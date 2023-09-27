殖利率倒掛讓美國短期國債穩賺不賠，連馬斯克都說是無腦投資

文：窮查理投資事務所

註：由於此主題與殖利率倒掛有關，具有時效性。因此在主要專題內容未動筆前，先行撰寫此文章，希望能提供讀者一個簡單的概念：投資報酬率是一種選擇，只要相對風險比較小，就是投資人的機會。

殖利率倒掛期間，買美國短期國債穩賺不賠，平常屬於低風險低報酬的投資標的，在這個時候，就變成了低風險高報酬。

這也是為什麼巴菲特敢大筆投資100億美元在美國短期國債。連特斯拉的馬斯克都說，買短期國債 （treasury bill）是個無腦投資（no-brainer），連想都不用想。

不管你有沒有美元的投資組合，都可以試著理解一個簡單的概念：「儘量往安全的地方去」，然後應用在自己的資產配置上。總是往有風險的地方去，就不可能安心持有股票。

Photo Credit: X 馬斯克評論巴菲特買美國短期債券是穩賺不賠的無腦投資。

殖利率倒掛創造低風險高報酬

殖利率曲線本來應該是短期債券的利息比較低，長期債券的利息比較高。就像把錢存在銀行，定存的期間愈長，理論上利息要愈高。例如在2021/9/15的時候，正常的殖利率曲線顯示，3個月的美國國債利率不到0.1%，10年期的美國國債則為1.3%左右。

2021/9/15 正常的殖利率曲線。｜Photo Credit: 本文作者提供

但從2022年開始（同時也是台、美股市高點），3個月的美國國債殖利率逐步攀升，超越10年期的殖利率，形成所謂的殖利率倒掛（即短期殖利率高於長期殖利率）。來到2023/9/15時，3個月的殖利率高達5.5%，10年期的國債卻只有4.3%。

以往被視為無風險利率的美國10年期國債，債券價格是會波動的。但3個月的國債殖利率高達5.5%，債券價格卻幾乎不會波動。完完全全是「低風險高報酬」的投資標的，就像給了投資人大額定存美元的機會。對巴菲特來說，利用短期債券來管理手中大量的現金，更是再適合不過了。

3個月的美國國債殖利率在2022年，逐步攀升超越10年期的殖利率，形成所謂的殖利率倒掛。｜Photo Credit: 本文作者提供

短債 vs 長債

這個時候，投資人其實有兩種選擇：

選擇短期美國國債，零風險，直接賺走平常不會有，且還算不錯的利率。 選擇投資長期國債，殖利率不錯，而且降息時，債券價格還會上漲。

所以，如果你想在投資組合裡，配置美國公債的時候，你會選擇短期債券還是長期債券呢？

當殖利率倒掛時，你要買長期債券？還是短期債券呢？｜Photo Credit: 本文作者提供

隨著殖利率上升，市場開始向散戶投資人推銷長期美國國債ETF，理由非常充份而合理：「殖利率很不錯，而且未來一旦降息，債券價格會上漲。」因為依照債券的理論，續存期間10年，若降息1%，債券價格會上漲10%。反之亦同。

美國國債的價格就是因為升息，一路往下跌。20年美國國債ETF：TLT，在2022年就狂跌了31%，如果未來降息的話，債券價格應該要上漲。

只是，沒有人能預測一個精確的降息時間點。

報酬率只是一種選擇

有時，報酬率只是一種選擇。它可以簡單取決於三種情況：可預測、不可預測，以及無效的預測。

短期國債屬於明確可預測的選擇；相對地，長期國債則是屬於不可預測，即使它仍然有可能為投資人帶來豐厚的獲利。

至於無效的預測，則廣泛出現於各種熱門股短期股價走勢的理財資訊中，例如預測一檔AI股的目標價應該是多少錢。無效的預測通常是投資人賠大錢的主因。

至於巴菲特，和他的夥伴查理．蒙格，要的東西很簡單：「明確可預測，而且令人安心的投資」。更重要的是，短期國債殖利率現在處於「低風險，卻高報酬」，也就是「訂價錯誤」的時候。因為它的殖利率，原本不應該那麼高。

2014年，巴菲特在給股東的信中，建議投資人將10%的資產配置，投資在低風險低報酬的短期美國國債。

2021年，巴菲特在股東信中指出，美國長期國債不是資金部署的好地方。主因是當時（2020年年底），10年期美國國債的收益率低到只有 0.93%。今年，他再次提到對於長期美國國債一貫的看法：「長期而言，股票會比債券好。」

巴菲特的想法當然是合理的，因為他認為承受相同的風險，從股市中獲得的報酬，將遠遠大於長期債券。所以他寧可將現金放在短期國債，等待股市的機會出現。對於股票投資部位高達3800億美元的巴菲特，這就只是他的選擇，以因應未來任何可能有的經濟狀況。

把短期美國國債放進投資組合

如果你可以忍受債券下跌的風險，也做好股債配置，當然可以選擇長期美國國債。如果不願意忍受，就可以選擇將短期美國國債放進投資組合。若覺得麻煩，乾脆把現金定存在銀行，當做資產配置的一部份，也不失為一個好方法。

現在我們來看看，投資人可以如何將短期美國國債放進投資組合。如果你的資金部位夠大，或不嫌麻煩，可以直接透過美股券商平台選擇購買短期美國國債。一般投資人則可以選擇短期（3-12個月）美國國債ETF。

查理在迷你的美股示範帳戶中，加入了短期美國國債ETF：SHV，過去一年殖利率3.93%。｜Photo Credit: 本文作者提供

短期美國國債ETF：SHV（殖利率3.93%；到期殖利率5.43%）

在查理的迷你美股示範帳戶中，有90%的投資部位分別是波克夏BRK.B，以及投資全球股市的VT，它們都是刻意在股市最高點買的。目前的報酬率分別是29%和-1%左右（ -1%為VT加計配息後的報酬率）。

現在我們可以把剩餘10%的預留現金，全部投入一年內的短期美國國債ETF：SHV，它過去1年的殖利率為3.93%，持有的債券到期殖利率則為5.43%。這是一個穩定配息，但價格不會大幅波動，完完全全屬於固定收益的投資標的。每個月配息完，股價下跌，然後會再慢慢爬上去，非常有趣。

另一個選擇則是更短期的SGOV，它只持有3個月內的美國國債。過去1年的殖利率為4.13%，到期殖利率則為5.39%。你也可以選擇其它類似的投資標的，重點在於投資觀念與資產配置。

這樣的投資組合：90%（BRK.B和VT ）：10% （SHV），幾乎可以長期持有，完全不用理它。只需偶爾在股災大跌，或瘋狂大漲時，稍微調整一下即可。