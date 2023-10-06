念「公共行政學系」就是為了當公務員？對科系的窄化想像才是阻礙學生發展的元兇

文：蔚藍Azure

前陣子看到某位職涯專欄作家的文章，文中提到「沒用的科系，念到碩士還是沒有用」，甚至還點名了公行系就是「念來當公務員用的」，更令人無奈的是，文章底下還有留言附和「很多科系的存在，只是為了讓老師不要失業」。

筆者雖然不是公行系出身，但看到這樣令人啼笑皆非的文字，還是感到相當無奈，同時也不禁感慨：台灣的社會，到底什麼時候才能打破對科系的窄化想像？

對科系的窄化想像，阻礙了多少職涯發展的可能？

在台灣，我們很理所當然地將未來的職涯規劃，與大學的所學直接連結：法律系就是當司法官或律師；資工系就是當工程師；新聞系當記者……然而現在的環境變動很快，很多職業在未來都會消失，但也有很多職業在現在根本沒有出現— —也就是說，未來的大學科系能對應的出路，在當下是沒有人能知道的。

就以近年相當熱門的ChatGPT為例，ChatGPT的開發原理，背後結合了語言學與資訊科技的整合，然而在過去，並沒有人想到語言學的研究可以應用在資訊科技上，更沒有人知道AI從事創意工作是有可能的。

無獨有偶，在過去，數學系的出路大多以學術或數學老師為主，但近年來隨著大數據與資訊工程的發展，越來越多企業需要數學相關的人才。這也是過去的經驗中難以預料的。

回到文中一開始提到的公行系，公行系的全稱是「公共行政學系」，主要的課程目標是教導學生「如何從發想到落實，了解政策制定、推動、定案到實行的過程」— —不只是政策執行，小至家中決定家事的分配，大至社團、企業擬定經營策略與目標，都需要這樣的能力。即使之後不想考國考、當公務員，我們依然時常會面對需要擬定策略、方案的場合。另一方面，因為政策的執行與制定需要考量到多方面的因素，公行系的訓練實際上橫跨了政治學、經濟學、社會學與行政學等不同面向，這些學科對於了解組織的運作來說非常重要，無論未來是想要走公職，或是在私人企業擔任主管，都需要具備一定程度的相關知識。

對科系的窄化想像，不僅侷限了學生的未來發展，更讓我們難以擁有突破性的創新，只能跟在其他人的腳步之後。

圖為政大公行系112學年度的必修課程，從課程安排中可發現公行系的必修其實相當多元（絕對不是只有教你當公務員好嗎！）。｜Photo Credit: 政大公行系

所有的產業，都不會只需要特定科系的人才

就如同筆者在〈科系只能限制你的必修課，不能限制你的人生〉一文中提到的，很多人在大學畢業後做的工作都和自己的科系沒有關係，但正是因為他們這些「沒有關係」的經歷，才讓他們能夠走出一條屬於自己的路。事實上，每一個產業都不會只需要特定的人才，而是需要各種專業或科系的人才通力合作，才能擁有完整的發展。

就以台灣人最想進的「護國神山」台積電為例，台積電內部除了工程師之外，還有業務、人資等其他部門，除了一般的電機、資工人才之外，也需要其他科系的同學投入上述的部門，才能維持公司的運作。例如筆者就曾經在台積電的政大場徵才說明會上聽到：他們想要拓展海外市場，因此目前正在尋找日文、韓文，甚至是德文、法文的業務，這些工作都需要外語相關科系的同學們。正是因為有這些不同科系的人才，才能支撐起這間跨國的全球性大企業，並讓台灣擁有享譽全球的「科技王國」美名。

科系的名稱只是一種識別，不代表一定要做相對的工作

當然，我的意思絕對不是說大學科系的選擇不重要——畢竟一旦選到不喜歡或不擅長的科系，痛苦四年的還是自己—但現在除了醫牙、法律這些有一定門檻才能從事的職業，大部分的科系都沒有限制一定要往什麼方向發展，也就是說，從選定科系到工作為止，中間有很多可能性。

真正重要的是：你能不能找到一份讓自己能產生熱情的工作，只要能產生熱情，就能在自己的領域做到最好，領到高薪的機會自然就更多。別忘了，「科系」只是一個分類，能分類學門，但不能分類你的成就。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：新時代大學隨想11:公行系就是「教你怎麼當公務員的」？對科系的窄化想像，才是阻礙學生未來發展的元兇

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀