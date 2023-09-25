開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/09/25,
印太

「歡迎來到中國」紐時記者乘菲律賓船出海，直擊中國控制南海野心

「歡迎來到中國」紐時記者乘菲律賓船出海，直擊中國控制南海野心
圖為2014年中國海警船阻止菲律賓補給船靠近仁愛暗礁。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

紐約時報記者畢區等人最近搭乘菲律賓船至南海，儘管美濟礁早已被國際常設仲裁法院裁定是菲律賓專屬經濟區和大陸棚的一部分，但中國船隻仍盤踞在此區域，當畢區搭乘的船隻接近時，中方以船艦鳴笛、照明燈照射並發送「歡迎來到中國」訊息等行徑「迎接」。

（中央社）紐約時報記者畢區（Hannah Beech）等人最近搭乘菲律賓船至南海島礁，直擊中國如何將領土野心強加於南海，包括船艦鳴笛、照明燈照射並發送「歡迎來到中國」訊息等行徑。

紐約時報」（The New York Times）記者畢區撰文寫道，當他們乘船時，在菲律賓巴拉旺島（Palawan Island）外海美濟礁（Mischief Reef）的中國軍事基地隱約出現於前方，即便在黎明前的天色黑暗時刻也很明顯。

畢區指出，現場可以看到用於軍事監控的雷達天線罩，還有燈光射向一條給戰機使用的跑道，後方是適合存放地對空飛彈的倉庫。

美濟礁位於南海地區，距離中國大陸約1400公里，荷蘭海牙的常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）曾明確裁定南海不屬於中國，但畢區等人的手機當時卻收到一則訊息寫著「歡迎來到中國」。

事發當時，有一艘中國解放軍的海軍拖船於附近徘徊，但沒有阻止他們，或許可能當時是清晨時分。但當他們靠近中國軍事基地時，那艘拖船向他們逼進，打開照明燈並反覆鳴笛。

畢區提到，那艘拖船的體積約是他們搭乘船隻的2.5倍。中國軍方透過無線電告訴他們，他們已侵入中國領海。

紐時記者搭乘的船隻懸掛菲律賓國旗，而常設仲裁法院已裁定，美濟礁是菲律賓專屬經濟區和大陸棚的一部分。

畢區表示，中方無視裁決，當時他們透過無線電對話，表明他們有權航行通過這些水域。

那艘解放軍拖船則用更多鳴笛聲作為回應，這種聲波攻擊非常刺耳，照明燈也幾乎讓他們看不見眼前的東西。

拖船更衝向他們搭乘的船隻，在不到20公尺範圍內移動，海事專家指出，這明顯違反了國際海事公約。

GettyImages-1582889310
Photo Credit: GettyImages
2023年8月7日在馬尼拉外交部舉行的新聞發布會上，展示了中國海警船使用高壓水砲攻擊菲律賓補給船的照片。

黎明破曉時，他們可以看到美濟礁上的防禦工事，以及許多中國船隻從四方逼進，包括6艘海上民兵船，還有一艘最近服役用於搭載反艦飛彈的海軍護衛艦。

畢區表示，當離開美濟礁時，中方船隻依然尾隨他們，他們也看到南沙群島仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）的主權聲索爭端有多麼不平衡。

1990年代，菲律賓在人員和資金都不足的情況下，將一艘第二次世界大戰時期的海軍艦艇擱淺於仁愛暗沙，建立了一個臨時基地，讓菲律賓士兵可以保衛菲國水域。

紐時記者在仁愛暗沙附近，還看見菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）船隻，被兩艘中國海警船的軍事雷射鎖定。

一名中國海警人員表示：「既然你們無視我方警告，我們會依法進一步採取必要措施，因此產生的任何後果將由你們承擔。」

菲律賓方面則回應說：「我們將向我國人民供應食物和其他必需品。」

離開仁愛暗沙後，紐時記者搭乘的船駛向擁有近百萬人口的菲律賓巴拉旺島，並靠近數個世紀以來一直都是富饒漁場的仙賓礁（Sabina Shoal）。

但近年來，中國人在仙賓礁放置了航標，菲律賓海岸防衛隊則已經移除這些航標。

仙賓礁曾有脆弱的珊瑚繁衍增長，畢區等人看到一群船隻排成隊形，有中國國旗飄揚且繩索把部分船隻綁在一起，無線電中有人用中國南方的方言開玩笑，現場沒有看到漁網。

紐時記者還目睹中國泡麵的空包裝袋漂浮於海面上，透過無線電能聽到菲律賓海岸防衛隊敦促中國船隻離開仙賓礁，但沒有獲得回應，菲律賓海岸防衛隊的無線電呼求也漸漸消聲。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：​楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。