「歡迎來到中國」紐時記者乘菲律賓船出海，直擊中國控制南海野心
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紐約時報記者畢區等人最近搭乘菲律賓船至南海，儘管美濟礁早已被國際常設仲裁法院裁定是菲律賓專屬經濟區和大陸棚的一部分，但中國船隻仍盤踞在此區域，當畢區搭乘的船隻接近時，中方以船艦鳴笛、照明燈照射並發送「歡迎來到中國」訊息等行徑「迎接」。
（中央社）紐約時報記者畢區（Hannah Beech）等人最近搭乘菲律賓船至南海島礁，直擊中國如何將領土野心強加於南海，包括船艦鳴笛、照明燈照射並發送「歡迎來到中國」訊息等行徑。
「紐約時報」（The New York Times）記者畢區撰文寫道，當他們乘船時，在菲律賓巴拉旺島（Palawan Island）外海美濟礁（Mischief Reef）的中國軍事基地隱約出現於前方，即便在黎明前的天色黑暗時刻也很明顯。
畢區指出，現場可以看到用於軍事監控的雷達天線罩，還有燈光射向一條給戰機使用的跑道，後方是適合存放地對空飛彈的倉庫。
美濟礁位於南海地區，距離中國大陸約1400公里，荷蘭海牙的常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）曾明確裁定南海不屬於中國，但畢區等人的手機當時卻收到一則訊息寫著「歡迎來到中國」。
事發當時，有一艘中國解放軍的海軍拖船於附近徘徊，但沒有阻止他們，或許可能當時是清晨時分。但當他們靠近中國軍事基地時，那艘拖船向他們逼進，打開照明燈並反覆鳴笛。
畢區提到，那艘拖船的體積約是他們搭乘船隻的2.5倍。中國軍方透過無線電告訴他們，他們已侵入中國領海。
紐時記者搭乘的船隻懸掛菲律賓國旗，而常設仲裁法院已裁定，美濟礁是菲律賓專屬經濟區和大陸棚的一部分。
畢區表示，中方無視裁決，當時他們透過無線電對話，表明他們有權航行通過這些水域。
那艘解放軍拖船則用更多鳴笛聲作為回應，這種聲波攻擊非常刺耳，照明燈也幾乎讓他們看不見眼前的東西。
拖船更衝向他們搭乘的船隻，在不到20公尺範圍內移動，海事專家指出，這明顯違反了國際海事公約。
黎明破曉時，他們可以看到美濟礁上的防禦工事，以及許多中國船隻從四方逼進，包括6艘海上民兵船，還有一艘最近服役用於搭載反艦飛彈的海軍護衛艦。
畢區表示，當離開美濟礁時，中方船隻依然尾隨他們，他們也看到南沙群島仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）的主權聲索爭端有多麼不平衡。
1990年代，菲律賓在人員和資金都不足的情況下，將一艘第二次世界大戰時期的海軍艦艇擱淺於仁愛暗沙，建立了一個臨時基地，讓菲律賓士兵可以保衛菲國水域。
紐時記者在仁愛暗沙附近，還看見菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）船隻，被兩艘中國海警船的軍事雷射鎖定。
一名中國海警人員表示：「既然你們無視我方警告，我們會依法進一步採取必要措施，因此產生的任何後果將由你們承擔。」
菲律賓方面則回應說：「我們將向我國人民供應食物和其他必需品。」
離開仁愛暗沙後，紐時記者搭乘的船駛向擁有近百萬人口的菲律賓巴拉旺島，並靠近數個世紀以來一直都是富饒漁場的仙賓礁（Sabina Shoal）。
但近年來，中國人在仙賓礁放置了航標，菲律賓海岸防衛隊則已經移除這些航標。
仙賓礁曾有脆弱的珊瑚繁衍增長，畢區等人看到一群船隻排成隊形，有中國國旗飄揚且繩索把部分船隻綁在一起，無線電中有人用中國南方的方言開玩笑，現場沒有看到漁網。
紐時記者還目睹中國泡麵的空包裝袋漂浮於海面上，透過無線電能聽到菲律賓海岸防衛隊敦促中國船隻離開仙賓礁，但沒有獲得回應，菲律賓海岸防衛隊的無線電呼求也漸漸消聲。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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