反詐電影《孤注一擲》與聳動傳言效應，中國遊客卻步令泰國旅遊業倍受打擊
我們想讓你知道的是
長期以來，充滿異國情調的泰國一直吸引著成千上萬的中國遊客。 然而社媒上聳人聽聞的傳言，以及新進走紅的一部大片，卻使泰國儼然變成了犯罪和詐騙的深淵，也嚇走了大批中國遊客。
（德國之聲中文網）泰國高度依賴旅遊業，而外國遊客中，中國遊客又佔多數。 疫情前，每年來泰國的中國遊客人數超過一千萬之多。 泰國方面正想盡辦法，讓中國遊客的數量盡快恢復到疫情前的水平。
然而，社群媒體上的種種傳言，卻讓泰國復甦旅遊業的努力倍受打擊。 這些傳言稱，有遊客在泰國遭到綁架，然後被販賣至邊境地區，被迫加入位於緬甸或柬埔寨的詐騙集團。
中國遊客賈雪瓊（音）不顧家人的阻攔，和丈夫女兒一道來泰國度假一週。 在沒有了往日喧囂的曼谷大皇宮前，這位現年44歲的中國女護士對法新社記者表示：「他們都認為泰國太不安全，所以勸我們不要來。我的朋友們也都說， 你們先去看看吧，如果一切都好，我們再過去。」
賈雪瓊家人和朋友的擔憂，也與近來走紅的一部電影有直接關聯。 據稱《孤注一擲》是根據「真實故事」拍攝而成，講述一名程式工程師被騙進暴力詐騙團伙的驚悚故事。 影片中雖未提及具體國家，但場景看起來卻和泰國高度相似。
影片所描述的故事確實擁有一定的現實性。 的確有成千上萬的中國人被誘騙至緬甸和柬埔寨，被迫從事網路詐騙活動，對此，法新社和其他媒體都曾有詳細通報。
不過，這些受害者大多都是被人以高薪工作誘惑東南亞的，而絕非在街頭巷尾被犯罪者綁架走的遊客。 迄今為止，泰國境內沒有發生過這類同詐騙集團相關的案件。
《孤注一擲》今年8月剛上映，但已成為今年中國票房第三高的電影。 這部票房已達38億元（約新台幣167億元）的影片也對網路上有關泰國安全議題的討論起到了推波助瀾的作用。
現年22歲的北京大學生錢麗娜（音）對法新社表示，她也知道，有些傳言「過度誇張」，但她本人對去泰國旅遊還是心存顧慮。 「我擔心被人綁架到其他地方，例如緬甸或柬埔寨。」
2019年，前往泰國旅遊的中國遊客多達1100萬，佔外國遊客總數的四分之一。 但在2023年，迄今只有大約230萬中國遊客入境泰國。 上週，泰國政府宣布暫時對中國遊客實施免簽，希望能以此推動中國人來泰國旅遊的熱情。
泰國旅行社聯合會主席Sisdivachr Cheewarattanaporn表示，社群媒體上的負面傳言是造成遊客人數下滑的原因之一。 他說：「這些犯罪事件並不是在泰國發生的，但泰國顯然成了被攻擊的目標。」這類傳言越傳越廣，以至於今年年初泰國駐華使館不得不發表聲明，向遊客保證有關當局將「採取措施確保遊客安全」。
而在邊境另一邊，柬埔寨旅行社協會主席Chhay Sivlin對法新社表示，柬埔寨的情況比泰國更糟。
她表示，在她所任職的公司今年還沒有接待過一家來自中國的旅遊團。 而來自中國的回饋訊息也證實了中國遊客對柬埔寨安全狀況的擔憂。
Chhay Sivlin表示：「只要中國政府能提供幫助，我們很快就會接待遊客，因為中國人聽政府的話。」
在中國，疫情前外遊曾佔旅遊業總收入的40%，但現在各大旅遊社推廣的旅遊計畫中仍以境內遊為主。 邊境關閉3年之後雖已重新開放，但境外旅遊仍遠遠未能恢復元氣。
旅遊業顧問公司 Check-in Asia總裁波沃曼（Gary Bowerman）表示，中國人還需要一段時間，才能重新適應出國旅遊。 「人們一談出國，就會聽到這樣那樣的傳言。這對人們出國旅遊的意願當然會產生負面影響。」
波沃曼表示，現在中國境內遊非常火爆，尤其是年輕一代更是把國內遊當成了一種時尚。
在北京一家不願透露名稱的旅行社內，員工們正在設計國內遊項目的廣告。 以前這家旅行社擁有員工200多人，但由於全球經濟的低迷、簽證申請難度增加以及航班數量仍未恢復等等原因，現在這裡只剩下了幾十名員工。
一名郭姓女員工對法新社表示：「現在人們本來出國的意願就不強，而去東南亞國家，還面臨著有去無回的風險。」
在泰國首都曼谷大皇宮前，賈雪瓊對許多中國人對泰國旅遊安全度的擔憂不以為然。 「網路上說的那些詐騙或其他事情，都不屬實，這裡完全沒有那些事情。」
（法新社）
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原標題：傳言和《孤注一擲》令泰國旅遊業倍受打擊
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
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