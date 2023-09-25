生生用平板加深「惡視力」，挑戰在於下課走出冷氣教室；研究：就讀公立學校、安親班待得久加速近視
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下課走出教室去玩耍活動，已經有研究實證可以預防學童近視，看似簡單的事，當前卻不太容易，尤其如今班班有冷氣，戶外很熱，當下課鐘聲響起，學童能否放下平板離開座位出去玩，這很難說，吳佩昌感嘆：「不去戶外就取消下課好了！」
生生用平板要護眼，挑戰在於下課走出冷氣教室
（中央社）線上學習普及，「惡視力」卻如海嘯來襲，中小學採取「生生用平板」教學後，眼科醫師擔心學童用眼過度或加深近視，提醒下課戶外活動讓眼睛休息，並評估預防性點藥保護視力。
暑假結束，新學年迎接學生的是「生生用平板、班班有冷氣」的學習環境，然而到了下課時間，部分學童仍然在教室吹冷氣、眼球黏在平板電腦螢幕上，這現象讓高雄長庚醫院近視防治中心負責人吳佩昌憂心，他呼籲，面對數位學習，一定要有學童護眼政策。
衛生福利部國民健康署建議，學童每年定期視力檢查2次。吳佩昌身為國健署學童視力保健計劃主持人，他主張，學校採購平板同時應購買監控時間的軟體，甚至應該設計程式，登入使用前會跳出視力度數提醒。
吳佩昌告訴《中央社》記者，視力度數監控可由中央健保署的「健康存摺」與教育部合作，以利家長隨時掌握孩童度數，甚至希望能同步紀錄孩童在學校每週平板使用時間，相關建議已向教育部提出，有望採納。
在近期舉行的近視病新知研討會中，台北市聯合醫院中興院區眼科主治醫師蕭雅娟也點出台灣「惡視力」威脅的現象。
她說，60年前的亞洲近視率僅1至2成，現在已達到9成近視率，台灣人口超過9成是近視族，「台灣高中生以下高度近視占比超過1成，這非常可怕。」
小小年紀就近視，是惡化成高度近視的開端，500、600度以上的高度近視，發生視網膜剝離、近視性黃斑部病變、青光眼和早發性白內障等風險大增，越來越多人面臨永久性失明危機，「門診看至太多年紀輕輕的失明病人，真的會怕」，這是吳佩昌最擔憂的台灣未來。
吳佩昌嘆著氣邊回憶最近令人心碎的病例，是個帥帥的年輕人，近視高達1000度，今年才34歲，1隻眼睛已達失明程度，僅剩的那隻眼疑似飛蚊症、視力模糊，門診檢查確定是視網膜剝離，黃斑部也受到侵犯，非常可能失明，「他看起來很絕望，我也不知如何是好。」
對吳佩昌而言，最可怕的是這個年輕人並非「3C時代原住民」，喜愛戶外活動的他，小時候視力正常，直到國中才近視，因為沒有定期檢查，視力加速惡化，直到如今局面。
在3C時代之下，甚至面對數位教學，學童更容易暴露近視風險，吳佩昌到校園宣導護眼時，常以高度近視的案例來嚇一嚇孩子。他強調，避免近視的第一步是淨空教室，落實下課戶外活動。
下課走出教室去玩耍活動，已經有研究實證可以預防學童近視，看似簡單的事，當前卻不太容易，尤其如今班班有冷氣，戶外很熱，當下課鐘聲響起，學童能否放下平板離開座位出去玩，這很難說，吳佩昌感嘆：「不去戶外就取消下課好了！」
健保署在今年5月1日及8月1日起新增給付2款0.01%低濃度阿托品眼藥水，可每晚睡前使用。吳佩昌認為，新給付藥物可減輕學童點藥不適感，增加使用意願，可成為保護台灣學童視力的利器。
另外，他也說，散瞳後遠視未達75度學童，給予低濃度阿托品散瞳劑，預防性點藥減少近視風險，同樣也可以考慮列入學童的護眼對策。
就讀公立學校、安親班待得久，研究顯示加速近視
（中央社）醫界研究調查台灣校園「惡視力」發現，就讀私立學校孩童和公立學校學童相比，近視增加度數可能比較少，國小階段學童在安親班時間越長，在短短1年內的近視增加度數就會越多。
3C世代的的近視盛行率攀升，這與閱讀用眼習慣及生活環境變化相關，台北慈濟醫院眼科部主治醫師鄭涵之調查台灣學童近視危險因子，揪出安親班是促使近視惡化的「雷區」。
鄭涵之收集522名到台北慈濟醫院眼科進行眼科檢查的學童問卷調查，分析學童近視相關行為與風險因子，她日前在報告這次調查發現有趣結果：私校學童近視增加度數較少，小學生在安親班時間越長則近視增加度數越多。
鄭涵之在論文中提到，私校孩童近視增加度數較少，可能原因之一是在學校時間長，學校老師給予照顧較多，時常提醒孩子正確用眼習慣；相反的，公立學校孩童放學後接著去安親班，繼續在室內大量近距離用眼活動。
鄭涵之指出，現代父母工作忙碌，沒有足夠時間照顧小孩課業，大部分學童放學會接著繼續參加課後輔導、補習班、才藝班或安親班，建議安親班或補習班的上課時間也應落實用眼30分鐘、休息10分鐘的規則，鼓勵增加戶外光照活動的時間是動態性活動內容。
鄭涵之這項調查還顯示，運動時間越長的學童，不只近視度數較低，在1年內近視增加度數也較少，因此學童最好要有充足的戶外活動時間，包括戶外運動、走路、甚至在戶外舉行的科學或其他的課程，以達到更好的視力控制的目標。
高雄長庚醫院近視防治中心負責人吳佩昌也有類似研究證實，對於近視前期學童，戶外活動確實可以延緩近視發生，甚至有6成保護效果。
他說，一般而言，有效保護眼睛的紅光在早上、下午時段較多，是從事戶外活動的好時機，建議學童應每天戶外活動120分鐘。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。