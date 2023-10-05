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2023/10/05,
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【台東女同志生命紀實】引言：幸福的標準其實在每個人身上，而你就是定義它的那把尺

【台東女同志生命紀實】引言：幸福的標準其實在每個人身上，而你就是定義它的那把尺
圖片為女同志示意圖，非內文專題提及知當事人。｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

「我喜歡女生，怎麼辦？」總是在某個片刻，某些女孩忽然理解到自己對身旁同性有著好奇、想要親近的感覺，就是喜歡。但是整個社會似乎不那麼理解，甚至無法諒解。女孩們陷入困擾，擔心自己喜歡女生的人生，將來還會開心快樂嗎？勵馨基金會的台東女女專題，就是想為這樣的女孩述說幾個故事。

文：小海（獨立文字工作者）、莊泰富（勵馨基金會台東分事務所倡議專員）

我們有一個夢想，夢想著在台東的12歲小女孩長大時，她Google「台東、女同志」時，顯示結果不是一片空白，她可以看到在台東有著一群人，跟她一樣在台東，跟她在同一個地方生活，也跟她一樣，是個喜歡女生的女生。

「我喜歡女生，怎麼辦？」總是在某個片刻，某些女孩忽然理解到自己對身旁同性有著好奇、想要親近的感覺，就是喜歡。但是整個社會似乎不那麼理解，甚至無法諒解。女孩們陷入困擾，擔心自己喜歡女生的人生，將來還會開心快樂嗎？

勵馨基金會的台東女女專題，就是想為這樣的女孩述說幾個故事。關於生活在台東的女同志，她們面對什麼樣的壓力？又找到什麼方式仍然愛下去。喜歡女生，會為家人帶來困擾嗎？會讓部落的族人難以接受嗎？或是，會在進入職場後，被同樣在保守機關裡工作的同事疏遠排擠？

幸福的標準其實在每個人身上，而你就是定義它的那把尺。藉由閱讀這些故事或許你能看見，生活在台東，幸福可以很簡單，也真的很不簡單。

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今年勵馨台東分事務所與台東縣政府社會處攜手合作「生活在台東－台東女同志生命紀實」，我們想要找尋五個生活在台東的女同志，撰寫她們的生命故事，希望台東可以成為一個「讓各式各樣的人都能自由自在的活在這片土地」的地方。

（本文由公益彩券基金補助、台東縣政府社會處委託，勵馨基金會台東分事務所執行）

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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