國造潛艦「海鯤」將下水，黃曙光：不讓共軍進入太平洋，攻台至少要能部署3航艦戰鬥群

國造潛艦「海鯤」將下水，黃曙光：不讓共軍進入太平洋

（中央社）台灣首艘自製潛艦原型艦命名「海鯤」，定28日在台船高雄廠區舉行命名暨下水典禮，總統蔡英文親自主持；國造潛艦專案小組召集人黃曙光透露，潛艦部署重點任務是將共軍限制在第一島鏈內，無法進入太平洋遂行包圍台灣。

潛艦國造為國防自主關鍵，更是台灣發展不對稱戰力指標。國安會諮詢委員、總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光表示，首艘國造潛艦28日下水測試後，預計10月1日起展開泊港測試（HAT）；之後他也會帶著原型艦測試隊伍展開出海測試（SAT），期待2024年底前將首艘國造潛艦交付海軍。

潛艦國造計畫目標部分，黃曙光說，希望2025年能完成3艘國造潛艦，2027年達成4艘潛艦。未來，台灣的潛艦部隊除在台灣西南海域執行守備國土任務，也可部署在台灣東南、東部海域，乃至蘇澳至日本與那國島間的水域，重點在於截斷共軍進入第一島鏈包圍台灣的目的。

他解釋，台美等國潛艦都會在台灣西南、東南、東部、東北等方向海域活動，北台灣因接近日本西南諸島，遂行防衛作戰時能借重印太戰略的第一島鏈聯合防衛作戰計畫，即由日本自衛隊防守狹窄的宮古海峽，阻絕中共艦隊穿越台灣北部海域，避免進入太平洋對美軍發起「反介入／區域拒止」（A2/AD）作戰。

黃曙光指出，對共軍而言，台灣北部海域一旦遭到封鎖，台灣南端與菲律賓間的巴士海峽與巴林坦海峽（Balintang Channel），就成為共軍航空母艦等艦隊進入菲律賓海的重要航道。

黃曙光說，因此國軍必須要有足夠的潛艦跟水面兵力，固守巴士海峽與巴林坦海峽這2個通道，防止共軍艦隊繞到台灣東南部或東部，讓台灣「四面楚歌」，簡單說，就是「要把中共限制在第一島鏈，不要讓他出太平洋」。

談及台灣籌獲潛艦的歷史，黃曙光表示，故總統李登輝時代成立潛艦專案辦公室試圖籌獲8艘潛艦，前總統陳水扁時期，美國雖同意軍售8艘潛艦，但因美國已不生產傳統動力潛艦，且美國海軍也有意見。

黃曙光指出，直到前總統馬英九任期屆滿前，完成潛艦設計預算建案；總統蔡英文當選後，即要求潛艦國造，黃曙光表示，蔡總統視導海軍司令部時更親自交代他及海軍團隊完成潛艦國造任務。

黃曙光表示，當初評估風險，訂出的政策是整個案子要直接與原廠談判，「沒有掮客、沒有代理商，沒有中間被剝奪的佣金問題」，各項配置裝備考量風險管理，至少要選擇3家，且排定優先順序作為備援。

他強調，美國的角色不能缺席，方能帶動歐美廠商參與意願。事實上，潛艦戰鬥系統以美國最好，像美國的MK48型重型魚雷是最先進的，「所以美國必須有角色」；潛艦戰鬥系統與武器裝備以美國軍售為主，載台以商售辦理比較有保障。

黃曙光指出，潛艦非外界所認為是「軍售案」，而是潛艦的Mk48型魚雷武器系統為軍售，其餘都是商售，「商售案就不是政府對政府，而是廠商對廠商」，因此是軍售、商售並行。

他強調，國造潛艦目的並非攻擊，而是防衛台灣海疆，由海軍監造、台船設計與製造，主要目的就是把國防產業留在國內，潛艦的關鍵在設計，若請他國來設計，花費至少新台幣150億到200億元。

黃曙光指出，最重要的是，若由他國幫忙繪製藍圖，潛艦裝備也得受限於他國產品，「想要找到裝備，人家也不賣給你」；因此，潛艦國造計畫是一項龐大的國防產業，他很佩服蔡總統的遠見。

分析共軍攻台條件，黃曙光：至少要能部署3航艦戰鬥群

（中央社）國安會諮詢委員黃曙光分析，共軍攻台至少要有3支航艦戰鬥群，分別部署在台灣東北、東南與西南海域，而且還得美軍軍力出現衰退；預判共軍2027年具有犯台能力，但不是攻打，而是中國具有這個能力，「打不打是另外一回事」。

潛艦國造原型艦28日將在台灣國際造船公司高雄廠舉行「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」，屆時將邀請政府高層、各方代表與會，並進行擲瓶儀式；原型艦艦名近日已獲總統蔡英文核定為「海鯤」潛艦。

黃曙光同時也是總統府國造潛艦專案小組召集人，他談及「敵大我小」的不對稱作戰概念指出，正面對抗就是以卵擊石；必須針對敵人威脅，以現有武器裝備結合戰術戰法發展，採取「避其鋒，攻其弱」的方式，避免與敵人正面作戰，採奇襲、突擊等多方位攻擊，對我方不利時就迴避、再伺機攻擊。

「不對稱戰法加上不對稱戰力、戰具，就是不對稱作戰」，黃曙光說，不對稱戰力就是針對敵人所發展的武力與攻台方式，找出敵人的弱點，以有限國防預算建立反制武器，包括資電網路、多層次防空飛彈、制海攻船飛彈、水雷、飛彈快艇、機動飛彈車與攻擊直升機，以及各種遠程精準打擊飛彈、水面無人船、水下無人儎具等，都屬於不對稱戰力。

他指出，總統蔡英文的防衛概念非常清楚，因此發展無人機、無人艇、機動飛彈車、潛艦等，不對稱戰力建立後，再結合包括防空火砲、戰甲砲車、坦克、水面艦船等基本戰力；也就是運用不對稱戰力與戰術、戰法，打擊敵人弱點，創造有利態勢，再結合基本戰力與適切的戰術戰法，發揮聯合作戰效能。

至於共軍攻台戰力，黃曙光分析，解放軍攻台最起碼要有3支航艦戰鬥群成軍，還得美國軍事戰力出現衰退，中國才算具有犯台能力；預判共軍2027年具有犯台能力，但不是攻打，而是具有這個能力，「打不打是另外一回事」。