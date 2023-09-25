【藝遊嚮導】9/26-10/2：《人間條件八》、《勸世三姊妹》、馬祖國際藝術島、台北爵士音樂節，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
秋日最chill的「2023臺北爵士音樂節」 從9/26起為期三週熱鬧舉辦，2場大型戶外爵士音樂會與9場巷弄即興台等你來一起搖擺。第2屆馬祖國際藝術《生紅過夏》9/23將在馬祖四鄉五島展開，藝術走入常民家戶，融入島嶼的風土環境。綠光30推出新劇《人間條件八》凡人歌，在吳念真的詼諧中呈現三代相處議題。
【表演藝術】
名稱｜綠光30．創藝起飛 《人間條件八》凡人歌
時間｜2023/9/29（五） - 2024/1/7（日）
地點｜台中國家歌劇院大劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）
備註｜本活動為售票活動
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《人間條件八》靈感來自吳念真LINE對話群組，18到 80歲都有感，你不能不看的當今三代家庭問題！
凡人皆有苦，無非貪、嗔、痴。明燦，68歲，從國營事業單位退休幾年了，孫子都已上國中了。一直以來他跟家裡所有成員的溝通狀態並不是很好，基本上都保持著一種「禮貌對待」的平和狀態，但其實暗潮洶湧。之前期待的「退休生活」經過一段時間的消磨之後，日子變得單調且重複，他一直覺得自己是一個不被尊重、不被需要甚至不被聆聽的人。不知道從什麼時候開始，他會固定去買彩券，好像隱約有一種想像：只要手裡握有一份資產，他就會被尊重、被需要且被聆聽。
有一天，他發現自己是當期彩券的第一獎中獎者，獎額11億。他在家裡的身份、地位好像真的改變了。但一個從谷底爬上來的人真的就被尊重、被需要且被聆聽了嗎？
名稱｜躍演《勸世三姊妹》中文音樂劇
時間｜2023/9/29（五） - 2023/10/1（日）
地點｜台中國家歌劇院中劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）
備註｜本活動為售票活動
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三姊妹要用自己的青春跳起一支舞，為生命裡的諸多缺憾而跳，渡這命運給予她們的大小關卡。
當三姊妹闊別多年重歸故土，回到雲林虎尾村老宅，赫然發現阿伯、阿嬸、二叔公、三嬸婆早早老起來放，全都沒變，只有時間悠悠走過這沒落所在。原本只是搶拿老家地契的三人，陰錯陽差捲入彌留大伯公的遺囑——得宋家人跳牽亡歌陣者，可獨拿獎金五百萬。三姊妹臨危受命，披掛上陣，從頭開始養成牽亡技藝想分一杯羹。當她們在小鎮裡尋尋覓覓，意外喚起關於失聯甚久的賭鬼法師父親、首席尫姨母親的回憶，疏遠的親情終於一一浮現。
風塵味重到可比霧霾PM2.5的大姊國珍，這回不僅要面對超沒自信的胖妞二妹國美，變裝皇后小弟國豪（花名安琪拉），還有自己那久沒著、堪比梅花三弄的愛情。然而國珍最大難關，是她竟能親眼目睹母親美玲鬼魂，翩然飛回，死生兩隔。過早成熟獨立的國珍，不禁想問天公伯，踮這無情世界，為啥恁祖媽的人生只有下下籤！
名稱｜《愛．上．陌生人》
時間｜2023/9/29（五）- 2023/10/8（日）
地點｜PLAYground 南村劇場．青鳥．有.設計（台北市信義區松勤街56號）
備註｜本活動為售票活動
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「你的書讓我愛上你。我的書卻讓你痛恨我。」
一個舊世代文學女作家，一個新世代約會型網紅，在語言遊戲與社群媒體間的猜測與玩味。速食情欲版《愛在黎明破曉時》，網路世代的男女交鋒，邂逅兩人難以忘懷的愛戀與情欲。這些上床前就已經發生的「秘密」，妳寧願等到當下，還是現場揭曉？
君涵是老派的文學作家，哲凱是Blog起家的暢銷網紅，這兩位寫作風格迥異的陌生人，在大雨受困的山區民宿中，開始有一搭沒一搭的閒聊。過程中，君涵發現兩人有共同的朋友與職業，相較於自己的職涯際遇，身為暢銷作家的哲凱令人眼紅。然而，當兩人繼續深聊，才發現君涵與哲凱在民宿的相遇非偶然，而是哲凱刻意為之，甚至誘惑君涵「愛」且「上」他。
【展覽】
名稱｜第2屆馬祖國際藝術島——生紅過夏
時間｜2023/9/23（日）- 2023/11/12（日）
地點｜馬祖四鄉五島
藝術不只是地景的妝點，更要作社會的酵母，承繼無數夏天的島嶼釀，重釀一罈以10年為度的酒。
藝術作為酵母在島嶼上持續發酵，邀你走進馬祖的常民家戶和軍事據點，感受生紅過夏入秋的島嶼風景。 「生紅過夏」是以閩東語講述馬祖家釀老酒釀製發酵過程的一句俗諺。
「生紅」指的是冬天新釀老酒，以圓糯米、麴菌與井水入罈發酵，開罈過濾後的酒汁呈現桃紅色澤；「過夏」指的是唯有經過加溫並細心地保存，生紅才能通過夏天的錘鍊，化作帶琥珀色澤、更溫潤順口的馬祖老酒。「生紅過夏」說的是發酵成為家釀老酒的過程，也是藝術如何成為馬祖的過程，以五屆10年為尺度進行思考的馬祖國際藝術島，就是一場生紅過夏。
名稱｜《2023臺灣文博會》藝術銀行10週年暨特展「上半場比數10：10」
時間｜2023/9/22（五）- 2023/10/1（日）
地點｜台灣當代文化實驗場（台北市大安區建國南路一段177號）
透過藝術家10年間創作發展的同與異、作品展示如島嶼分布的分區策略，展現臺灣藝術家特有種的原創與野性生存基因
文化部推動「藝術銀行」計畫，由臺灣美術基金會（臺美會）執行，旨在透過藝術品租賃與創意合作，營造多樣的藝術欣賞環境與活絡視覺藝術產業。今年適逢藝術銀行10周年，臺美會於2023臺灣文博會空總展區成立主題館，推出「上半場比數10：10」特展，邀請策展人胡永芬以10年作為時間維度、藝術銀行購藏作品作為空間向度，用89件作品呈現40位臺灣藝術家10年創作主題與形式的流變。
名稱｜【圖坦卡門：出土百年紀念特展】
時間｜2023/6/27（二）- 2023/10/15（日）
地點｜國立台灣科學教育館 7樓南側（台北市士林區士商路189號）
沈睡3000年後回歸世界舞台的黃金法老王，傳送全球的古埃及永生傳說。
深度介紹英國埃及考古學權威霍華德‧卡特（Howard Carter）、展出來自牛津大學格里菲斯研究所（University of Oxford, Griffith Institute）跨越世紀的真實考古資料，包括卡特100年前發現的圖坦卡門照片、大型浮空投影展示木乃伊製作過程，還有360度沈浸式劇場展開古埃及文明的各種細節⋯⋯所有的歷史軌跡與文化因素，帶來前所未有的震撼！
【影視】
名稱｜《冰淇淋般的愛戀》Ice Cream Fever
上映時間｜2023/9/28（四）
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青春只有一次，這個炎熱的夏天，讓我們勇敢追愛⋯⋯
靜謐的街上有一家奇特的「澀谷百萬 ICE CREAM」冰淇淋店，對來訪店裡的陌生少女產生情愫的冰淇淋店員、拿過芥川獎後自此銷聲匿跡的小說家、表面樂天卻又藏著不可以讓姪女知道的祕密的女職員，在那如發燒般的炙熱夏天，女孩們在那難解的世界一隅找到了屬於自己的幸福。
【音樂】
名稱｜2023台北爵士音樂節 Ｗow! Discover Your Jazz!
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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