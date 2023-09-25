國造潛艦「海鯤」將下水，黃曙光：不讓共軍進入太平洋，攻台至少要能部署3航艦戰鬥群
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國安會諮詢委員黃曙光分析，共軍攻台至少要有3支航艦戰鬥群，分別部署在台灣東北、東南與西南海域，而且還得美軍軍力出現衰退；預判共軍2027年具有犯台能力，但不是攻打，而是中國具有這個能力，「打不打是另外一回事」。
國造潛艦「海鯤」將下水，黃曙光：不讓共軍進入太平洋
（中央社）台灣首艘自製潛艦原型艦命名「海鯤」，定28日在台船高雄廠區舉行命名暨下水典禮，總統蔡英文親自主持；國造潛艦專案小組召集人黃曙光透露，潛艦部署重點任務是將共軍限制在第一島鏈內，無法進入太平洋遂行包圍台灣。
潛艦國造為國防自主關鍵，更是台灣發展不對稱戰力指標。國安會諮詢委員、總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光表示，首艘國造潛艦28日下水測試後，預計10月1日起展開泊港測試（HAT）；之後他也會帶著原型艦測試隊伍展開出海測試（SAT），期待2024年底前將首艘國造潛艦交付海軍。
潛艦國造計畫目標部分，黃曙光說，希望2025年能完成3艘國造潛艦，2027年達成4艘潛艦。未來，台灣的潛艦部隊除在台灣西南海域執行守備國土任務，也可部署在台灣東南、東部海域，乃至蘇澳至日本與那國島間的水域，重點在於截斷共軍進入第一島鏈包圍台灣的目的。
他解釋，台美等國潛艦都會在台灣西南、東南、東部、東北等方向海域活動，北台灣因接近日本西南諸島，遂行防衛作戰時能借重印太戰略的第一島鏈聯合防衛作戰計畫，即由日本自衛隊防守狹窄的宮古海峽，阻絕中共艦隊穿越台灣北部海域，避免進入太平洋對美軍發起「反介入／區域拒止」（A2/AD）作戰。
黃曙光指出，對共軍而言，台灣北部海域一旦遭到封鎖，台灣南端與菲律賓間的巴士海峽與巴林坦海峽（Balintang Channel），就成為共軍航空母艦等艦隊進入菲律賓海的重要航道。
黃曙光說，因此國軍必須要有足夠的潛艦跟水面兵力，固守巴士海峽與巴林坦海峽這2個通道，防止共軍艦隊繞到台灣東南部或東部，讓台灣「四面楚歌」，簡單說，就是「要把中共限制在第一島鏈，不要讓他出太平洋」。
談及台灣籌獲潛艦的歷史，黃曙光表示，故總統李登輝時代成立潛艦專案辦公室試圖籌獲8艘潛艦，前總統陳水扁時期，美國雖同意軍售8艘潛艦，但因美國已不生產傳統動力潛艦，且美國海軍也有意見。
黃曙光指出，直到前總統馬英九任期屆滿前，完成潛艦設計預算建案；總統蔡英文當選後，即要求潛艦國造，黃曙光表示，蔡總統視導海軍司令部時更親自交代他及海軍團隊完成潛艦國造任務。
黃曙光表示，當初評估風險，訂出的政策是整個案子要直接與原廠談判，「沒有掮客、沒有代理商，沒有中間被剝奪的佣金問題」，各項配置裝備考量風險管理，至少要選擇3家，且排定優先順序作為備援。
他強調，美國的角色不能缺席，方能帶動歐美廠商參與意願。事實上，潛艦戰鬥系統以美國最好，像美國的MK48型重型魚雷是最先進的，「所以美國必須有角色」；潛艦戰鬥系統與武器裝備以美國軍售為主，載台以商售辦理比較有保障。
黃曙光指出，潛艦非外界所認為是「軍售案」，而是潛艦的Mk48型魚雷武器系統為軍售，其餘都是商售，「商售案就不是政府對政府，而是廠商對廠商」，因此是軍售、商售並行。
他強調，國造潛艦目的並非攻擊，而是防衛台灣海疆，由海軍監造、台船設計與製造，主要目的就是把國防產業留在國內，潛艦的關鍵在設計，若請他國來設計，花費至少新台幣150億到200億元。
黃曙光指出，最重要的是，若由他國幫忙繪製藍圖，潛艦裝備也得受限於他國產品，「想要找到裝備，人家也不賣給你」；因此，潛艦國造計畫是一項龐大的國防產業，他很佩服蔡總統的遠見。
分析共軍攻台條件，黃曙光：至少要能部署3航艦戰鬥群
（中央社）國安會諮詢委員黃曙光分析，共軍攻台至少要有3支航艦戰鬥群，分別部署在台灣東北、東南與西南海域，而且還得美軍軍力出現衰退；預判共軍2027年具有犯台能力，但不是攻打，而是中國具有這個能力，「打不打是另外一回事」。
潛艦國造原型艦28日將在台灣國際造船公司高雄廠舉行「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」，屆時將邀請政府高層、各方代表與會，並進行擲瓶儀式；原型艦艦名近日已獲總統蔡英文核定為「海鯤」潛艦。
黃曙光同時也是總統府國造潛艦專案小組召集人，他談及「敵大我小」的不對稱作戰概念指出，正面對抗就是以卵擊石；必須針對敵人威脅，以現有武器裝備結合戰術戰法發展，採取「避其鋒，攻其弱」的方式，避免與敵人正面作戰，採奇襲、突擊等多方位攻擊，對我方不利時就迴避、再伺機攻擊。
「不對稱戰法加上不對稱戰力、戰具，就是不對稱作戰」，黃曙光說，不對稱戰力就是針對敵人所發展的武力與攻台方式，找出敵人的弱點，以有限國防預算建立反制武器，包括資電網路、多層次防空飛彈、制海攻船飛彈、水雷、飛彈快艇、機動飛彈車與攻擊直升機，以及各種遠程精準打擊飛彈、水面無人船、水下無人儎具等，都屬於不對稱戰力。
他指出，總統蔡英文的防衛概念非常清楚，因此發展無人機、無人艇、機動飛彈車、潛艦等，不對稱戰力建立後，再結合包括防空火砲、戰甲砲車、坦克、水面艦船等基本戰力；也就是運用不對稱戰力與戰術、戰法，打擊敵人弱點，創造有利態勢，再結合基本戰力與適切的戰術戰法，發揮聯合作戰效能。
至於共軍攻台戰力，黃曙光分析，解放軍攻台最起碼要有3支航艦戰鬥群成軍，還得美國軍事戰力出現衰退，中國才算具有犯台能力；預判共軍2027年具有犯台能力，但不是攻打，而是具有這個能力，「打不打是另外一回事」。
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
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裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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