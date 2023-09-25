生生用平板加深「惡視力」，挑戰在於下課走出冷氣教室；研究：就讀公立學校、安親班待得久加速近視

生生用平板要護眼，挑戰在於下課走出冷氣教室

（中央社）線上學習普及，「惡視力」卻如海嘯來襲，中小學採取「生生用平板」教學後，眼科醫師擔心學童用眼過度或加深近視，提醒下課戶外活動讓眼睛休息，並評估預防性點藥保護視力。

暑假結束，新學年迎接學生的是「生生用平板、班班有冷氣」的學習環境，然而到了下課時間，部分學童仍然在教室吹冷氣、眼球黏在平板電腦螢幕上，這現象讓高雄長庚醫院近視防治中心負責人吳佩昌憂心，他呼籲，面對數位學習，一定要有學童護眼政策。

衛生福利部國民健康署建議，學童每年定期視力檢查2次。吳佩昌身為國健署學童視力保健計劃主持人，他主張，學校採購平板同時應購買監控時間的軟體，甚至應該設計程式，登入使用前會跳出視力度數提醒。

吳佩昌告訴《中央社》記者，視力度數監控可由中央健保署的「健康存摺」與教育部合作，以利家長隨時掌握孩童度數，甚至希望能同步紀錄孩童在學校每週平板使用時間，相關建議已向教育部提出，有望採納。

在近期舉行的近視病新知研討會中，台北市聯合醫院中興院區眼科主治醫師蕭雅娟也點出台灣「惡視力」威脅的現象。

她說，60年前的亞洲近視率僅1至2成，現在已達到9成近視率，台灣人口超過9成是近視族，「台灣高中生以下高度近視占比超過1成，這非常可怕。」

小小年紀就近視，是惡化成高度近視的開端，500、600度以上的高度近視，發生視網膜剝離、近視性黃斑部病變、青光眼和早發性白內障等風險大增，越來越多人面臨永久性失明危機，「門診看至太多年紀輕輕的失明病人，真的會怕」，這是吳佩昌最擔憂的台灣未來。

吳佩昌嘆著氣邊回憶最近令人心碎的病例，是個帥帥的年輕人，近視高達1000度，今年才34歲，1隻眼睛已達失明程度，僅剩的那隻眼疑似飛蚊症、視力模糊，門診檢查確定是視網膜剝離，黃斑部也受到侵犯，非常可能失明，「他看起來很絕望，我也不知如何是好。」

對吳佩昌而言，最可怕的是這個年輕人並非「3C時代原住民」，喜愛戶外活動的他，小時候視力正常，直到國中才近視，因為沒有定期檢查，視力加速惡化，直到如今局面。

在3C時代之下，甚至面對數位教學，學童更容易暴露近視風險，吳佩昌到校園宣導護眼時，常以高度近視的案例來嚇一嚇孩子。他強調，避免近視的第一步是淨空教室，落實下課戶外活動。

下課走出教室去玩耍活動，已經有研究實證可以預防學童近視，看似簡單的事，當前卻不太容易，尤其如今班班有冷氣，戶外很熱，當下課鐘聲響起，學童能否放下平板離開座位出去玩，這很難說，吳佩昌感嘆：「不去戶外就取消下課好了！」

健保署在今年5月1日及8月1日起新增給付2款0.01%低濃度阿托品眼藥水，可每晚睡前使用。吳佩昌認為，新給付藥物可減輕學童點藥不適感，增加使用意願，可成為保護台灣學童視力的利器。

另外，他也說，散瞳後遠視未達75度學童，給予低濃度阿托品散瞳劑，預防性點藥減少近視風險，同樣也可以考慮列入學童的護眼對策。

就讀公立學校、安親班待得久，研究顯示加速近視

（中央社）醫界研究調查台灣校園「惡視力」發現，就讀私立學校孩童和公立學校學童相比，近視增加度數可能比較少，國小階段學童在安親班時間越長，在短短1年內的近視增加度數就會越多。

3C世代的的近視盛行率攀升，這與閱讀用眼習慣及生活環境變化相關，台北慈濟醫院眼科部主治醫師鄭涵之調查台灣學童近視危險因子，揪出安親班是促使近視惡化的「雷區」。

鄭涵之收集522名到台北慈濟醫院眼科進行眼科檢查的學童問卷調查，分析學童近視相關行為與風險因子，她日前在報告這次調查發現有趣結果：私校學童近視增加度數較少，小學生在安親班時間越長則近視增加度數越多。

鄭涵之在論文中提到，私校孩童近視增加度數較少，可能原因之一是在學校時間長，學校老師給予照顧較多，時常提醒孩子正確用眼習慣；相反的，公立學校孩童放學後接著去安親班，繼續在室內大量近距離用眼活動。

鄭涵之指出，現代父母工作忙碌，沒有足夠時間照顧小孩課業，大部分學童放學會接著繼續參加課後輔導、補習班、才藝班或安親班，建議安親班或補習班的上課時間也應落實用眼30分鐘、休息10分鐘的規則，鼓勵增加戶外光照活動的時間是動態性活動內容。

鄭涵之這項調查還顯示，運動時間越長的學童，不只近視度數較低，在1年內近視增加度數也較少，因此學童最好要有充足的戶外活動時間，包括戶外運動、走路、甚至在戶外舉行的科學或其他的課程，以達到更好的視力控制的目標。

高雄長庚醫院近視防治中心負責人吳佩昌也有類似研究證實，對於近視前期學童，戶外活動確實可以延緩近視發生，甚至有6成保護效果。

他說，一般而言，有效保護眼睛的紅光在早上、下午時段較多，是從事戶外活動的好時機，建議學童應每天戶外活動120分鐘。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀