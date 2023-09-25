民進黨：韓國瑜知道別請假太久，侯友宜居然請113天，朱立倫：行政中立是負責任做法

民進黨：韓國瑜知道別請假太久，侯友宜居然請113天

（中央社）民進黨發言人卓冠廷24日說，朱立倫為了選總統向新北市民請了89天假，韓國瑜為了選總統向高雄市民請了88天假，但侯友宜為了選總統，居然要請113天假。去年侯友宜獲得100多萬市民投票，3500萬選舉補助款入袋，難道一點都不愧疚。

卓冠廷24日透過臉書表示，前新北市長朱立倫為了選總統 向新北市民請了89天假，從2015年10月20日起請假至2016年1月16日；前高雄市長韓國瑜為了選總統向高雄市民請了88天假，從2019年10月16日起請假至2020年1月11日，還有自覺不要破朱立倫的天數，落跑不要太超過。

卓冠廷說，新北市長侯友宜為了選總統，居然要請113天假，從2023年9月23日起請假至2024年1月13日。明年度的新北市政府總預算案總計2131.1億元，比今年增加155億，其中不乏有局處一次暴增20幾億甚至50幾億元的預算。

他質疑，這是人民納稅錢，為什麼侯友宜連進議會報告預算都不做，「當真不知道議會有憲法義務要監督你的施政嗎？」去年侯友宜獲得100多萬市民投票，獲得超過3500萬選舉補助款入袋，「你當真一點都不愧疚嗎？」

侯友宜請假參選遭批，朱立倫：行政中立是負責任做法

國民黨總統參選人侯友宜請假投入2024總統大選，遭批無心市政。國民黨主席朱立倫24日表示，侯友宜有自己選戰步驟與安排，行政中立，避免選舉活動與市政行程混在一起，請假是負責任做法。

侯友宜競選辦公室發布新聞稿指出，民進黨又再度集體失憶。賴清德擔任國大代表時落跑選立委，立委任內落跑選台南市長，市長任內又落跑接行政院長，現任副總統同樣也在競選總統，賴清德是落跑專家，完全不落人後。

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜23日請假投入2024總統大選，期間由副市長劉和然代理。民進黨籍新北市議員表示，既然無心市政就應辭職參選，否則市民會反撲。國民黨籍新北市議員則力挺表示，全國人民更值得優秀的領導人。

朱立倫24日在台北圓山飯店出席台商力挺侯友宜大會。對於侯友宜請假天數比前高雄市市長韓國瑜，以及曾在新北市長任內選總統的朱立倫還長，朱立倫在會前受訪表示，侯友宜有自己選戰步驟與安排，行政中立，避免選舉活動與市政行程混在一起，請假是負責任做法。

朱立倫說，侯友宜還是新北市長，重要的市政行程及事情，侯友宜會清楚掌握。

針對民進黨批評侯友宜落跑，朱立倫指出，民進黨都是用一根手指指別人，忘了四根手指指自己。賴清德身為副總統，卻每天都在做民進黨主席的工作，每天都在搞選舉，請問賴清德有請假過嗎，賴清德是否有把副總統、總統參選人跟黨主席的工作分清楚。

朱立倫表示，侯友宜用負責任態度，訪美回來後完成市政工作，接下來就努力拚總統大選，不像賴清德從來不請假，就像「7-11」便利商店一樣，一天24小時、每天都在當民進黨主席、總統參選人，大家可以去查賴清德請假過幾天。

此外，侯友宜競選辦公室指出，侯友宜依規定請假，循民主制度投入選戰，也會隨時關心市政。反觀民進黨又再度集體失憶。賴清德擔任國大代表時落跑選立委，立委任內落跑選台南市長，市長任內又落跑接行政院長，現任副總統同樣也在競選總統，賴清德是落跑專家，完全不落人後。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航