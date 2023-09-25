【藝遊嚮導】9/26-10/2：《人間條件八》、《勸世三姊妹》、馬祖國際藝術島、台北爵士音樂節，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜綠光30．創藝起飛 《人間條件八》凡人歌

時間｜2023/9/29（五） - 2024/1/7（日）

地點｜台中國家歌劇院大劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）

備註｜本活動為售票活動

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《人間條件八》靈感來自吳念真LINE對話群組，18到 80歲都有感，你不能不看的當今三代家庭問題！

凡人皆有苦，無非貪、嗔、痴。明燦，68歲，從國營事業單位退休幾年了，孫子都已上國中了。一直以來他跟家裡所有成員的溝通狀態並不是很好，基本上都保持著一種「禮貌對待」的平和狀態，但其實暗潮洶湧。之前期待的「退休生活」經過一段時間的消磨之後，日子變得單調且重複，他一直覺得自己是一個不被尊重、不被需要甚至不被聆聽的人。不知道從什麼時候開始，他會固定去買彩券，好像隱約有一種想像：只要手裡握有一份資產，他就會被尊重、被需要且被聆聽。

有一天，他發現自己是當期彩券的第一獎中獎者，獎額11億。他在家裡的身份、地位好像真的改變了。但一個從谷底爬上來的人真的就被尊重、被需要且被聆聽了嗎？

名稱｜躍演《勸世三姊妹》中文音樂劇

時間｜2023/9/29（五） - 2023/10/1（日）

地點｜台中國家歌劇院中劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）

備註｜本活動為售票活動

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三姊妹要用自己的青春跳起一支舞，為生命裡的諸多缺憾而跳，渡這命運給予她們的大小關卡。

當三姊妹闊別多年重歸故土，回到雲林虎尾村老宅，赫然發現阿伯、阿嬸、二叔公、三嬸婆早早老起來放，全都沒變，只有時間悠悠走過這沒落所在。原本只是搶拿老家地契的三人，陰錯陽差捲入彌留大伯公的遺囑——得宋家人跳牽亡歌陣者，可獨拿獎金五百萬。三姊妹臨危受命，披掛上陣，從頭開始養成牽亡技藝想分一杯羹。當她們在小鎮裡尋尋覓覓，意外喚起關於失聯甚久的賭鬼法師父親、首席尫姨母親的回憶，疏遠的親情終於一一浮現。

風塵味重到可比霧霾PM2.5的大姊國珍，這回不僅要面對超沒自信的胖妞二妹國美，變裝皇后小弟國豪（花名安琪拉），還有自己那久沒著、堪比梅花三弄的愛情。然而國珍最大難關，是她竟能親眼目睹母親美玲鬼魂，翩然飛回，死生兩隔。過早成熟獨立的國珍，不禁想問天公伯，踮這無情世界，為啥恁祖媽的人生只有下下籤！

名稱｜《愛．上．陌生人》

時間｜2023/9/29（五）- 2023/10/8（日）

地點｜PLAYground 南村劇場．青鳥．有.設計（台北市信義區松勤街56號）

備註｜本活動為售票活動

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「你的書讓我愛上你。我的書卻讓你痛恨我。」

一個舊世代文學女作家，一個新世代約會型網紅，在語言遊戲與社群媒體間的猜測與玩味。速食情欲版《愛在黎明破曉時》，網路世代的男女交鋒，邂逅兩人難以忘懷的愛戀與情欲。這些上床前就已經發生的「秘密」，妳寧願等到當下，還是現場揭曉？

君涵是老派的文學作家，哲凱是Blog起家的暢銷網紅，這兩位寫作風格迥異的陌生人，在大雨受困的山區民宿中，開始有一搭沒一搭的閒聊。過程中，君涵發現兩人有共同的朋友與職業，相較於自己的職涯際遇，身為暢銷作家的哲凱令人眼紅。然而，當兩人繼續深聊，才發現君涵與哲凱在民宿的相遇非偶然，而是哲凱刻意為之，甚至誘惑君涵「愛」且「上」他。

【展覽】

名稱｜第2屆馬祖國際藝術島——生紅過夏

時間｜2023/9/23（日）- 2023/11/12（日）

地點｜馬祖四鄉五島

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藝術不只是地景的妝點，更要作社會的酵母，承繼無數夏天的島嶼釀，重釀一罈以10年為度的酒。

藝術作為酵母在島嶼上持續發酵，邀你走進馬祖的常民家戶和軍事據點，感受生紅過夏入秋的島嶼風景。 「生紅過夏」是以閩東語講述馬祖家釀老酒釀製發酵過程的一句俗諺。

「生紅」指的是冬天新釀老酒，以圓糯米、麴菌與井水入罈發酵，開罈過濾後的酒汁呈現桃紅色澤；「過夏」指的是唯有經過加溫並細心地保存，生紅才能通過夏天的錘鍊，化作帶琥珀色澤、更溫潤順口的馬祖老酒。「生紅過夏」說的是發酵成為家釀老酒的過程，也是藝術如何成為馬祖的過程，以五屆10年為尺度進行思考的馬祖國際藝術島，就是一場生紅過夏。

名稱｜《2023臺灣文博會》藝術銀行10週年暨特展「上半場比數10：10」

時間｜2023/9/22（五）- 2023/10/1（日）

地點｜台灣當代文化實驗場（台北市大安區建國南路一段177號）

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透過藝術家10年間創作發展的同與異、作品展示如島嶼分布的分區策略，展現臺灣藝術家特有種的原創與野性生存基因

文化部推動「藝術銀行」計畫，由臺灣美術基金會（臺美會）執行，旨在透過藝術品租賃與創意合作，營造多樣的藝術欣賞環境與活絡視覺藝術產業。今年適逢藝術銀行10周年，臺美會於2023臺灣文博會空總展區成立主題館，推出「上半場比數10：10」特展，邀請策展人胡永芬以10年作為時間維度、藝術銀行購藏作品作為空間向度，用89件作品呈現40位臺灣藝術家10年創作主題與形式的流變。

名稱｜【圖坦卡門：出土百年紀念特展】

時間｜2023/6/27（二）- 2023/10/15（日）

地點｜國立台灣科學教育館 7樓南側（台北市士林區士商路189號）

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沈睡3000年後回歸世界舞台的黃金法老王，傳送全球的古埃及永生傳說。

深度介紹英國埃及考古學權威霍華德‧卡特（Howard Carter）、展出來自牛津大學格里菲斯研究所（University of Oxford, Griffith Institute）跨越世紀的真實考古資料，包括卡特100年前發現的圖坦卡門照片、大型浮空投影展示木乃伊製作過程，還有360度沈浸式劇場展開古埃及文明的各種細節⋯⋯所有的歷史軌跡與文化因素，帶來前所未有的震撼！

【影視】

名稱｜《冰淇淋般的愛戀》Ice Cream Fever

上映時間｜2023/9/28（四）

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青春只有一次，這個炎熱的夏天，讓我們勇敢追愛⋯⋯

靜謐的街上有一家奇特的「澀谷百萬 ICE CREAM」冰淇淋店，對來訪店裡的陌生少女產生情愫的冰淇淋店員、拿過芥川獎後自此銷聲匿跡的小說家、表面樂天卻又藏著不可以讓姪女知道的祕密的女職員，在那如發燒般的炙熱夏天，女孩們在那難解的世界一隅找到了屬於自己的幸福。

【音樂】

名稱｜2023台北爵士音樂節 Ｗow! Discover Your Jazz!