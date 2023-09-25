反詐電影《孤注一擲》與聳動傳言效應，中國遊客卻步令泰國旅遊業倍受打擊

（德國之聲中文網）泰國高度依賴旅遊業，而外國遊客中，中國遊客又佔多數。 疫情前，每年來泰國的中國遊客人數超過一千萬之多。 泰國方面正想盡辦法，讓中國遊客的數量盡快恢復到疫情前的水平。

然而，社群媒體上的種種傳言，卻讓泰國復甦旅遊業的努力倍受打擊。 這些傳言稱，有遊客在泰國遭到綁架，然後被販賣至邊境地區，被迫加入位於緬甸或柬埔寨的詐騙集團。

中國遊客賈雪瓊（音）不顧家人的阻攔，和丈夫女兒一道來泰國度假一週。 在沒有了往日喧囂的曼谷大皇宮前，這位現年44歲的中國女護士對法新社記者表示：「他們都認為泰國太不安全，所以勸我們不要來。我的朋友們也都說， 你們先去看看吧，如果一切都好，我們再過去。」

賈雪瓊家人和朋友的擔憂，也與近來走紅的一部電影有直接關聯。 據稱《孤注一擲》是根據「真實故事」拍攝而成，講述一名程式工程師被騙進暴力詐騙團伙的驚悚故事。 影片中雖未提及具體國家，但場景看起來卻和泰國高度相似。

影片所描述的故事確實擁有一定的現實性。 的確有成千上萬的中國人被誘騙至緬甸和柬埔寨，被迫從事網路詐騙活動，對此，法新社和其他媒體都曾有詳細通報。

不過，這些受害者大多都是被人以高薪工作誘惑東南亞的，而絕非在街頭巷尾被犯罪者綁架走的遊客。 迄今為止，泰國境內沒有發生過這類同詐騙集團相關的案件。

《孤注一擲》今年8月剛上映，但已成為今年中國票房第三高的電影。 這部票房已達38億元（約新台幣167億元）的影片也對網路上有關泰國安全議題的討論起到了推波助瀾的作用。

For millions of Chinese tourists, Thailand used to be a happy land of water fights, lantern festivals and delicious food.



But thanks to social media rumours and a blockbuster movie, the kingdom’s image among many Chinese people is now one of dangerous illegality and seedy scam… pic.twitter.com/m4mRmCQwqi — Thai PBS World (@ThaiPBSWorld) September 23, 2023

現年22歲的北京大學生錢麗娜（音）對法新社表示，她也知道，有些傳言「過度誇張」，但她本人對去泰國旅遊還是心存顧慮。 「我擔心被人綁架到其他地方，例如緬甸或柬埔寨。」

2019年，前往泰國旅遊的中國遊客多達1100萬，佔外國遊客總數的四分之一。 但在2023年，迄今只有大約230萬中國遊客入境泰國。 上週，泰國政府宣布暫時對中國遊客實施免簽，希望能以此推動中國人來泰國旅遊的熱情。

泰國旅行社聯合會主席Sisdivachr Cheewarattanaporn表示，社群媒體上的負面傳言是造成遊客人數下滑的原因之一。 他說：「這些犯罪事件並不是在泰國發生的，但泰國顯然成了被攻擊的目標。」這類傳言越傳越廣，以至於今年年初泰國駐華使館不得不發表聲明，向遊客保證有關當局將「採取措施確保遊客安全」。

而在邊境另一邊，柬埔寨旅行社協會主席Chhay Sivlin對法新社表示，柬埔寨的情況比泰國更糟。

她表示，在她所任職的公司今年還沒有接待過一家來自中國的旅遊團。 而來自中國的回饋訊息也證實了中國遊客對柬埔寨安全狀況的擔憂。

Chhay Sivlin表示：「只要中國政府能提供幫助，我們很快就會接待遊客，因為中國人聽政府的話。」

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 圖為曼谷暹羅廣場（SIAM SQUARE）的步行街

在中國，疫情前外遊曾佔旅遊業總收入的40%，但現在各大旅遊社推廣的旅遊計畫中仍以境內遊為主。 邊境關閉3年之後雖已重新開放，但境外旅遊仍遠遠未能恢復元氣。

旅遊業顧問公司 Check-in Asia總裁波沃曼（Gary Bowerman）表示，中國人還需要一段時間，才能重新適應出國旅遊。 「人們一談出國，就會聽到這樣那樣的傳言。這對人們出國旅遊的意願當然會產生負面影響。」

波沃曼表示，現在中國境內遊非常火爆，尤其是年輕一代更是把國內遊當成了一種時尚。

在北京一家不願透露名稱的旅行社內，員工們正在設計國內遊項目的廣告。 以前這家旅行社擁有員工200多人，但由於全球經濟的低迷、簽證申請難度增加以及航班數量仍未恢復等等原因，現在這裡只剩下了幾十名員工。

一名郭姓女員工對法新社表示：「現在人們本來出國的意願就不強，而去東南亞國家，還面臨著有去無回的風險。」

在泰國首都曼谷大皇宮前，賈雪瓊對許多中國人對泰國旅遊安全度的擔憂不以為然。 「網路上說的那些詐騙或其他事情，都不屬實，這裡完全沒有那些事情。」

（法新社）

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此。

原標題：傳言和《孤注一擲》令泰國旅遊業倍受打擊

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範