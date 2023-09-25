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2023/09/25,
政治

人民自救宣言59週年，國史館：情治單位視彭明敏潛逃是最大恥辱，陳儀深：威權政府誣賴爆炸案

人民自救宣言59週年，國史館：情治單位視彭明敏潛逃是最大恥辱，陳儀深：威權政府誣賴爆炸案
國史館24日舉行「台灣人民自救宣言案」史料彙編暨 新書發表，總統府秘書長林佳龍（圖）致詞。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

前總統府資政彭明敏1964年與學生謝聰敏、魏廷朝共同起草「台灣人民自救宣言」即將屆滿59週年前夕，國史館昨天舉行「台灣人民自救宣言案」史料彙編暨新書發表。國史館表示，情治單位對彭明敏潛逃出境毫無知覺，因此，海外傳來彭已逃離台灣消息後，國內警政高層震驚，國安局局長周中峯視之為「情治單位最大恥辱、最大失敗、最大教訓」。

國史館史料彙編，情治單位視彭明敏潛逃是最大恥辱

（中央社）國史館昨（24）日舉行「台灣人民自救宣言案」史料彙編暨新書發表，國史館發現，調查局線民顏艮昌監視彭明敏等人行動，甚至擔任聯絡要角，彭明敏出逃後，警政高層震驚，視之為「情治單位最大恥辱、最大失敗、最大教訓」。

前總統府資政彭明敏1964年與學生謝聰敏、魏廷朝共同起草「台灣人民自救宣言」即將屆滿59週年前夕，國史館昨天舉行「台灣人民自救宣言案」史料彙編暨新書發表。

從1964年9月20日彭明敏、謝聰敏與魏廷朝師生3人因為遭印刷廠工人密告而被捕開始，到彭明敏雖然獲得特赦，但當局不僅不准他回台灣大學教書，尚且嚴密監控他的一舉一動，形同軟禁，使得他策劃出逃。

謝聰敏和魏廷朝刑滿出獄以後，受到彭明敏成功出逃的牽連，莫名與台南美國新聞處、台北美國商業銀行爆炸案扯上關係，從而二度入獄，過程曲折。

國史館發表的新書內容包括，自救宣言案的破獲、逮捕彭明敏等人及判決至開釋減刑等過程的相關檔案。彭明敏入獄後的國際救援行動、逃亡，以及彭明敏在美活動的相關檔案；謝聰敏、魏廷朝先被監視，後又獲罪，再次被捕的相關檔案資料。

國史館從檔案中發現，美籍傳教士唐培禮是協助彭明敏逃離台灣的重要關鍵人物之一，根據國安局檔案，歷任台北市印刷業職業工會理事長、台灣省總工會理事長、國民大會代表等職務的顏艮昌是在唐培禮介紹下，與彭明敏搭上線。

國史館發現，顏艮昌因可協助組織動員、印製相關文宣，及提供相關建議，深受唐培禮、彭明敏等人重視。檔案顯示，顏艮昌長期擔任內線，多次向調查局提交報告，提及彭明敏意圖不軌，形跡可疑。

國史館發現，國安局指示調查局對彭明敏進行多方布線，成立培明專案，嚴密監視唐培禮、彭明敏等人行動。

國史館表示，情治單位對彭明敏潛逃出境毫無知覺，因此，海外傳來彭已逃離台灣消息後，國內警政高層震驚，國安局局長周中峯視之為「情治單位最大恥辱、最大失敗、最大教訓」。

國史館說，彭明敏逃亡後，顏艮昌持續監視唐培禮、謝聰敏及其親屬，也擔任唐、謝等人的聯絡要角。

國史館指出，外交部檔案顯示，各駐外使領館不時將彭明敏四處奔波、密集發表演講的行程與內容回報國內。亡命生涯本不易，彭明敏自述其流亡海外的20數年間，沒有一天覺得安全。

前總統府資政彭明敏辭世
Photo Credit: 中央社
前總統府資政彭明敏

彭明敏師生案新史料，陳儀深：威權政府誣賴爆炸案

（中央社）國史館昨天舉行「台灣人民自救宣言案」史料彙編暨新書發表，國史館長陳儀深致詞指出，當時的威權政府把台南美國新聞處爆炸案誣賴給謝聰敏、魏廷朝，同時泡製了「台獨聯盟台灣本部案」。

前總統府資政彭明敏1964年與學生謝聰敏、魏廷朝共同起草「台灣人民自救宣言」即將屆滿59週年前夕，國史館昨天舉行「台灣人民自救宣言案」史料彙編暨新書發表。

總統府秘書長林佳龍致詞表示，59年前的9月20日發生的「台灣人民自救宣言案」，或稱「彭明敏師生案」，彭明敏、謝聰敏、魏廷朝等3人要求集會結社自由、主張制訂新憲法等觸犯國民黨黨國體制禁忌的「宣言」，而被當局以叛亂罪起訴、判刑。

林佳龍說，他們為單純理想，對抗當時不公義社會以及不正常體制，勇敢獻身實踐，把人生精華時刻換成黑牢拘禁與酷刑，甚而長年亡命海外的波折困頓，這需要何等的勇氣、抉擇與承擔；他們始終不改其志，鍥而不捨努力，一生淡泊名利，也不戀棧權位，關心的只是台灣政治改革與民主發展，推動政治犯平反與人權的維護，真正體現並豐富受難的生命意義。

陳儀深在序言提到，國史館出版的「台灣人民自救宣言案史料彙編」包含了國安局、調查局的相關檔案，他自己讀了有驚訝、意外感覺，但是要提醒讀者，這裡面有當局羅織捏造部分，例如台南的美國新聞處爆炸案、台北的美國商業銀行爆炸案與謝聰敏、魏廷朝的關聯，以及所謂台獨聯盟「台灣本部案」。

陳儀深昨天在新書發表會以「聚焦1971年的變局 新出土彭明敏師生案史料的深一層意義」為題發表致詞，他說，彭明敏1970年初在黨國嚴密監控情況下，化妝易容、用假護照脫逃成功；出逃瑞典後，在國民黨政府百般阻撓下，1970年9月美國還是給予入境簽證。

陳儀深說，當時的《Newsweek》（新聞周刊）報導認為，美國政府在對北京政府頻送秋波的時候又給彭明敏入境，觸怒了國民黨政府，才會有10月12日的台南美國新聞處爆炸案。

陳儀深表示，當時威權政府把爆炸案誣賴給謝聰敏、魏廷朝，同時泡製了一個「台獨聯盟台灣本部案」，描述這些罪名時候常常出現「受到彭逆明敏的指使」這樣字眼。

陳儀深說，所謂「彭明敏師生（叛亂）案」並不是停留在1964年發布未遂的自救宣言，而是1971年2月發生第二次爆炸案，也就是台北美國商業銀行爆炸案之後，謝聰敏和魏廷朝第二次被捕入獄。

陳儀深表示，其中，扮演宗像隆幸與唐培禮、謝聰敏的中間人顏艮昌，竟是調查局的線民。這些部分在過去比較不為人知，國史館今天發表的史料彙編，正好可以彌補不足。

林佳龍：彭明敏等人體現並豐富受難的生命意義
Photo Credit: 中央社
國史館24日舉行「台灣人民自救宣言案」史料彙編暨新書發表，總統府秘書長林佳龍（圖）致詞表示，彭明敏、謝聰敏、魏廷朝等人為單純理想，對抗當時不 公義社會以及不正常體制，勇敢獻身實踐、始終不改其志，真正體現並豐富受難的生命意義。

人民自救宣言59週年，林佳龍：難想像舊時荒謬

（中央社）總統府秘書長林佳龍昨天說，彭明敏師生撰寫一份揭穿反攻大陸神話、要求集會結社自由、主張制訂新憲法等的「自救宣言」，竟被國民黨當局以叛亂罪起訴、判刑，難以想像舊時的荒謬與局勢的變遷。


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