殖利率倒掛讓美國短期國債穩賺不賠，連馬斯克都說是無腦投資
我們想讓你知道的是
以往被視為無風險利率的美國10年期國債，債券價格是會波動的。但3個月的國債殖利率高達5.5%，債券價格卻幾乎不會波動。完完全全是「低風險高報酬」的投資標的，就像給了投資人大額定存美元的機會。對巴菲特來說，利用短期債券來管理手中大量的現金，更是再適合不過了。
文：窮查理投資事務所
註：由於此主題與殖利率倒掛有關，具有時效性。因此在主要專題內容未動筆前，先行撰寫此文章，希望能提供讀者一個簡單的概念：投資報酬率是一種選擇，只要相對風險比較小，就是投資人的機會。
殖利率倒掛期間，買美國短期國債穩賺不賠，平常屬於低風險低報酬的投資標的，在這個時候，就變成了低風險高報酬。
這也是為什麼巴菲特敢大筆投資100億美元在美國短期國債。連特斯拉的馬斯克都說，買短期國債 （treasury bill）是個無腦投資（no-brainer），連想都不用想。
不管你有沒有美元的投資組合，都可以試著理解一個簡單的概念：「儘量往安全的地方去」，然後應用在自己的資產配置上。總是往有風險的地方去，就不可能安心持有股票。
殖利率倒掛創造低風險高報酬
殖利率曲線本來應該是短期債券的利息比較低，長期債券的利息比較高。就像把錢存在銀行，定存的期間愈長，理論上利息要愈高。例如在2021/9/15的時候，正常的殖利率曲線顯示，3個月的美國國債利率不到0.1%，10年期的美國國債則為1.3%左右。
但從2022年開始（同時也是台、美股市高點），3個月的美國國債殖利率逐步攀升，超越10年期的殖利率，形成所謂的殖利率倒掛（即短期殖利率高於長期殖利率）。來到2023/9/15時，3個月的殖利率高達5.5%，10年期的國債卻只有4.3%。
以往被視為無風險利率的美國10年期國債，債券價格是會波動的。但3個月的國債殖利率高達5.5%，債券價格卻幾乎不會波動。完完全全是「低風險高報酬」的投資標的，就像給了投資人大額定存美元的機會。對巴菲特來說，利用短期債券來管理手中大量的現金，更是再適合不過了。
短債 vs 長債
這個時候，投資人其實有兩種選擇：
- 選擇短期美國國債，零風險，直接賺走平常不會有，且還算不錯的利率。
- 選擇投資長期國債，殖利率不錯，而且降息時，債券價格還會上漲。
所以，如果你想在投資組合裡，配置美國公債的時候，你會選擇短期債券還是長期債券呢？
隨著殖利率上升，市場開始向散戶投資人推銷長期美國國債ETF，理由非常充份而合理：「殖利率很不錯，而且未來一旦降息，債券價格會上漲。」因為依照債券的理論，續存期間10年，若降息1%，債券價格會上漲10%。反之亦同。
美國國債的價格就是因為升息，一路往下跌。20年美國國債ETF：TLT，在2022年就狂跌了31%，如果未來降息的話，債券價格應該要上漲。
只是，沒有人能預測一個精確的降息時間點。
報酬率只是一種選擇
有時，報酬率只是一種選擇。它可以簡單取決於三種情況：可預測、不可預測，以及無效的預測。
短期國債屬於明確可預測的選擇；相對地，長期國債則是屬於不可預測，即使它仍然有可能為投資人帶來豐厚的獲利。
至於無效的預測，則廣泛出現於各種熱門股短期股價走勢的理財資訊中，例如預測一檔AI股的目標價應該是多少錢。無效的預測通常是投資人賠大錢的主因。
至於巴菲特，和他的夥伴查理．蒙格，要的東西很簡單：「明確可預測，而且令人安心的投資」。更重要的是，短期國債殖利率現在處於「低風險，卻高報酬」，也就是「訂價錯誤」的時候。因為它的殖利率，原本不應該那麼高。
2014年，巴菲特在給股東的信中，建議投資人將10%的資產配置，投資在低風險低報酬的短期美國國債。
2021年，巴菲特在股東信中指出，美國長期國債不是資金部署的好地方。主因是當時（2020年年底），10年期美國國債的收益率低到只有 0.93%。今年，他再次提到對於長期美國國債一貫的看法：「長期而言，股票會比債券好。」
巴菲特的想法當然是合理的，因為他認為承受相同的風險，從股市中獲得的報酬，將遠遠大於長期債券。所以他寧可將現金放在短期國債，等待股市的機會出現。對於股票投資部位高達3800億美元的巴菲特，這就只是他的選擇，以因應未來任何可能有的經濟狀況。
把短期美國國債放進投資組合
如果你可以忍受債券下跌的風險，也做好股債配置，當然可以選擇長期美國國債。如果不願意忍受，就可以選擇將短期美國國債放進投資組合。若覺得麻煩，乾脆把現金定存在銀行，當做資產配置的一部份，也不失為一個好方法。
現在我們來看看，投資人可以如何將短期美國國債放進投資組合。如果你的資金部位夠大，或不嫌麻煩，可以直接透過美股券商平台選擇購買短期美國國債。一般投資人則可以選擇短期（3-12個月）美國國債ETF。
短期美國國債ETF：SHV（殖利率3.93%；到期殖利率5.43%）
在查理的迷你美股示範帳戶中，有90%的投資部位分別是波克夏BRK.B，以及投資全球股市的VT，它們都是刻意在股市最高點買的。目前的報酬率分別是29%和-1%左右（ -1%為VT加計配息後的報酬率）。
現在我們可以把剩餘10%的預留現金，全部投入一年內的短期美國國債ETF：SHV，它過去1年的殖利率為3.93%，持有的債券到期殖利率則為5.43%。這是一個穩定配息，但價格不會大幅波動，完完全全屬於固定收益的投資標的。每個月配息完，股價下跌，然後會再慢慢爬上去，非常有趣。
另一個選擇則是更短期的SGOV，它只持有3個月內的美國國債。過去1年的殖利率為4.13%，到期殖利率則為5.39%。你也可以選擇其它類似的投資標的，重點在於投資觀念與資產配置。
這樣的投資組合：90%（BRK.B和VT ）：10% （SHV），幾乎可以長期持有，完全不用理它。只需偶爾在股災大跌，或瘋狂大漲時，稍微調整一下即可。
Tags：
ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
我們想讓你知道的是
現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
想知道更多渣打銀行與帝亞吉歐決策者的精采對談，以及他們為ESG投入哪些心力？點擊影片觀看更多：https://www.youtube.com/watch?v=8Ub5gUPWBO8
延伸閱讀
l 渣打銀行永續之旅網站
l 【渣打銀行的永續之旅】全球最高的綠建築 台北101
l 【渣打銀行的永續之旅】全球最成功的公共自行車系統 YouBike
l 【渣打銀行的永續之旅】永續能源推手 哥本哈根基礎建設基金