「歡迎來到中國」紐時記者乘菲律賓船出海，直擊中國控制南海野心

（中央社）紐約時報記者畢區（Hannah Beech）等人最近搭乘菲律賓船至南海島礁，直擊中國如何將領土野心強加於南海，包括船艦鳴笛、照明燈照射並發送「歡迎來到中國」訊息等行徑。

「紐約時報」（The New York Times）記者畢區撰文寫道，當他們乘船時，在菲律賓巴拉旺島（Palawan Island）外海美濟礁（Mischief Reef）的中國軍事基地隱約出現於前方，即便在黎明前的天色黑暗時刻也很明顯。

More than 900 miles from the Chinese mainland, in an area of the South China Sea that an international tribunal has unequivocally determined does not belong to China, cellphones pinged with a message: “Welcome to China.” - ⁦@hkbeech⁩ at Mischief Reef https://t.co/pWLAchdi0X — Mike Forsythe 傅才德 (@PekingMike) September 24, 2023

畢區指出，現場可以看到用於軍事監控的雷達天線罩，還有燈光射向一條給戰機使用的跑道，後方是適合存放地對空飛彈的倉庫。

美濟礁位於南海地區，距離中國大陸約1400公里，荷蘭海牙的常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）曾明確裁定南海不屬於中國，但畢區等人的手機當時卻收到一則訊息寫著「歡迎來到中國」。

事發當時，有一艘中國解放軍的海軍拖船於附近徘徊，但沒有阻止他們，或許可能當時是清晨時分。但當他們靠近中國軍事基地時，那艘拖船向他們逼進，打開照明燈並反覆鳴笛。

畢區提到，那艘拖船的體積約是他們搭乘船隻的2.5倍。中國軍方透過無線電告訴他們，他們已侵入中國領海。

紐時記者搭乘的船隻懸掛菲律賓國旗，而常設仲裁法院已裁定，美濟礁是菲律賓專屬經濟區和大陸棚的一部分。

畢區表示，中方無視裁決，當時他們透過無線電對話，表明他們有權航行通過這些水域。

那艘解放軍拖船則用更多鳴笛聲作為回應，這種聲波攻擊非常刺耳，照明燈也幾乎讓他們看不見眼前的東西。

拖船更衝向他們搭乘的船隻，在不到20公尺範圍內移動，海事專家指出，這明顯違反了國際海事公約。

Photo Credit: GettyImages 2023年8月7日在馬尼拉外交部舉行的新聞發布會上，展示了中國海警船使用高壓水砲攻擊菲律賓補給船的照片。

黎明破曉時，他們可以看到美濟礁上的防禦工事，以及許多中國船隻從四方逼進，包括6艘海上民兵船，還有一艘最近服役用於搭載反艦飛彈的海軍護衛艦。

畢區表示，當離開美濟礁時，中方船隻依然尾隨他們，他們也看到南沙群島仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）的主權聲索爭端有多麼不平衡。

1990年代，菲律賓在人員和資金都不足的情況下，將一艘第二次世界大戰時期的海軍艦艇擱淺於仁愛暗沙，建立了一個臨時基地，讓菲律賓士兵可以保衛菲國水域。

紐時記者在仁愛暗沙附近，還看見菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）船隻，被兩艘中國海警船的軍事雷射鎖定。

一名中國海警人員表示：「既然你們無視我方警告，我們會依法進一步採取必要措施，因此產生的任何後果將由你們承擔。」

菲律賓方面則回應說：「我們將向我國人民供應食物和其他必需品。」

離開仁愛暗沙後，紐時記者搭乘的船駛向擁有近百萬人口的菲律賓巴拉旺島，並靠近數個世紀以來一直都是富饒漁場的仙賓礁（Sabina Shoal）。

但近年來，中國人在仙賓礁放置了航標，菲律賓海岸防衛隊則已經移除這些航標。

仙賓礁曾有脆弱的珊瑚繁衍增長，畢區等人看到一群船隻排成隊形，有中國國旗飄揚且繩索把部分船隻綁在一起，無線電中有人用中國南方的方言開玩笑，現場沒有看到漁網。

紐時記者還目睹中國泡麵的空包裝袋漂浮於海面上，透過無線電能聽到菲律賓海岸防衛隊敦促中國船隻離開仙賓礁，但沒有獲得回應，菲律賓海岸防衛隊的無線電呼求也漸漸消聲。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：​楊士範