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2023/09/25,
政治

堅持評論政治議題，香港學者李立峯：非零風險，除非什麼都不做

堅持評論政治議題，香港學者李立峯：非零風險，除非什麼都不做
Photo Credit: 中央社

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李立峯是現今香港高壓政治環境下，仍敢於發聲的學者，在「佔中案」及國安法案擔任辯方專家證人。他說，風險不會是零，如果要零風險就代表什麼都不要做。

（中央社）香港中文大學新聞與傳播學院教授李立峯是現今香港高壓政治環境下，仍敢於發聲的學者，在香港首宗違反國安法案擔任辯方專家證人。他說，風險不會是零，如果要零風險就代表什麼都不要做。

李立峯昨日（24日）在台北飛地書店出席「時代的記錄者—對香港媒體與新聞記者的觀察」的講座時表示，分享自己堅持下去的意義。

除了國安法案件，他2020年前亦曾為2014年「雨傘運動」的「佔中九子案」擔任辯方專家證人。案中被告包括前中大學者陳健民，前港大法律系副教授戴耀廷等。他的學術研究報告被採納為證供。

而男子唐英傑在2020年7月1日騎著展示「光復香港，時代革命」旗幟的機車，此後被控違反《港區國安法》。李立峯擔任辯方其中一名專家證人，解釋對口號的理解。

《港區國安法》生效後，很多香港學者都減少或不願接受訪問。而李立峯是少數仍然敢於就社運、「六四」、新聞及言論自由等議題發聲的學者。

李立峯昨日說，擔任上述兩宗案件的辯方專家證人，是為了報答。在「雨傘」及「反送中」運動期間他做了很研究及訪談，很多人樂於接受他訪問，希望其感想及意見被紀錄下來。所以，當有需要時，他需要站出來。

他說，過去兩、三年港人都討論去或留，離去的人都會有個人原因或家庭原因。自己目前仍然留下來，在香港仍有空間時會繼續做研究、紀錄、在媒體發表意見。

李立峯說，風險不會是零，如果要零風險就代表什麼都不要做，但他又不想這樣。

但李立峯說，近年報讀新聞系的學生人數少了很多，令他感悲哀。但另一方面，他相信現在仍願意就讀新聞系的年輕人，一定是想得很清楚，證明他們知道自己在做什麼。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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