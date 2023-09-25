北京出脫國有房產低於市價也乏人問津；中國空屋太多供應過剩，前官員勸房地產業早轉型

中國房市萎靡，北京出脫國有房產乏人問津

（中央社）中國房市因債務危機而萎靡不振之際，北京市朝陽區住建委網拍154戶國有商品房，雖低於市場價格但乏人問津，目前出脫不到20戶，多數流標。

綜合中國媒體《華夏時報》與美國《自由亞洲電台》（RFA）24日和22日報導，北京市朝陽區政府22日出脫國有資產，位於中國鐵建國際城的住宅154戶，委由北京產權交易所公開拍賣。

這154戶面積介於74至101平方公尺（約22至30坪），競標價自每平方公尺人民幣8萬7357元起（相當於每坪新台幣127.3萬元），產權所有人是北京市朝陽區住房和城鄉建設委員會。

依中國房市調研業者貝殼研究院的調查數據顯示，屋齡約12年的中國鐵建國際城，目前均價大約每平方公尺9萬3700元。

北京退休魏姓公務員告訴RFA，即使上述商品低於市場價，但是在這個節骨眼上，現在具備購買力的人有多少？且誰敢下手？

受託處理這批國有資產的房仲人員劉天（化名）和房產律師王玉臣說，中鐵建國際城共計15棟樓，之前若干樓棟用來安置拆遷戶，可能北京朝陽區住建委往昔曾把這些房備用於拆遷安置等。

雖然這批國有房備受矚目，但競標效果不理想。劉天表示，截止9月22日拍賣不到20戶，而且基本上都是底價成交。

王玉臣分析，流拍可能是因為市場需求不足，何況目前房市低迷，民眾購買力普遍下降，許多購屋者可能會選擇更經濟實惠的商品。

RFA的報導另指出，中國房產開發商接連爆雷之際，又有外資企業宣布撤離中國。

日資巨頭大同電工（蘇州）有限公司宣布9月4日關門，並表示由於集團調整營運策略，考量公司經營變化等客觀因素，決定提前解散。

中國空屋太多供應過剩，前官員勸房地產業早轉型

房地產市場是中國經濟成長重要支柱，當前卻面臨供需失衡狀態，前國家統計局官員直言，這種情況下再大力發展房地產是不智的，房市企業必須轉型，「早轉型早主動」。

綜合《觀察者網》等陸媒報導，前中國國家統計局副局長賀鏗23日在東莞舉行的「2023中國實體經濟發展大會」表示，「現在房地產供應過剩，空置的房屋究竟有多少，各個專家估出來的數字相差很大，14億人可能住不完。」

賀鏗說，如此多空置房子再要大力發展房地產是不明智的，在這種情況下，「房地產企業必須轉型，早轉型早主動。」

中國房市調研業者貝殼研究院去（2022）年8月曾公布，江西省省會南昌的住房空置率在調研的28個大中城市中名列第一，達20％，也就是南昌有五分之一的已售存量住房（已被購買或自建並取得所有權證書的房屋）處於空置狀態；排第二的是河北廊坊，空置率19％。

貝殼的調研將3個月以上無人居住的住房定義為「空置住房」，設定空置戶數除以總戶數即為城市住房空置率。報告顯示，28個大中城市平均住房空置率為12％，相對處於較高區間。

住房空置率隨城市能級依次遞增，一線城市平均7％，二線平均12％，三線16％；其中僅有9個城市空置率處於合理區間內，大部分處於10％至15％之間，6個城市高於15％。

分城市來看，深圳、北京、上海空置率最低，都在7％以下；西安、鄭州、昆明、合肥、無錫等大部分城市處在10％至15％之間；南昌、廊坊、佛山住房空置率相對較高，都在15％以上。

貝殼認為住房空置率的區域差異反映了房市發展潛力。一般來說，空置率在5％至10％之間屬於合理，低於此區間視為空置率過低，顯示住房需求旺盛，潛在需求較高；高於10％視為空置率過高，代表住房供給過剩，存在庫存積壓風險。

貝殼研究院說，這次統計僅選取已售存量住房，相較其他統計方法所得出的空置率偏低。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航