）在記者會上宣布，「這個聯盟將是3國軍事和經濟努力的結合」。

他說，「我們的首要任務是打擊這3國的恐怖主義。」

除了要打擊蓋達組織（Al-Qaeda）和伊斯蘭國（IS）相關的聖戰分子，過去一週裡，馬利又再度發現以圖阿雷格（Tuareg）武裝團體為主的敵對行動。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航