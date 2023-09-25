習近平杭州接見東帝汶總理，兩國同意將關係升級為「全面戰略夥伴關係」
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東帝汶總理夏納納在杭州出席亞運會開幕式期間，與中國國家主席習近平會面，雙方同意將兩國關係升級為「全面戰略夥伴關係」。去年5月，東帝汶總統霍塔曾表示，東帝汶要與美國發展關係，但也強調不會介入美中之間的任何競爭。
文：松仁
中國國家主席習近平星期六（9月23日）在杭州與前往杭州出席亞運會開幕式的東帝汶總理夏納納（Xanana Gusmao）舉行會晤，雙方同意將兩國關係升級為「全面戰略夥伴關係」。
路透社在通報中指出，此舉似乎可以讓中國在資源豐富的這個東南亞國家增加其影響力，而東帝汶則可能透過與中國這個大國強化關係獲取投資和其他援助。
中國外交部週六發表聲明說，這個協議的達成將有助於兩國之間的相互支持和國際合作。聲明還表示，雙方將「繼續保持高層交往積極勢頭，加強戰略溝通，鞏固友好與政治互信，持續推動雙邊關係發展。」
最近幾年，中國與美國的戰略競爭越來越激烈，東南亞只是這場競爭的一部分。在東帝汶東面的南太地區的許多島國也成為這兩個世界最大國家之間爭奪的目標。中國在那裡取得的一些進展引起美國、澳洲、紐西蘭等西方盟國的不安。
第十九屆亞運開幕式週六晚間在杭州舉行，夏納納與多國的總統、總理或議會議長受邀出席開幕典禮。習近平是在開幕式舉行前，當天上午在杭州西湖國賓館與夏納納舉行會晤的。
「將兩國關係提升為全面戰略夥伴關係，是兩國合作與時俱進的現實需要，也是兩國人民的共同期待。中方願繼續本著親誠惠容理念，在現代化征程上和東帝汶攜手同行，更好造福兩國人民，」習近平在會見時對夏納納說。
東帝汶2002年5月獨立，是世界上最年輕的國家之一。北京常以最早承認東帝汶獨立並與東帝汶建交的國家自居。東帝汶也是中國「一帶一路」基礎建設計畫的參與國之一。
根據中國外交部發布的新聞稿，夏納納在會見時讚揚中國的「一帶一路」倡議回應了各國對於基礎建設的需求，強調「東帝汶堅定支持並將積極參與」。他呼籲中國企業赴東帝汶投資，協助東帝汶的國家建設。
去年5月，當諾貝爾和平獎得主諾澤·拉莫斯-霍塔（Jose Ramos-Horta）就任東帝汶第五任總統時，他曾表示要與中國發展更密切的關係，特別是在能源、農業和基礎建設等領域。
不過他也同時表示要與美國發展關係，強調東帝汶不會介入美中之間的任何競爭。
霍塔去年表示，東帝汶希望與所有國家發展密切的關係，包括與其南方的鄰國澳洲發展密切的合作關係。
近年來中國透過其「一帶一路」計劃，不僅強力擴大其在東南亞的影響力，而且還在傳統上被視為美國後院的南太平洋島國間擴大自己的存在。北京去年四月與所羅門群島簽署一項秘密的雙邊安全合作協議，曾經引起美國、澳洲以及紐西蘭的警覺與不安。
美國、澳洲和紐西蘭也為加強與東南亞以及南太平洋小國的關係不斷做出新的努力，以抗衡中國在當地日益增長的影響力。
馬紹爾群島總統戴維·卡布阿（David Kabua）星期三表示，他對馬紹爾群島與美國就未來兩國關係發展很快達成一項協議持「審慎樂觀」的態度，但是也再次呼籲華盛頓好好處理美國1940和1950年代在當地進行核試的遺留問題。
馬紹爾群島是與美國簽署「自由聯合協定」（COFA）的三個人煙稀少的太平洋島國之一。根據「自由聯合協定」，美國負責簽約國的國防並向它們提供經濟援助，作為回報，美國也擁有進入這些海域遼闊島國的特許權利。
美國今年以來已經與另兩個「自由聯合協定」簽約的太平洋島國密克羅尼西亞和帛琉續簽了這項協定，但是與馬紹爾群島的續約談判卻仍在進行中。美國計劃在未來20年內向與其簽署「自由聯合協定」的三個國家提供71億美元（約新台幣2283億元）的援助。
中國今年7月曾派遣一艘解放軍的醫療船前往太平洋地區訪問。這艘醫療船曾經停靠東帝汶和所羅門群島，為當地的居民提供醫療服務。
中國官媒中央電視台星期六播報了一份中國與東帝汶的聯合聲明說，中國將向東帝汶的經濟和社會發展提供援助。
聲明也表示，兩國同意進行密切的高層軍事交流，在基礎設施和糧食領域擴大雙邊投資與合作。雙方也將加強能源政策交流，並且要對聯合開採油氣的可能性進行研究。
本文經美國之音授權轉載，原文發表於此
原標題：中國與東帝汶同意將兩國關係升級為“全面戰略夥伴關係”
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
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全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
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社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
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2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心